Des milliers de fans font déjà partie du plus grand message de supporters de Suisse. Parmi eux, de nombreuses figures emblématiques du sport et de la société. Tous font parvenir à l'équipe nationale suisse leurs messages de motivation sur le maillot XXL d'UBS.

Article rémunéré, présenté par UBS.

Elles se réjouissent déjà à l’idée de l’événement football de l’année! De nombreuses célébrités attendent avec impatience la phase finale qui aura lieu au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. «J’adore cette euphorie et l’ambiance de fête du football», se réjouit la star du patinage Denise Biellmann. «Je vibre vraiment avec eux!»

Afin que l’équipe du sélectionneur Murat Yakin puisse se rendre outre-Atlantique extrêmement motivée, Denise Biellmann, Zoe Torinesi et de nombreuses autres célébrités du monde du sport, de la musique et de la télévision soutiennent la grande action d’UBS: elles veulent toutes être là où tout commence, en écrivant un message personnel sur le plus grand maillot de supporter de Suisse .

La plus grande ambassade de fans de Suisse en tournée

Le maillot géant a été présenté pour la première fois le 27 mars lors du match amical contre l'Allemagne à Bâle et a ensuite entamé un voyage de Suisse. L'objectif: permettre à tous les supporters d'y inscrire leurs messages à l'attention de nos héros du football. Il en résulte un symbole fort de cohésion, de passion et de soutien national.

Le 13 mai, le maillot a fait halte dans le hall de la gare de Zurich. L'ex-star de la télévision Monika Fasnacht n'a pas manqué cette occasion. La reine du jass attend avec impatience les matches outre-Atlantique: «Heureusement, les matches du premier tour de la Suisse sont tous à 21 heures, cela m'évite de me lever au milieu de la nuit», dit-elle. «Si la Nati progresse et joue de nuit à l'heure suisse, je me lèverai alors bien évidemment». Et qu'a-t-elle écrit sur le maillot? Vous pouvez voir sa dédicace et toutes celles des autres célébrités dans la galerie de photos!

UBS et le football suisse: Là, où tout commence. Depuis 1993, UBS est partenaire principale de l'Association Suisse de Football et soutient le football helvétique à tous les niveaux: beach soccer et eFootball, promotion des jeunes, équipes nationales féminines et masculines. UBS est là où le football naît - et là où l'histoire s'écrit. Avec ce gigantesque maillot, toute la Suisse est invitée à participer et à faire partie du plus grand message de supporters du pays. Nous espérons un maximum de participations aux différentes étapes du maillot! Depuis 1993, UBS est partenaire principale de l'Association Suisse de Football et soutient le football helvétique à tous les niveaux: beach soccer et eFootball, promotion des jeunes, équipes nationales féminines et masculines. UBS est là où le football naît - et là où l'histoire s'écrit. Avec ce gigantesque maillot, toute la Suisse est invitée à participer et à faire partie du plus grand message de supporters du pays. Nous espérons un maximum de participations aux différentes étapes du maillot! En savoir plus

Des personnalités motivent la Nati à aller (plus) loin

D’autres personnalités nous envoient leur soutien par écrit à l’attention de la Nati afin qu’il soit immortalisé sur ce vêtement de 250 mètres carrés. «Cher Muri et chère équipe de la Nati: ‹Chum bring en hei› – vous allez le faire!», les encourage la présentatrice de télévision Patricia Boser. «Nous sommes extrêmement fiers de vous et nous serions ravis que vous alliez loin dans la phase finale.» Elle suivra les matchs avec toute sa famille.

La légende de la télévision Kurt Aeschbacher croisera également les doigts pour l’équipe nationale à chaque match. Son message? «Hé, les Nati Men: mettez des buts et revenez-nous en véritables héros!»

Bligg, Trauffer et Chris Von Rohr encouragent l’équipe suisse au nom du monde de la musique. «Je souhaite de tout cœur à la Nati du courage, de la persévérance et la conviction de croire en l’impossible», déclare Trauffer, l’interprète d’Alpentainer, qui compte se lever très tôt en fonction de l’heure du coup d’envoi. La star du rock Chris Von Rohr est convaincue que les «Böys» de Murat Yakin vont conquérir nos cœurs avec leur jeu. «Tout simplement à fond, comme nous le faisons sur scène. Allez!», encourage le fondateur de Krokus.

Et Bligg? Avec son message «Profitez du tournoi et entrez dans l’histoire, les gars!», il fait rêver l’équipe de Yakin et l’ensemble de ses supporters et supportrices d’un exploit historique. Tout comme la légende du ski Bruno Kernen, qui souhaite organiser un jeu de pronostics sur son lieu de travail lors de la phase finale. Son message: «La volonté déplace des montagnes: go for the Cup! Bonne chance!»

Tournée des maillots

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Les légendes de la Nati écrivent sur le maillot

D’anciennes stars de la Nati souhaitent également le meilleur à l’équipe actuelle. Lors de sa visite en tant qu’invité du podcast football Forza de Blick à la gare centrale de Zurich, le légendaire gardien de but Pascal Zuberbühler n’a pas manqué de laisser un message à l’attention de l’équipe nationale sur le plus grand maillot de supporter de Suisse (voir la galerie de photos).

De leur côté, Georges Bregy et Andy Egli avaient déjà soutenu cette opération à Bâle. «Je trouve cela phénoménal. Les gens qui sont déjà fans perçoivent l’action de manière très positive», s’enthousiasme Andy Egli. Et Georges Bregy d’ajouter: «Surtout que l’on rassemble toute la nation et que chacun et chacune a la possibilité de transmettre son message. Que l’on puisse montrer ici comment nous pouvons nous rendre ensemble en Amérique!»

Il est donc clair que l'impatience de participer au tournoi et le soutien dans notre pays sont énormes. Ceux qui souhaitent également faire partie de la plus grande ambassade de fans de Suisse auront la dernière occasion de le faire le 29 mai sur la Piazza Grande à Locarno. Vous trouverez plus d'informations sur la carte à cliquer!