Un produit lifestyle conquiert le marché des boissons: les microdrinks. Mais de quoi s’agit-il exactement? D’où vient cette mode et quels sont les atouts de ces désaltérants d’un nouveau genre? Réponses aux questions essentielles pour ne plus rester sur sa soif.

Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks

Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks

Article rémunéré, présenté par Ricola.

Qu’entend-on par microdrinks?

Les microdrinks sont de petits cubes compacts contenant, par exemple, des extraits de fruits, des extraits de plantes et des vitamines. Sans sucre, ils se dissolvent complètement dans l’eau du robinet ou l’eau minérale pour lui donner un arôme naturel. Plusieurs saveurs sont disponibles pour varier les plaisirs.

Qui a inventé le concept?

Le pionnier du secteur est la scale-up autrichienne waterdrop®. Elle a lancé ses premiers cubes en 2017 avant de se faire connaître du grand public un an plus tard dans la version autrichienne de «Qui veut être mon associé». Aujourd’hui, ses produits sont vendus dans plus de 40 pays. En 2023, waterdrop® a séduit le monde du tennis en devenant partenaire d’hydratation officiel de l’ATP Tour, scellant au passage une collaboration avec Novak Djokovic.

La même année, le fabricant a attiré l’attention de Ricola. Partageant des valeurs communes en matière de qualité, Ricola a choisi d’investir dans la jeune entreprise et de conclure un partenariat. Cette union a donné naissance aux Ricola Drink Cubes, disponibles depuis l’an dernier en France et en Autriche, et désormais aussi en Suisse.

Tester les Ricola Drink Cubes Vous êtes curieux? Venez tester gratuitement les Ricola Drink Cubes le mercredi 27 mai 2026 dans le hall principal de la gare de Zurich. Vous pourrez y découvrir une installation artistique impressionnante, végétalisée avec de la flore alpine, qui distribue de l'eau. Un pop-up store sera également présent durant un mois sur la Europaplatz, près de la Europaallee. Vous êtes curieux? Venez tester gratuitement les Ricola Drink Cubes le mercredi 27 mai 2026 dans le hall principal de la gare de Zurich. Vous pourrez y découvrir une installation artistique impressionnante, végétalisée avec de la flore alpine, qui distribue de l'eau. Un pop-up store sera également présent durant un mois sur la Europaplatz, près de la Europaallee. En savoir plus

Quels sont les avantages des Microdrinks?

1. Varier son hydratation Pour rester performant, l'être humain doit boire suffisamment. Sans eau, la communication entre les neurones du cerveau s’altère et la réflexion devient plus difficile. La peau aussi a «soif»: elle stocke environ 30% de l’eau corporelle et régule notre température via la sudation. Si l'importance de boire est claire, beaucoup souhaitent parfois une alternative au goût neutre de l'eau plate. Les Microdrinks sont alors bien pratiques: un cube dans l’eau et voilà une boisson rafraîchissante dont on peut doser l’intensité selon ses envies.





Pour rester performant, l'être humain doit boire suffisamment. Sans eau, la communication entre les neurones du cerveau s’altère et la réflexion devient plus difficile. La peau aussi a «soif»: elle stocke environ 30% de l’eau corporelle et régule notre température via la sudation. Si l'importance de boire est claire, beaucoup souhaitent parfois une alternative au goût neutre de l'eau plate. Les Microdrinks sont alors bien pratiques: un cube dans l’eau et voilà une boisson rafraîchissante dont on peut doser l’intensité selon ses envies. 2. Un maximum de boisson dans un minimum d'espace Un paquet de Ricola Drink Cubes ne pèse que 26 grammes et mesure à peine 9 x 9 centimètres. Il se glisse dans le moindre recoin d’un placard ou dans un sac à main. Chaque boîte contient 12 cubes qui permettent de préparer, selon la concentration voulue, entre 4 et 6 décilitres d'eau aromatisée chacun. Au total, cela représente environ 6 litres de boisson par paquet. C’est impressionnant pour un format si réduit. Tout ce qu’il vous faut, c’est un accès à de l’eau potable.



