Les premiers apéros d'été ont le goût de la liberté, de la peau salée et de petites assiettes à partager. Voici six vins pour les longues soirées dehors et pour ces moments où la vie retrouve soudain toute sa légèreté.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Le début de l'été se ressent tout doucement. La saison démarre par petites touches. Par une fenêtre ouverte, un parfum de tilleul dans l'air du soir, en retirant sa veste sur une terrasse où l'on voulait juste boire un verre vite fait, et où l'on finit par rester bien après le coucher du soleil. Les jours rallongent, les conversations ralentissent: soudain un verre de vin bien frais suffit à transformer un mercredi ordinaire en une petite soirée de vacances. C'est justement parce que l'été ne va jamais de soi, que ces premières nuits chaudes ont quelque chose de particulier. Personne ne sait combien il nous en reste. C'est peut-être là que réside sa beauté, dans ce moment fugace entre la première gorgée de rosé et le dernier morceau de focaccia. Dans les rires à la table d'à côté, dans le cliquetis des glaçons ou dans ce sentiment que la vie n'a parfois besoin de rien de plus que de bons amis, d'une cuisine légère et d'un bon verre.

Pour l'apéro d'été, les vins ne doivent pas peser. On veut des crus frais, vifs, simples, mais avec du caractère. Des vins qui donnent envie de la prochaine gorgée et accompagnent les petits plats sans se mettre en avant. Voilà exactement ce qui doit être sur la table maintenant.

Le salé Mediterranée IGP Studio by Miraval Rosé, à 14.95 francs. Ce rosé invite la Provence dans le verre sans hausser le ton. Il vient des paysages côtiers du sud de la France et dévoile cette fraîcheur saline que l'on associe aux vacances méditerranéennes. Pas de douceur pâteuse ici, mais du tonus et de la précision. Au nez: pamplemousse rose, pêche blanche, herbes méditerranéennes. En bouche: juteux, frais, merveilleusement sec. Une note saline en finale donne immédiatement envie de la prochaine gorgée. À servir avec une grande assiette de focaccia, olives, artichauts marinés et jambon cru tranché fin. Des crevettes grillées au zeste de citron s'y accordent tout aussi bien. Mediterranée IGP Studio by Miraval Rosé, à 14.95 francs. Ce rosé invite la Provence dans le verre sans hausser le ton. Il vient des paysages côtiers du sud de la France et dévoile cette fraîcheur saline que l'on associe aux vacances méditerranéennes. Pas de douceur pâteuse ici, mais du tonus et de la précision. Au nez: pamplemousse rose, pêche blanche, herbes méditerranéennes. En bouche: juteux, frais, merveilleusement sec. Une note saline en finale donne immédiatement envie de la prochaine gorgée. À servir avec une grande assiette de focaccia, olives, artichauts marinés et jambon cru tranché fin. Des crevettes grillées au zeste de citron s'y accordent tout aussi bien. Commander maintenant

L'expressif Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, à 19.95 francs. Les rosés grecs ont souvent leur propre personnalité et celui-ci ne fait pas exception. Le merlot pur cépage est nettement plus structuré que beaucoup de rosés estivaux, tout en apportant le fruité détendu que l'on recherche pour une soirée apéro. Au nez: fraises des bois, groseilles rouges, grenade, notes florales et fine touche d'épices. En bouche: souple, rond, mais toujours vif. Le fruit reste net et frais sans virer au kitsch. À accompagner d'aubergines grillées au feta, de petites brochettes d'agneau ou d'une salade de couscous tiède aux herbes et citron. Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, à 19.95 francs. Les rosés grecs ont souvent leur propre personnalité et celui-ci ne fait pas exception. Le merlot pur cépage est nettement plus structuré que beaucoup de rosés estivaux, tout en apportant le fruité détendu que l'on recherche pour une soirée apéro. Au nez: fraises des bois, groseilles rouges, grenade, notes florales et fine touche d'épices. En bouche: souple, rond, mais toujours vif. Le fruit reste net et frais sans virer au kitsch. À accompagner d'aubergines grillées au feta, de petites brochettes d'agneau ou d'une salade de couscous tiède aux herbes et citron. Commander maintenant

Le floral St. Gallen AOC Balgach Blancuvée, à 22.95 francs. La Suisse orientale sait faire du vin d'été, et cette cuvée blanche de Balgach le prouve. L'assemblage marie fraîcheur aromatique et précision alpine, avec un caractère simple et direct. La proximité du Rhin alpin et les nuits fraîches apportent tension et clarté dans le verre. Un vin taillé pour les longues soirées sur les terrasses. Au nez: fleurs de sureau, citron vert, pêche blanche et fine note herbacée. En bouche: juteux, léger et d'une fraîcheur animante. Exactement le style qui commence au premier verre et se finit très tard. À associer à des petits gâteaux au fromage croustillants, de la truite fumée ou un plateau apéro classique avec mostbröckli, salsiz et fromage de montagne. St. Gallen AOC Balgach Blancuvée, à 22.95 francs. La Suisse orientale sait faire du vin d'été, et cette cuvée blanche de Balgach le prouve. L'assemblage marie fraîcheur aromatique et précision alpine, avec un caractère simple et direct. La proximité du Rhin alpin et les nuits fraîches apportent tension et clarté dans le verre. Un vin taillé pour les longues soirées sur les terrasses. Au nez: fleurs de sureau, citron vert, pêche blanche et fine note herbacée. En bouche: juteux, léger et d'une fraîcheur animante. Exactement le style qui commence au premier verre et se finit très tard. À associer à des petits gâteaux au fromage croustillants, de la truite fumée ou un plateau apéro classique avec mostbröckli, salsiz et fromage de montagne. Commander maintenant

