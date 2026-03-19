Les accusations contre Patrick Bruel s’accumulent après des révélations de Mediapart. Des célébrités et des internautes anonymes dénoncent des comportements problématiques, connus selon eux depuis des années.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Patrick Bruel est dans la tourmente après les révélations fracassantes de Mediapart. Après que le média français a publié ce mercredi le témoignages de huit femmes qui accusent le chanteur d'agressions sexuelles, dont deux ont déposé plainte pour viol et tentative de viol, c'est désormais au tour de plusieurs célébrités de dénoncer ses comportements.

Sur son compte Instagram, la réalisatrice et actrice de «Les Chatouilles» Andréa Bescond salue la prise de parole des victimes et leur courage. Elle raconte qu'elle avait boycotté Patrick Bruel en 2022 lors d'un festival féministe, alors qu'il était déjà visé à l'époque par des accusations de violences sexuelles. Elle l'accuse de s'être «victimisé» après son refus de venir et d'avoir «bavé» sur elle, avant de conclure par un tranchant «Fuck you Patrick».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Son post a récolté près de 40'000 likes et 1000 commentaires. Parmi eux, la célèbre actrice Alexandra Lamy: «J'étais à cette contre-soirée avec toi!!!». «Force à toutes», écrit Anouchka Delon – qui fait actuellement les gros titres pour sa bataille judiciaire autour de l'héritage de son père. Des influenceuses et féministes françaises leur emboîtent le pas.

Les témoignages affluent

De son côté, Patrick Bruel conteste les faits. Il assure n'avoir «jamais cherché à contraindre» qui que ce soit à des actes sexuels. Une version qui peine à convaincre à en juger par les commentaires qui affluent sous le post d'Andréa Bescond.

A lire aussi Révélations de Mediapart Huit femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles

«Je travaillais dans un SPA d'un hôtel de luxe on l'a eu comme client. Ma collègue qui était fan de lui est sorti de la cabine dégoûtée au vu de ses demandes…», commente une internaute. «J'ai une amie qui a eu le même cas dans un spa d'une station de ski il y a environ dix ans», abonde une autre femme. Une autre utilisatrice raconte la fois où Patrick Bruel aurait mis la main aux fesses d'une adolescente de 15 ans, et d'ajouter: «Il était connu pour ça.»

Des comportements qui semblent loin d’être des cas isolés. Plusieurs témoignages indiquent que les agissements du chanteur étaient connus depuis de nombreuses années, tandis que d’autres dénoncent son attitude envers les jeunes femmes.