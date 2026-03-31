Les cuisines outdoor ont le vent en poupe

Griller et siroter quelque chose de frais? Un pur bonheur. Mais c'est encore mieux quand le frigo est juste à côté du gril. Dominique Müller, expert chez Outdoorchef, nous montre des exemple et nous explique pourquoi les cuisines outdoor séduisent de plus en plus.

Article rémunéré, présenté par Outdoorchef.

Le scénario est connu de tous: on se retrouve dans la cuisine, à mariner la viande, hacher des herbes, couper des légumes pour des brochettes ou envelopper des pommes de terre dans du papier aluminium pour des baked potatoes. Sans oublier de mettre les boissons au frais.

Et pendant ce temps, dehors, le gril chauffe. Et quand il est enfin à température, c'est l'aller-retour entre la cuisine et la terrasse, les bras chargés.

Pendant ce temps, dans le jardin, sur la terrasse ou le balcon, on allume le barbecue jusqu'à ce que la température ou les braises souhaitées soient atteintes. Une fois le moment venu, il faut faire des allers-retours jusqu'à ce que toutes les affaires soient sorties.

Il existe pourtant une façon bien plus confortable de faire les choses. Aujourd'hui, il est possible de compléter son gril avec des modules qui reproduisent à l'extérieur le confort d'une vraie cuisine: surfaces de travail, un espace de rangement, réfrigérateurs pour les aliments et les boissons. Il est même possible d'installer des éviers. «La modularité maximale, c'est la liberté maximale», résume Dominique Müller, expert chez Outdoorchef. Et surtout: «On peut commencer petit et faire évoluer son installation selon ses besoins.»

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Une flexibilité à la carte

Avant d'acheter un gril, il vaut la peine de réfléchir à son contexte - et à celui de demain. Balcon exigu en appartement? Une station de grillade indépendante suffit. «Notre gril Lugano est probablement la cuisine outdoor la plus compacte au monde: il faut à peine quatre à cinq mètres carrés», précise le spécialiste.

Terrasse, jardin ou projet d'achat immobilier en vue ? Les systèmes modulaires méritent toute l'attention. Les ligne Heat ou Qube d'Outdoorchef permettent de composer sa configuration idéale, module par module, via un configurateur en ligne.

Configurez votre cuisine outdoor De la station compacte à la cuisine de vos rêve, entièrement équipée, le configurateur d'Outdoorchef vous permet de planifier votre installation pas à pas. Expérimentez librement et trouvez la solution qui vous correspond. De la station compacte à la cuisine de vos rêve, entièrement équipée, le configurateur d'Outdoorchef vous permet de planifier votre installation pas à pas. Expérimentez librement et trouvez la solution qui vous correspond. Vers le configurateur

Dehors, cuisiner rime avec plaisi r

Interrogé sur les avantages des cuisines outdoor, Dominique Müller répond avec un sourire: «Cuisiner à l'intérieur, c'est du travail. Dehors, c'est du plaisir.» Et lors d'invitations, l'argument est imparable. «Je peux tout préparer dehors tout en discutant avec mes invités. Ils me regardent cuisiner - c'est convivial et vivant.»

Autre bénéfice souvent sous-estimé: cuisiner dehors, c'est éviter les odeurs dans la maison. Et visuellement, une cuisine outdoor bien conçue est aussi un argument esthétique. «Elle complète parfaitement l'image d'une terrasse ou d'un jardin soigné.»

Un montage simple, des modules sur roulettes

L'assemblage ne doit pas faire peur, assure le spécialiste. «Les modules sont prémontés à 80%. Le montage est rapide.» Pour ceux qui préfèrent déléguer, les équipes d'Outdoorchef s'en chargent.

Seul prérequis: vérifier l'horizontalité du sol avant l'installation. «Un niveau à bulle et quelques mesures suffisent.» En cas de terrain vraiment irrégulier, mieux vaut demander conseil à des professionnels. Les pieds réglables de chaque module permettent de compenser les petites irrégularités.

«Contrairement à d'autres marques, tous nos modules sont facilement déplaçables grâce à leurs roulettes intégrées», ajoute Dominique Müller. Pratique pour réorganiser l'espace ou mettre la cuisine à l'abri en hiver. Et discrètes: les roulettes ne se voient pas de l'extérieur.

Tireuse à bière et bars: les tendances de demain

Où va le marché des cuisines outdoor ? «Les limites sont à peine imaginables. Il y a trois ans, nous avions quatre modules. Aujourd'hui, nous en proposons treize.» Une expansion dictée par les demandes des clients: modules plus étroits pour les petits espaces, module dédié à la bouteille de gaz, ou encore module universel pour intégrer un gril d'une autre marque. Tout cela existe désormais.

Les professionnels de la restauration s'y intéressent aussi. «Ils nous demandent des modules bar pour créer une séparation visuelle entre le cuisinier et les clients, des robinets à bière intégrés, ou des tiroirs qui peuvent à la fois refroidir et chauffer.» Tout cela est en développement. «Ce qui sert à la restauration finit toujours par séduire les passionnés de grillade», conclut Müller.

Pourquoi la housse de protection est indispensable

L'entretien d'une cuisine outdoor n'a rien de contraignant. «Un chiffon humide et éventuellement un produit doux suffisent pour les surfaces», explique Müller. «Pour le gril, c'est comme d'habitude: on le laisse brûler, on brosse la grille, on nettoie le bac à graisse. C'est tout.»

En revanche, couvrir la cuisine après chaque utilisation est indispensable. «Sans housse, la poussière et le pollen s'accumulent - et le nettoyage devient laborieux.» La protection contre la pluie et la neige est un autre avantage évident. «Nos housses sont modulaires comme le reste: elles s'assemblent entre elles avec des fermetures éclair pour n'en former qu'une.» Le configurateur permet aussi de les planifier en même temps que la cuisine.

L'expert passe lui aussi à l'action

Comment Dominique Müller grille-t-il chez lui ? «Nous vivons dans un appartement avec une loggia de 30 mètres carrés. Ces dix dernières années, j'ai utilisé un Arosa - la version compacte du Lugano.» Et d'ajouter avec malice: «Mais j'ai finalement réussi à convaincre ma femme qu'il était temps de passer à une cuisine outdoor.»

Concrètement: il s'offre un gril Qube avec un module armoire pour ranger ustensiles et glacière à boissons. «Le design, les performances et la faible emprise au sol: c'est la solution parfaite pour mon espace. D'autant que j'ai déjà un EGG - mon gril en céramique. La place est comptée.»