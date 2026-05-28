La saison de Formule 1 2026 promet des frissons intenses. Tandis que le Grand Prix d'Autriche à Spielberg électrise les foules, l'exposition «Red Bull World of Racing» au Musée des Transports de Lucerne offre l'expérience adrénaline idéale pour ceux qui restent au pays.

Article rémunéré, présenté par Red Bull Media World.

La saison de Formule 1 2026 est exceptionnellement palpitante. De nouveaux règlements insufflent une dynamique inédite, la lutte pour le titre mondial reste ouverte. Un temps fort du calendrier des courses arrive le 28 juin, avec le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Le circuit est particulièrement proche de la Suisse géographiquement et figure parmi les plus spectaculaires du calendrier. De grands noms comme Niki Lauda, Michael Schumacher et Max Verstappen y ont inscrit leurs noms au palmarès.

L'an dernier, c'est Lando Norris qui a triomphé à Spielberg. Les pilotes adorent l'atmosphère en Styrie. Les fans y sont réputés bruyants et connaisseurs, les courses se jouent souvent jusqu'au dernier tour. Qui se poste sur la ligne de départ-arrivée vit le spectacle avec tous ses sens: sol vibrant, moteurs rugissants et voitures de course filant à une vitesse vertigineuse.

L'histoire du Red Bull Ring

Spielberg bénéficie d'une longue tradition. Depuis 1970, le site est le centre du sport automobile autrichien. L'installation actuelle est intimement liée à Red Bull. Le fondateur de l'entreprise Dietrich Mateschitz a racheté le site il y a près d'un quart de siècle. Après une transformation complète, le Red Bull Ring a rouvert ses portes en 2011. Depuis 2014, la Formule 1 revient régulièrement en Styrie.

Le recordman de victoires sur ce circuit est Max Verstappen. Le pilote Red Bull y a déjà célébré quatre succès. La topographie du circuit est unique. Des virages serrés et des dénivelés marqués de 65 mètres mettent à l'épreuve hommes et machines. La déclivité maximale est de douze pour cent. Cela offre régulièrement des dépassements spectaculaires et de superbes images télévisées.

Concours: Gagnez un week-end de Formule 1 à Spielberg (A) pour deux personnes Max Verstappen sur le Red Bull Ring. Joerg Mitter/Red Bull Ring Content Pool Gagne 2 billets pour le week-end de Formule 1 au Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, du 26 au 28 juin 2026. Le gagnant ou la gagnante recevra des billets pour 3 jours avec des places assises dans la tribune de départ et d'arrivée du secteur K - avec une vue imprenable sur l'ensemble de la course. Sont compris: les essais libres du vendredi, les qualifications du samedi et la course du dimanche. Sont en outre inclus deux nuitées pour deux personnes à proximité du Red Bull Ring à Graz. Remarque: La date limite de participation est le 2 juin 2026. Le gagnant ou la gagnante sera ensuite désigné(e) et informé(e). Le voyage s'effectue aux frais des participants. La participation est possible à partir de 18 ans. Les billets seront envoyés numériquement environ 10 jours avant la course. En participant, vous acceptez les conditions de participation, les CGV et les dispositions relatives à la protection des données . Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Max Verstappen sur le Red Bull Ring. Joerg Mitter/Red Bull Ring Content Pool Gagne 2 billets pour le week-end de Formule 1 au Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, du 26 au 28 juin 2026. Le gagnant ou la gagnante recevra des billets pour 3 jours avec des places assises dans la tribune de départ et d'arrivée du secteur K - avec une vue imprenable sur l'ensemble de la course. Sont compris: les essais libres du vendredi, les qualifications du samedi et la course du dimanche. Sont en outre inclus deux nuitées pour deux personnes à proximité du Red Bull Ring à Graz. Remarque: La date limite de participation est le 2 juin 2026. Le gagnant ou la gagnante sera ensuite désigné(e) et informé(e). Le voyage s'effectue aux frais des participants. La participation est possible à partir de 18 ans. Les billets seront envoyés numériquement environ 10 jours avant la course. En participant, vous acceptez les conditions de participation, les CGV et les dispositions relatives à la protection des données . Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.

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Le feeling de la course au Musée des Transports de Lucerne

Pas le temps d'aller en Autriche? Le Musée des Transports de Suisse à Lucerne propose une alternative à la hauteur. L'exposition «Red Bull World of Racing» rend le sport automobile tangible. Pièce maîtresse: un simulateur moderne où les visiteurs et visiteuses peuvent effectuer des tours réalistes sur des circuits comme Spa-Francorchamps. La sensation de vitesse est étonnamment authentique.

Différents bolides sont disponibles, dont la légendaire RB19 de 2023 — considérée comme l'une des voitures les plus dominantes de l'histoire de la F1 avec 21 victoires en 22 courses.

Conseil pour les novices: ne pas conduire trop timidement. Qui freine trop tôt perd du temps. Qui engage avec audace comprend vite quelle précision et quelle maîtrise des nerfs ce sport exige.

Technique et Pit-Stop-Challenge

L'exposition va bien au-delà de la Formule 1. MotoGP, NASCAR, Rallye Dakar: toute la diversité du sport automobile est représentée. Des jeux interactifs et un spectaculaire show LED mettent en scène les prouesses techniques. Moment fort: la Pit-Stop-Challenge, où les visiteurs changent les pneus d'une voiture de course contre la montre, clé à chocs en main. Le stress des stands devient soudainement très concret.

Une fête pour 300'000 fans

Chaque année, plus de 300'000 personnes font le pèlerinage à Spielberg. Pit Lane Walks, séances de dédicaces, Legends Parade avec des voitures historiques: le programme annexe est à la hauteur. Les infrastructures sont modernes, la visibilité sur le circuit excellente.

L'entrée du Ring est marquée par le «voestalpine wing», bâtiment inspiré d'un aileron arrière symbolisant l'union de l'émotion et du génie technique. 900 tonnes d'acier pour une construction remarquable.

Vivre le sport automobile de près L’expo Red Bull World of Racing fait passer la passion du sport automobile à un niveau supérieur au Musée des Transports de Lucerne: expériences interactives, simulateurs de Formule 1 ultra-réalistes et Pit-Stop-Challenge participatif. Prêt à battre votre record personnel? Alors vivez pleinement la fièvre de la course, installez-vous dans la monoplace championne du monde de Max Verstappen, faites-vous photographier et plongez dans l’univers du sport automobile. L’expo Red Bull World of Racing fait passer la passion du sport automobile à un niveau supérieur au Musée des Transports de Lucerne: expériences interactives, simulateurs de Formule 1 ultra-réalistes et Pit-Stop-Challenge participatif. Prêt à battre votre record personnel? Alors vivez pleinement la fièvre de la course, installez-vous dans la monoplace championne du monde de Max Verstappen, faites-vous photographier et plongez dans l’univers du sport automobile. Red Bull World of Racing

Un boom mondial

La Formule 1 connaît un essor sans précédent. La série Netflix «Drive to Survive» a conquis un public plus jeune et plus large. Le Musée des Transports de Lucerne surfe sur cette vague: avec plus d'un demi-million de visiteurs par an, il figure parmi les musées les plus fréquentés de Suisse. La «Media World» complète l'exposition avec les technologies médiatiques les plus récentes.

En direct à Spielberg ou dans le simulateur à Lucerne: pour les fans suisses, l'accès au monde de la Formule 1 n'a jamais été aussi proche.