En Suisse, étancher sa soif en route ne coûte rien. À Zurich, 1'289 fontaines distribuent de l’eau fraîche, un record mondial. Mais cette eau vaut-elle celle du supermarché et comment la rendre plus fun? Découverte avec le nouveau produit de Ricola.

Article rémunéré, présenté par Ricola.

La Suisse abrite plus de 3'500 lacs et plus de 6'000 cours d'eau. Le pays héberge en outre environ un quart des ressources d’eau potable d'Europe. Une grande partie de cette eau provient des nappes phréatiques et de sources qui jaillissent dans les Alpes et sur le Plateau. Alors que dans certains pays du monde, l’eau potable doit être traitée à grands frais ou achetée en bouteilles plastiques, nous pouvons ici simplement boire l’eau du robinet et celle de nos fontaines.

Le nombre exact de fontaines publiques en Suisse n’est pas précisément défini. Une chose est sûre: des fontaines historiques en pierre dans chaque village jusqu’aux installations modernes en ville, Zurich détient à elle seule le record du monde en matière de densité de fontaines avec ses 1'289 points d'eau.

Le secret remonte au Moyen Âge

Ce record n’est pas le fruit du hasard, mais l’héritage d’une histoire mouvementée. Autrefois, au Moyen Âge, la ville souffrait d’un manque chronique d’eau propre, explique Silvio Colazzo, chef de groupe auprès de la Distribution d’eau de Zurich (WVZ). La réponse à cette misère a été visionnaire: en 1868, sous la direction de l’ingénieur de la ville Arnold Bürkli, la WVZ a été fondée. L’objectif était d’apporter de l’eau potable propre à chaque foyer.

La fonctionnalité plutôt que le faste

Si l’on admire à Rome ou à Paris de somptueux jeux d’eau démontrant le pouvoir et la richesse, la situation est différente dans la cité de la Limmat. En Suisse, et particulièrement dans la Zurich de l'époque de Zwingli, l’accent a été mis sur la fonctionnalité plutôt que sur les jets d'eau pompeux, précise Silvio Colazzo. Nous en profitons encore aujourd'hui lorsque nous nous déplaçons et que nous pouvons remplir notre gourde. C’est pratique, économique, et crucial si l’on veille à boire suffisamment. Ou si, entre-deux, l'envie nous prend de savourer un «microdrink».

C'est là qu'interviennent par exemple les Ricola Drink Cubes. Ces petits cubes compacts, composés d’extraits de fruits, d’extraits de plantes et de vitamines, se dissolvent facilement en route ou à la maison dans l’eau pour apporter de la variété à l'hydratation. Ils existent en quatre variantes rafraîchissantes. Comme l'emballage est compact et que les cubes sont emballés individuellement, on peut même les glisser dans la poche de son pantalon. On est ainsi paré si l’eau que l’on vient de tirer d'une fontaine manque un peu de goût.

Testez les Ricola Drink Cubes Venez le mercredi 27 mai 2026 dans le hall principal de la gare centrale de Zurich pour déguster gratuitement les Ricola Drink Cubes dans leurs quatre saveurs. Découvrez à cette occasion une imposante installation artistique végétale inspirée de la flore alpine. Pendant un mois, un pop-up store sera également installé sur la place de l'Europe (Europa-allee). Autre projet passionnant: à l’occasion de son 100e anniversaire, Ricola s’engage à rénover 100 fontaines en Suisse. Venez le mercredi 27 mai 2026 dans le hall principal de la gare centrale de Zurich pour déguster gratuitement les Ricola Drink Cubes dans leurs quatre saveurs. Découvrez à cette occasion une imposante installation artistique végétale inspirée de la flore alpine. Pendant un mois, un pop-up store sera également installé sur la place de l'Europe (Europa-allee). Autre projet passionnant: à l’occasion de son 100e anniversaire, Ricola s’engage à rénover 100 fontaines en Suisse. En savoir plus sur les Ricola Drink Cubes

Le duel: eau de fontaine vs eau minérale

Mais comment l’eau de fontaine se positionne-t-elle par rapport à l’eau minérale du supermarché? L’eau de fontaine est une eau de grande qualité, directement issue du réseau de distribution. Elle n’a rien à envier à l’eau minérale en matière de qualité et de goût, souligne Silvio Colazzo. Utiliser une gourde réutilisable est en outre bien plus durable que d’acheter des boissons en bouteilles plastiques au kiosque ou au supermarché.

Qu’on soit jeune ou moins jeune, beaucoup de gens aiment aussi tirer de l’eau de fontaine en bouteille pour chez eux. C’est une pratique courante, motivée par le souhait d’avoir une eau fraîche et durable, explique le fontainier en chef. Beaucoup de fontaines à Zurich sont alimentées directement par de l’eau de source. De nombreuses personnes trouvent cette eau meilleure et plus fraîche au goût que l’eau du robinet.

Des gardiens de fontaines aux petits soins

Pour que l’eau coule des fontaines 365 jours par an, un engagement total est nécessaire. Silvio Colazzo et son équipe de cinq personnes s’occupent quotidiennement du nettoyage, de l’entretien et de la maintenance des installations. Pour eux, les fontaines sont la carte de visite de la ville. C’est notre devoir d’entretenir les fontaines de manière fonctionnelle, propre et durable, déclare le fontainier. Les fontaines sont pour lui bien plus que de simples stations d'eau: ce sont aussi des lieux de rencontre sociale et des espaces pour faire une pause. Elles servent à rafraîchir les gens, mais aussi à les réjouir et à les inviter à la réflexion. Le fontainier le fait d'ailleurs lui-même: selon la situation, il boit directement à la fontaine ou y remplit sa gourde.

Ricola rénove 100 fontaines

Les fontaines occupent également Ricola. L'entreprise familiale suisse fondée en 1930, dont le siège est à Laufen (BL), s'est donné pour objectif de rénover jusqu'à 100 fontaines en Suisse d'ici son 100e anniversaire en 2030.

L'eau joue un rôle tout particulier pour Ricola cette année. Depuis avril, les Ricola Drink Cubes sont disponibles chez Coop et Migros. Ces petits cubes compacts, composés notamment d’extraits de fruits et de vitamines, permettent de rehausser l'eau du robinet ou l’eau de fontaine. On obtient ainsi une eau aromatisée en un clin d’œil. C’est idéal pour toutes les personnes qui ont besoin de variété pour s'hydrater entre-deux.

Sans sucre, avec beaucoup de goût À la maison, au travail ou en déplacement, les Ricola Drink Cubes transforment l'hydratation quotidienne en un plaisir savoureux. Ils sont disponibles sans sucre dans quatre déclinaisons de saveurs: Grenade-Menthe (Immunity): avec vitamines C, B6 et B12

Citron-Gingembre (Vitality): avec vitamines C et B12

Verveine-Agrumes (Relax): avec vitamine B6

Sureau-Menthe (Refresh): avec vitamine C Les Ricola Drink Cubes sont notamment en vente chez waterdrop®, Coop et Migros. À la maison, au travail ou en déplacement, les Ricola Drink Cubes transforment l'hydratation quotidienne en un plaisir savoureux. Ils sont disponibles sans sucre dans quatre déclinaisons de saveurs: Grenade-Menthe (Immunity): avec vitamines C, B6 et B12

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