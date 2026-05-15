Flavie Flament a déposé plainte pour viol. Elle accuse Patrick Bruel de l’avoir agressle en 1991, alors qu’elle était mineure. Le chanteur conteste.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

La journaliste et autrice Flavie Flament a décidé de saisir la justice. Selon des informations de Mediapart, l’animatrice de 51 ans a déposé mercredi 13 mai une plainte avec constitution de partie civile «du chef de viol», visant des faits qu’elle impute à Patrick Bruel en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. Elle avait jusqu’ici témoigné anonymement dans l’enquête du média français, sous le pseudonyme d’«Eva».

Cette procédure doit permettre la désignation éventuelle d’un juge d’instruction. «Il appartient désormais à la justice d’instruire sur ces faits et de parvenir à la manifestation de la vérité», indiquent ses avocates, Corinne Herrmann et Sonia Kanoun, citées par Mediapart.

Comme une poupée de chiffon

Flavie Flament affirme que les faits se seraient produits dans l’appartement parisien du chanteur, au début des années 1990, en pleine «bruelmania». Elle dit s’être réveillée sur son lit, dans un état de sidération, tandis que Patrick Bruel lui aurait remis son pantalon. Dans sa plainte, elle décrit s'être sentie «comme une poupée de chiffon». Elle en est sûre: Bruel l'aurait droguée puis violée.

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Le chanteur, qui bénéficie de la présomption d’innocence, conteste fermement ces accusations. Interrogé par Mediapart, Patrick Bruel a, par la voix de ses avocats, nié avoir «imposé» un rapport sexuel à Flavie Flament. Sollicité à nouveau après la plainte, il n’a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire.

Déjouer la prescription

La question de la prescription devrait être centrale. Les faits dénoncés remontent à trente-cinq ans. Mais les avocates de Flavie Flament entendent faire valoir l’existence d’une possible «sérialité», en lien avec d’autres témoignages visant Patrick Bruel, afin que la justice examine cette question.

Une trentaine de femmes ont accusé ces dernières semaines le chanteur de violences sexuelles ou sexistes entre 1991 et 2019. Lui conteste toute «contrainte» ou «violence». Avant la plainte de Flavie Flament, trois procédures judiciaires le visaient déjà: à Paris pour tentative de viol, à Saint-Malo pour viol et à Bruxelles pour agression sexuelle.

En Suisse, malaise autour de la venue du chanteur

Le chanteur français aurait aussi fait des victimes en Suisse. Julie Ordon, célèbre mannequin et comédienne romande, affirme avoir subi des gestes déplacés de Patrick Bruel alors qu’elle était mineure. La Suissesse a notamment réagi à une publication d’Andréa Bescond décrivant une anecdote datant de 2022. L'actrice, qui a notamment co-réalisé le film «Les Chatouilles», y explique avoir refusé de siéger dans le jury d’un festival féministe, dans lequel Patrick Bruel se serait «incrusté» lors d'une soirée, alors qu'il était déjà visé à l'époque par des accusations de violences sexuelles. Celles-ci avaient été classées sans suite.

Par ailleurs, quatre collectifs féministes réclament «l’annulation immédiate des concerts de Patrick Bruel», prévus le 25 juin au Pully LIVE Festival et le 26 juin au Bellarena Indoor Festival, dans le canton de Fribourg. La venue du chanteur en Suisse romande suscite une polémique croissante. Entre accusations, pétition et silences, difficile de savoir si la tournée de l'artiste sera maintenue – ou annulée à la dernière minute?