3. Moins de portage lors des commissions Acheter 6 litres de boisson en magasin implique de porter du poids, de charger le coffre et de tout trimballer jusqu’à la cave ou l’appartement. Sans voiture, la corvée est encore plus pénible. Si vous recevez des amis à souper ou organisez une fête au jardin, l’effort est multiplié. Avec les microdrinks, ce problème disparaît. Légers et compacts, ils permettent de constituer une réserve sans effort. Il faudrait que vos invités soient de très gros buveurs pour tomber à sec! De plus, ils se prêtent parfaitement à la confection de mocktails. À vous d’expérimenter.

4. Fini la corvée du tri Les boissons en bouteilles PET ou en verre ont un défaut majeur: elles génèrent des emballages vides qui prennent de la place. Il faut ensuite les ramener au point de collecte, souvent le samedi, au détriment de ses loisirs. Avec les Microdrinks, le volume de déchets est drastiquement réduit.

5. Pratique pour les déplacements Aujourd’hui, beaucoup de gens emportent partout leur gourde. Pour ceux qui ont envie d'une boisson aromatisée en cours de route, les microdrinks offrent une solution simple, rapide et compacte. Comme les cubes sont sans conservateurs et doivent rester au sec, ils sont emballés individuellement dans des pods robustes. On peut même en glisser un dans la poche de son pantalon. C’est une solution idéale pour le bureau nomade ou le sport.

Zéro sucre, plein de goût À la maison, au travail ou en balade, les Ricola Drink Cubes transforment votre routine d’hydratation. Ils sont disponibles dans les saveurs suivantes: Framboise I Mélisse – Immunity: avec vitamines C, B6 et B12

Grenade I Menthe – Immunity: avec vitamines C, B6 et B12

Citron I Menthe – Vitality: avec vitamines C, B3 et B12

Verveine I Agrumes – Relax: avec vitamines C, B1 et B9 Une sélection de la gamme est disponible chez waterdrop®, Coop et Migros. À la maison, au travail ou en balade, les Ricola Drink Cubes transforment votre routine d’hydratation. Ils sont disponibles dans les saveurs suivantes: Framboise I Mélisse – Immunity: avec vitamines C, B6 et B12

Grenade I Menthe – Immunity: avec vitamines C, B6 et B12

Citron I Menthe – Vitality: avec vitamines C, B3 et B12

Verveine I Agrumes – Relax: avec vitamines C, B1 et B9 Une sélection de la gamme est disponible chez waterdrop®, Coop et Migros. Découvrir maintenant

Pourquoi deviennent-ils des incontournables du quotidien?

L’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI) a analysé ce nouvel écosystème du bien-être, au carrefour de l’alimentation, de la santé et de la beauté, dans son étude «Feelgood Revolution». Plus de 3000 personnes en zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) ont été interrogées.

Christine Schäfer, chercheuse de tendances au GDI, souligne les résultats: «Pour 89% des sondés, le goût est central. 56% privilégient les ingrédients naturels, 49% apprécient l'apport en vitamines et minéraux, et 44% font attention à la teneur en sucre.»

Les Microdrinks cochent toutes les cases. Dans les Ricola Drink Cubes, le goût vient du citron, de la framboise, de la grenade ou de la verveine, sans oublier les herbes alpines des agriculteurs suisses. Ces dernières sont cultivées selon les normes de Bio Suisse, puis séchées et transformées chez nous. Les vitamines B et C ajoutées contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire et nerveux, tout en soutenant le métabolisme énergétique. Sucrés avec des glycosides de stéviol issus de la stévia, ces cubes sont garantis sans sucre.

En résumé: les microdrinks répondent à de vrais besoins. Une base solide pour une belle success story.