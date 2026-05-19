L'avocat de Patrick Bruel a déclaré ce 19 mai que la relation entre le chanteur et Flavie Flament était «parfaitement consentie». Le chanteur a quant à lui publié un message sur Instagram.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

«Une chose est certaine: la relation avec Flavie Flament était consentie.» L'avocat de Patrick Bruel est venu à la rescousse du chanteur sur le plateau de BFMTV ce mardi 19 mai. L'avocate de l'animatrice venait d'annoncer plus tôt dans la matinée, au micro de France Info, que plusieurs femmes comptaient porter plainte contre le chanteur pour viol. Elles viendraient s'ajouter aux douze plaintes pénales déjà déposées contre Patrick Bruel.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Dimanche, Patrick Bruel s'était défendu sur Instagram. La star française affirmait n'avoir «jamais forcé une femme». L'artiste assure que sa «brève histoire» avec Flavie Flament ne fut «ni violente, ni contrainte, ni sournoise», ajoutant qu'«il n'y eut ni viol, ni drogue», même s'il dit comprendre que leur différence d'âge «puisse faire réagir aujourd'hui».

«Une relation consentie»

L'avocat de la star dénonce de son côté une «vague d'accusations infamantes». Il a réfuté la version de Flavie Flament, qui accuse la star de soumission chimique en 1991, lorsqu'elle était mineure. «Il ne l'a pas forcée», assure maître Christophe Ingrain, ni elle, ni «personne d'autre».

Au contraire, il défend une relation «parfaitement consentie» entre l'animatrice, 16 ans à l'époque, et le chanteur, trente ans passés. Selon lui, leurs rencontres «épisodiques» finissaient parfois en relations sexuelles, à l'image de deux «sex friends». Il remet aussi en doute l'âge de Flavie Flament au moment des faits, s'élevant probablement à 17 ans selon lui.