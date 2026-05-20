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La polémique empire en Suisse
Des stars romandes demandent l'annulation des concerts de Patrick Bruel

Le collectif féministe lausannois «Nous serons le feu» réclame la déprogrammation de Patrick Bruel en Suisse romande. Une pétition a déjà récolté plus de 3300 signatures, notamment celles de Thomas Wiesel, Yoann Provenzano et Renaud De Vargas.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Patrick Bruel se produit au Gent Jazz Festival, le 17 juillet 2024 à Gand, en Belgique.
Photo: Getty Images
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Luisa GambaroJournaliste

L'affaire Patrick Bruel continue d'enfler. Le collectif féministe lausannois «Nous serons le feu» appelle les festivals de Pully (VD) et Bellarena Indoor (FR) à déprogrammer le chanteur français, attendu les 25 et 26 juin. Les militantes interpellent aussi l'Arena de Genève, où Patrick Bruel doit se produire le 18 novembre. 

Dans une publication sur Instagram, le collectif annonce le lancement d'une pétition, signée notamment par les humoritstes Florence Mendez, Thomas Wiesel, Yoann Provenzano et Renaud De Vargas. Pour le moment, la pétition «Pas de Bruel en Suisse» a récolté 3331 signatures.

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«Nous demandons aux festivals de reconsidérer leur grille (...) afin de déprogrammer un potentiel agresseur sexuel et possible violeur. Les institutions ont une responsabilité particulière et il est légitime d'attendre qu'elles participent à un changement réel, durable et crédible dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles», écrit le collectif dans sa pétition.

De vives réactions à l'étranger

La venue de Patrick Bruel en Suisse romande avait déjà été critiquée en début d'année. En avril, quatre collectifs féministes réclamaient «l’annulation immédiate des concerts de Patrick Bruel» dans une lettre publiée sur Instagram. Interrogée par Blick, la commune de Pully avait invoqué la présomption d’innocence et rappellé ne pas intervenir dans la programmation du festival. 

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Commentaire
Par Solène Monney
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Pour rappel, après les plaintes pour violences sexuelles déposées contre le chanteur, trois de ses concerts prévus en décembre au Québec ont été annulés. Ce matin, le maire de Paris a appelé l'artiste à suspendre son concert prévu au Zénith. 

«La présomption d'innocence doit être garantie, mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement il devrait se retirer», a-t-il déclaré. Cette déclaration intervient dans un contexte médiatique de plus en plus tendu autour de l'artiste. Ce lundi 18 mai, sur le plateau de l'émission française «C à vous», l'un de ses avocats, Me Christophe Engrain, a été interrogé sur la différence d’âge entre le chanteur et l'animatrice Flavie Flament, qui l'accuse de viol lorsqu'elle était mineure

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«Je comprends parfaitement qu’on s’interroge, je comprends parfaitement qu’on se pose la question de ce qui a pu se passer entre ces deux personnes (...) Il faisait beaucoup moins de 35 ans, il avait l’air d’avoir 25 ans», déclare Me Christophe Engrain. Un argument qui a interpellé la journaliste Aurélie Casse. «Et donc ça justifierait quoi?», a-t-elle rétorqué. La défense de Patrick Bruel affirme que la relation entre lui et l'animatrice était consentie.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

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