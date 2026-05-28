Avec l’UBS Football Cup, UBS s’engage dans la promotion de la relève là où tout commence. Les élèves peuvent s’épanouir à travers le jeu et le plaisir et, dans le meilleur des cas, commencer une carrière professionnelle. Coup d’œil sur la finale du canton de Saint-Gall.

Article rémunéré, présenté par UBS.

Elles font preuve d’un engagement total! 60 équipes donnent le meilleur d’elles-mêmes lors du tournoi final de l’UBS Football Cup le 20 mai à Saint-Gall. L’objectif ultime: la finale suisse du 10 juin à Bâle, où les meilleurs joueurs et joueuses de football scolaire du pays seront couronnés.

L’UBS Football Cup est le championnat officiel suisse de football scolaire depuis plus de 40 ans. Mis sur pied par l’ASF (Association suisse de football), ce tournoi national offre aux classes scolaires une tribune unique: en un seul après-midi, les enfants et les jeunes peuvent affronter d’autres équipes aux niveaux régional et cantonal.

Un événement d’une grande importance, comme l’explique le directeur du tournoi Roger Keller: «Pour de nombreuses écoles, la date de l’UBS Football Cup est cochée dans le calendrier scolaire.» Ces après-midi sont avant tout consacrés au jeu et au plaisir, mais les compétences élémentaires au football, telles que la technique, l’endurance, le toucher de balle et la compréhension du jeu, sont également encouragées, comme l’explique Roger Keller. «Bien sûr, la cohésion est particulièrement importante. Le football est un sport d’équipe: on gagne et on perd ensemble.»

Il y a des élèves qui veulent passer pros

Les élèves de la classe 4b de l’école Kirchenfeld à Diepoldsau (SG) en ont également conscience. Ce jour-là, les garçons et les filles jouent pour ainsi dire à domicile, et se réjouissent énormément d’être de la partie. «Le tournoi est cool», déclare Alper. Et Fabio d’ajouter: «J’aime beaucoup cet endroit, l’ambiance est excellente.» La cohésion au sein de l’équipe est formidable, ajoute Luke. «Et si nous perdons, nous nous ressaisissons et donnons le meilleur de nous-mêmes.» Pour cela, ils ont développé un rituel porte-bonheur pour se motiver en équipe avant le match à venir. «Nous disons alors tous ensemble: ‹On fait quoi? On gagne! On fait quoi? On gagne! On fait quoi? On gagne!›», explique Luke. «Cela nous motive beaucoup!»

UBS et le football suisse: Là, où tout commence. Depuis 1993, UBS est partenaire principale de l'Association Suisse de Football et soutient le football helvétique à tous les niveaux: beach soccer et eFootball, promotion des jeunes, équipes nationales féminines et masculines. UBS est là où le football naît - et là où l'histoire s'écrit. Avec ce gigantesque maillot, toute la Suisse est invitée à participer et à faire partie du plus grand message de supporters du pays. Nous espérons un maximum de participations aux différentes étapes du maillot! Depuis 1993, UBS est partenaire principale de l'Association Suisse de Football et soutient le football helvétique à tous les niveaux: beach soccer et eFootball, promotion des jeunes, équipes nationales féminines et masculines. UBS est là où le football naît - et là où l'histoire s'écrit. Avec ce gigantesque maillot, toute la Suisse est invitée à participer et à faire partie du plus grand message de supporters du pays. Nous espérons un maximum de participations aux différentes étapes du maillot! En savoir plus

La finale suisse à Bâle est également l’objectif ultime de la classe 4b. Mais alors que des élèves font passer le plaisir du football au premier plan, pour d’autres, l’enjeu est plus important: certains garçons de la classe rêvent de devenir footballeurs professionnels. Ils ne manquent pas de modèles dont ils peuvent s’inspirer pour acquérir les meilleures compétences; parmi les joueurs actuels de l’équipe nationale suisse, Granit Xhaka a particulièrement la cote.

Un engagement global de longue date

Selon Felix Grütter, responsable du marketing dans les domaines du football de base et de l’eFootball à l’ASF, beaucoup de jeunes footballeurs et footballeuses cherchent aujourd’hui des conseils et des astuces sur YouTube ou d’autres plateformes de réseaux sociaux et les mettent ensuite en pratique de manière autonome.

L’application web UBS Football Skills, qui soutient la communauté footballistique suisse, constitue également une ressource importante à cet égard. «Les utilisateurs et utilisatrices reçoivent des points pour leurs talents footballistiques, ainsi que des récompenses pour leurs performances exceptionnelles et leur engagement au sein du club, et peuvent démontrer leurs connaissances footballistiques dans un quiz», résume Felix Grütter, représentant de l’ASF. Pour les entraîneurs et entraîneuses, l’application est un outil leur permettant de transmettre des compétences footballistiques d’une manière originale et ludique. «C’est ainsi que nous allions le charme du numérique au plaisir incomparable de jouer sur la pelouse. Ce ne sont pas seulement les compétences techniques qui comptent, mais aussi des valeurs telles que le fair-play, l’engagement bénévole ou l’esprit d’équipe.»