L'exotique Valais AOC Petite Arvine Telegram Maye, à 18.95 francs. La Petite Arvine est l'un des cépages blancs les plus passionnants de Suisse et ce vin du Valais le prouve. Le cépage possède cette alliance unique de fruit exotique, d'acidité vive et de minéralité légèrement saline. En été, cela donne un vin qui rafraîchit et qui a de la profondeur. Au nez: pamplemousse, rhubarbe, agrumes mûrs, nuances florales et la note saline typique qui rend la Petite Arvine si distinctive. En bouche: précis, frais, direct. À marier avec des huîtres, des filets de féra ou de petits blinis au saumon fumé et crème fraîche. Une salade d'asperges estivale aux herbes fonctionne aussi à merveille. Valais AOC Petite Arvine Telegram Maye, à 18.95 francs. La Petite Arvine est l'un des cépages blancs les plus passionnants de Suisse et ce vin du Valais le prouve. Le cépage possède cette alliance unique de fruit exotique, d'acidité vive et de minéralité légèrement saline. En été, cela donne un vin qui rafraîchit et qui a de la profondeur. Au nez: pamplemousse, rhubarbe, agrumes mûrs, nuances florales et la note saline typique qui rend la Petite Arvine si distinctive. En bouche: précis, frais, direct. À marier avec des huîtres, des filets de féra ou de petits blinis au saumon fumé et crème fraîche. Une salade d'asperges estivale aux herbes fonctionne aussi à merveille. Commander maintenant

Le charmeur Conte di Valle Lugana DOC Palazzo Maffei, à 13.50 francs. Le Lugana est fait pour l'apéro d'été. Les vins du sud du lac de Garde associent légèreté italienne et élégance surprenante. Ce trebbiano est souple et accessible, mais possède assez de fraîcheur et de structure pour rester intéressant toute la soirée. Au nez: pomme jaune, fleurs blanches, amande. En bouche: crémeux, frais, harmonieusement équilibré. La fine minéralité apporte de la tension et rappelle les sols calcaires du lac de Garde. À servir avec des fleurs de courgette frites, du vitello tonnato ou des crostini à la ricotta citronnée. Des antipasti classiques aux légumes grillés s'y accordent tout aussi bien. Ce vin donne envie de piazzas, de nuits chaudes et du deuxième verre, qui arrive toujours plus vite que prévu. Conte di Valle Lugana DOC Palazzo Maffei, à 13.50 francs. Le Lugana est fait pour l'apéro d'été. Les vins du sud du lac de Garde associent légèreté italienne et élégance surprenante. Ce trebbiano est souple et accessible, mais possède assez de fraîcheur et de structure pour rester intéressant toute la soirée. Au nez: pomme jaune, fleurs blanches, amande. En bouche: crémeux, frais, harmonieusement équilibré. La fine minéralité apporte de la tension et rappelle les sols calcaires du lac de Garde. À servir avec des fleurs de courgette frites, du vitello tonnato ou des crostini à la ricotta citronnée. Des antipasti classiques aux légumes grillés s'y accordent tout aussi bien. Ce vin donne envie de piazzas, de nuits chaudes et du deuxième verre, qui arrive toujours plus vite que prévu. Commander maintenant

Le léger Vinho Verde DOC Fio a Fio Sogrape Vinhos, à 9.95 francs. Peu de styles conviennent mieux à l'apéro d'été que le Vinho Verde. Les vins du nord verdoyant du Portugal vivent de la fraîcheur, de la légèreté et d'une buvabilité presque aérienne. Celui-ci en est l'exemple parfait: il ne cherche pas à impressionner, il fait simplement plaisir. Au nez: citron vert, pomme verte, touche de fruits tropicaux. En bouche: vif, léger, animant. La fine effervescence souligne la fraîcheur et rend chaque gorgée incroyablement facile. À associer à des sardines grillées, des pimentos de Padrón frits ou de petites empanadas aux légumes. Des amandes salées et des chips fonctionnent étonnamment bien aussi. Vinho Verde DOC Fio a Fio Sogrape Vinhos, à 9.95 francs. Peu de styles conviennent mieux à l'apéro d'été que le Vinho Verde. Les vins du nord verdoyant du Portugal vivent de la fraîcheur, de la légèreté et d'une buvabilité presque aérienne. Celui-ci en est l'exemple parfait: il ne cherche pas à impressionner, il fait simplement plaisir. Au nez: citron vert, pomme verte, touche de fruits tropicaux. En bouche: vif, léger, animant. La fine effervescence souligne la fraîcheur et rend chaque gorgée incroyablement facile. À associer à des sardines grillées, des pimentos de Padrón frits ou de petites empanadas aux légumes. Des amandes salées et des chips fonctionnent étonnamment bien aussi. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.