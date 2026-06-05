La Suisse et la France uniront leurs forces pour sécuriser le sommet du G7 à Evian, du 15 au 17 juin. Un document approuvé par Berne fixe les règles pour des actions conjointes sur le lac Léman et dans le ciel.

La Suisse et la France se sont décidées sur la sécurisation du G7

La Suisse et la France se sont décidées sur la sécurisation du G7

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et la France coopéreront militairement pour assurer la sécurité lors du sommet du G7, organisé du 15 au 17 juin à Evian. Elles ont fixé le cadre de cette coopération dans un document, approuvé vendredi par le Conseil fédéral.

Ce Document conjoint de procédure (DCP) vise à assurer le bon déroulement des éventuelles activités conjointes contribuant à la sécurité, notamment sur le lac Léman et dans l’espace aérien. Toutes les mesures de sécurité conjointes prévues s’inscrivent dans le respect du droit national et des accords internationaux existants, précise le gouvernement.

L'armée suisse appuiera de manière subsidiaire les autorités civiles. Environ 4000 militaires appuieront les polices cantonales genevoise, vaudoise et valaisanne ainsi que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières. Ils assureront notamment des tâches de protection, de surveillance, de transport et de logistique.

Une restriction de l’espace aérien sera également active du mercredi 10 juin à 13h00 au jeudi 18 juin à 03h00, rappelle le Conseil fédéral. Elle se focalisera sur une zone centrée sur Evian, Lausanne et l'Aéroport international de Genève.