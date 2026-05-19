Patrick Bruel à nouveau dans la tourmente: plusieurs femmes s’apprêtent à porter plainte pour viol. L'avocate de Flavie Flament annonce une nouvelle offensive judiciaire.

De nouvelles plaintes pour viol contre Patrick Bruel seront déposées «dans les prochains jours»

De nouvelles plaintes pour viol contre Patrick Bruel seront déposées «dans les prochains jours»

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

L'affaire Patrick Bruel prend une nouvelle tournure. L'avocate de Flavie Flament, qui a déjà porté plainte contre le chanteur pour viol, annonce au micro de France Inter que des nouvelles plaintes seront déposées «dans les prochains jours».

Selon elle, plusieurs femmes sont entrées en contact avec elle pour constituer un dossier de plainte.

Celles-ci veulent «protéger les jeunes femmes» qui sont en contact avec le chanteur. Elles seraient sidérées par la réaction de Patrick Bruel, qui clame son innocence. Il affirme n'avoir jamais «forcé» personne.

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