Des valeurs dont UBS permet la concrétisation grâce à son engagement global en faveur de la relève du football suisse, comme l'explique Bettina Gürtler, responsable Personal Banking Suisse orientale chez UBS.«Notre engagement est délibérément large. Avec la UBS Football Cup, le plus grand championnat de football scolaire de Suisse, nous encourageons le football de masse et touchons chaque année des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes, dont beaucoup ne jouent pas en club. Cela est complété par des projets tels que UBS Football for Girls, le UBS Football Festival ou des offres numériques comme UBS Football Skills, qui associent le plaisir du football à des formats d'apprentissage et de valeurs modernes.»L'objectif de toutes ces mesures est de susciter l'enthousiasme, de promouvoir les talents et de créer un accès durable au sport.

En tant que partenaire principale de l'ASF, UBS est présente depuis plus de 30 ans là où tout commence: la moitié de son engagement financier va directement à la promotion de la relève de l'ASF. La raison: «Le succès durable commence là où les enfants et les jeunes entrent pour la première fois en contact avec le football», ajoute Bettina Gürtler. Il s'agit ici de sport de masse, d'accès et d'enthousiasme.«Plus les enfants peuvent découvrir le football tôt, indépendamment de leur origine ou de leur talent, plus l'impact social est grand.»

Encadré: L’UBS Football Cup en chiffres 130 tournois qualificatifs régionaux ou cantonaux avec:

Plus de 6500 équipes engagées

55 000 à 60 000 enfants et jeunes

Des centaines de membres du staff et de bénévoles veillent au bon déroulement de l’organisation et à sa mise en œuvre

3800 ballons du partenaire technique PUMA sont utilisés

Plus de 300 équipes regroupant près de 3100 enfants et jeunes participent à la journée finale de l’UBS Football Cup à Bâle

13 champions récompensés dans les catégories allant de la 6H à la 11H

Près de 1000 supporteurs et supportrices – corps enseignant, parents, proches, camarades de classe – sont de la partie 130 tournois qualificatifs régionaux ou cantonaux avec:

Plus de 6500 équipes engagées

55 000 à 60 000 enfants et jeunes

Des centaines de membres du staff et de bénévoles veillent au bon déroulement de l’organisation et à sa mise en œuvre

3800 ballons du partenaire technique PUMA sont utilisés

Plus de 300 équipes regroupant près de 3100 enfants et jeunes participent à la journée finale de l’UBS Football Cup à Bâle

13 champions récompensés dans les catégories allant de la 6H à la 11H

Près de 1000 supporteurs et supportrices – corps enseignant, parents, proches, camarades de classe – sont de la partie

Happy end pour la 4b de Diepoldsau

Roger Keller, le directeur du tournoi, est convaincu qu’une chose ne changera jamais: l’essence même de l’UBS Football Cup. «Lorsque je vois, à l’issue d’un après-midi de tournoi, les yeux étincelants des enfants, des visages satisfaits ou des discussions animées mais courtoises entre les enfants, les jeunes et leur encadrement, je sais que l’événement a été un succès.»

C’était également le cas lors de la finale du canton de Saint-Gall à Diepoldsau. Malgré une météo un peu changeante, l’ambiance était excellente – et les héros locaux de Diepoldsau ont connu un happy end: l’équipe de la classe 4b a décroché la première place pendant cet après-midi et elle pourra se rendre à Bâle pour le tournoi final. C’est à chaque fois une expérience marquante pour les participants et participantes, explique le directeur du tournoi. «Cette journée transforme une classe, dans le meilleur sens du terme!»

La plus grande déclaration de soutien de Suisse en tournée

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Lors de sa tournée à travers la Suisse, le maillot XXL d’UBS a aussi fait escale à Diepoldsau. C’est la plus grande déclaration de soutien des fans suisses, où l’ensemble des supporteurs et supportrices de la Suisse ainsi que de nombreuses célébrités adressent leur message personnel d’encouragement à l’équipe de Murat Yakin pour le tournoi en Amérique du Nord. Il en résulte un symbole fort de cohésion, de passion et de soutien national. Celles et ceux qui souhaitent s’associer à la plus grande déclaration de soutien de Suisse auront une dernière chance de le faire le 29 mai sur la Piazza Grande à Locarno. Plus d’informations sur la carte cliquable!