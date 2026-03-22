En Suisse, les grillades sont bien plus qu'une affaire de saucisses. Mais face à l'immensité du choix en matière de gril, comment s'y retrouver? Quel modèle correspond à votre façon de cuisiner, à votre jardin ou votre terrasse? Répondez à 10 questions pour le savoir.

Article rémunéré, présenté par Outdoorchef.

La cuisine en plein air à le vent en poupe en Suisse. Griller ne se résume plus, depuis longtemps, à faire dorer un steak ou une saucisse sur des braises: les systèmes modernes s'installent dans les jardins et sur les terrasses comme de véritables cuisines extérieures. Et le barbecue parfait rend cette expérience plus accessible que jamais.

Mais comment identifier le modèle qui vous correspond vraiment? Plusieurs questions permettent de cerner le bon choix. Quels plats souhaitez-vous préparer au quotidien? Vous êtes plutôt du genre steak rapide avec un marquage impeccable, ou vous préférez consacrer votre week-end à des pièces de viande fondantes après des heures de cuisson lente? Vous appréciez la compacité et la convection parfaite d'un barbecue à gaz sphérique, ou vous souhaitez une cuisine outdoor complète avec évier, rangements et le confort d'une vraie cuisine de chef?

Plaisir maximal, effort minimal Outdoorchef est une entreprise suisse active à l'international - leader dans les systèmes BBQ innovants, les cuisines outdoor et les accessoires haut de gamme. Ses produits allient technique précise, design réfléchi et une prise en main intuitive. Outdoorchef est une entreprise suisse active à l'international - leader dans les systèmes BBQ innovants, les cuisines outdoor et les accessoires haut de gamme. Ses produits allient technique précise, design réfléchi et une prise en main intuitive. En savoir plus

La solution idéale pour chaque profil

Outdoorchef est une référence pour trouver le barbecue qui vous correspond, car la marque propose une solution pour chaque usage. Dominique Müller l'explique: «Le barbecue à gaz sphérique est l'allrounder par excellence. Son système à entonnoir breveté élimine le risque de feux de graisse, tandis que la chaleur par convection cuit les aliments en douceur - sans avoir à les retourner.» Pour ceux qui recherchent puissance et polyvalence, il recommande une station de grillade à gaz. Ces modèles atteignent 400 degrés et offrent un marquage parfait grâce aux grilles en fonte. La Blazing Zone, avec ses 900 degrés, est l'outil rêvé pour saisir les steaks à haute température.

Pour l'amateur de saveurs authentiques, le barbecue en céramique s'impose, taillé pour le fumage et les cuissons «low & slow». «La céramique retient la chaleur de façon optimale et garde la viande particulièrement juteuse», souligne Dominique Müller. Enfin, pour ceux qui refusent tout compromis, la cuisine outdoor modulaire est la réponse. «Ce système s'adapte à toutes les envies - évier, réfrigérateur, rangements - et garantit une durabilité à toute épreuve grâce à l'acier inoxydable et au granit.»

Tous ces critères sont intégrés dans notre test pratique en 10 questions. À vous de jouer.