Huit femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles

Elles ont évolué dans le monde de la musique, du théâtre, du cinéma ou du tennis. Sur Mediapart ce mercredi 18 mars, elles sont huit femmes à accuser le même homme de violences sexuelles entre 1992 et 2019: le chanteur et acteur français Patrick Bruel.
Les femmes interrogées décrivent un «obsédé sexuel» et évoquent une «omerta» autour de ses agissements qui a perduré après les premiers témoignages. Sa carrière a continué. «Pendant que lui poursuivait sa vie sereinement, de mon côté, les conséquences ont été lourdes», décrit au média en ligne une plaignante, qui travaillait comme masseuse dans un hôtel-spa de luxe.
Un signalement venu de Suisse
La star de 66 ans avait déjà vécu son moment #MeToo en 2019. Le témoignage d’une esthéticienne – faisant part d’exhibition et de harcèlement sexuel en Corse – avait en partie libéré la parole. Au total, cinq femmes travaillant comme masseuses de luxe dans cinq villes, l’avaient accusé de violences à caractère sexuel.
Le parquet d’Ajaccio avait été saisi, et la justice avait aussi reçu un signalement en provenance des autorités suisses. Quatre femmes l’avaient finalement poursuivi et l’enquête avait été classée sans suite en décembre 2020 faute d’élément ayant trait au pénal. Patrick Bruel avait plaidé le malentendu.
Une accusatrice mineure, des fans
L’une de ses accusatrices était mineure au moment des faits qu’elle décrit, qui se seraient déroulés à l’US Open 1992 – elle avait 15 ans, était bénévole au tournoi de tennis… et «fan» de l’idole des jeunes qu’était Bruel. Il aurait essayé «de l’embrasser» à plusieurs reprises, avant d’y parvenir malgré les refus.
Une autre «fan» l’accuse, elle, de viol. Elle évoque avoir vécu une courte relation avec le chanteur lorsqu’elle avait la vingtaine. Elle assure qu’en 2000, il l’aurait «forcée à une fellation» et décrit l’état de sidération dans lequel elle se trouvait.
Patrick Bruel réfute
Aujourd’hui directrice générale d’Unifrance, l’organe de promotion du cinéma français à l’étranger, Daniela Elstner porte plainte contre le chanteur pour tentative de viol et agression sexuelle. Elle avait alors 26 ans et il lui aurait dit: «Mais tu es qui? Personne ne te croira. Tu n’es rien».
Contacté par le média indépendant, Patrick Bruel assure via son avocat «n’avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel». Il nie «toute accusation de viol», mais aussi «les allégations de violence, de brutalité et de contrainte». Il dit «regretter les souffrances» vécues par ces femmes dont il ne remet «pas en question le ressenti».
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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