Produire en Suisse et exporter en Europe, c’est le défi relevé par Steiger Participations en Valais. Cette PME mise sur la qualité suisse et les accords bilatéraux pour innover et préserver des emplois locaux.

Présenté par nous-la-suisse.ch

Produire en Suisse est un choix exigeant. Les coûts y sont plus élevés qu’ailleurs et la concurrence internationale est forte. Pourtant, chez Steiger Participations, nous avons fait le pari de concevoir et de fabriquer nos machines en Valais, tout en exportant l’intégralité de notre production en Europe.

Nos machines de tricotage industriel sont utilisées par de grandes maisons de la mode, mais aussi par des entreprises actives dans les domaines médical, orthopédique et du tricot technique. Toutes recherchent la même chose: précision, fiabilité et qualité, trois valeurs qui font la force de l’industrie suisse.

Derrière chaque machine qui quitte notre atelier, il y a aussi tout un réseau de fournisseurs et de partenaires locaux. Une PME exportatrice ne fait pas vivre uniquement son entreprise: elle fait travailler tout un écosystème régional.

Chronique économique L’économie fait partie de notre quotidien. Chaque mois, nos chroniqueuses et chroniqueurs montrent, à travers des exemples vécus, l’apport des entreprises au bon fonctionnement de notre société et de notre niveau de vie. L’économie fait partie de notre quotidien. Chaque mois, nos chroniqueuses et chroniqueurs montrent, à travers des exemples vécus, l’apport des entreprises au bon fonctionnement de notre société et de notre niveau de vie. En savoir plus

Pour continuer à produire ici tout en restant compétitifs, nous avons besoin d’un accès simple aux marchés étrangers. C’est ce que permettent les accords bilatéraux avec l’Union européenne. Ils facilitent l’exportation de nos machines et nous évitent des procédures supplémentaires, comme des certifications en double, qui représentent du temps perdu et des coûts importants pour une PME.

Cette ouverture est aussi essentielle pour innover. Elle nous permet d’accéder à des partenariats, à des compétences spécialisées et à de nouvelles technologies. Grâce à ces coopérations, nous avons pu diversifier nos activités et développer de nouveaux débouchés, notamment dans l’aéronautique.

La voie bilatérale nous permet ainsi de rester solidement implantés en Valais, d’investir, de créer des emplois qualifiés et de faire travailler tout un réseau régional de PME. L’ouverture vers l’extérieur est donc aussi une force pour notre économie locale.

Texte de Pierre-Yves Bonvin, CEO Steiger Participations SA.

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