Le psychanalyste français Gérard Miller, 77 ans, a été inculpé à Paris pour viols et agressions sexuelles sur six femmes entre 2000 et 2020. Les accusations, révélées en janvier 2024, concernent des faits impliquant des mineures et un mode opératoire similaire.

Fin janvier 2024, le psychanalyste avait d'abord contesté les premiers témoignages. Photo: AFP

Le psychanalyste français Gérard Miller, 77 ans, a été inculpé jeudi par des juges d'instruction parisiens pour des viols et agressions sexuelles sur six femmes entre 2000 et 2020, dont trois viols sur mineures. Il est en revanche témoin assisté pour un viol sur mineure de plus de 15 ans, qui se serait passé en 2000, selon le parquet de Paris.

Celui qui a jusque-là contesté les faits est soumis à une obligation de soins et à une interdiction d'exercer une activité de psychanalyste ou en contact avec les mineurs, et d'être chroniqueur à la télévision. Il est aussi soumis à un cautionnement de 65.000 euros.

Révélations en 2024

Gérard Miller est un psychanalyste médiatique en France, chroniqueur à la radio et la télévision depuis les années 1990-2000. Il est aussi un soutien du leader de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon depuis 2012.

C'est le magazine Elle qui avait révélé en premier les accusations visant Gérard Miller, en janvier 2024. Le parquet de Paris a rappelé jeudi avoir reçu une première plainte le 6 février 2024, pour des faits commis en 1995.

«A la suite de cette première plainte, une vingtaine de femmes ont apporté leur récit à la justice, relatant des scènes à caractère sexuel après une séance d'hypnose, ou une soirée alcoolisée, ou sous prétexte de rendez-vous dans un cadre professionnel», souligne le ministère public. A chaque fois, un même mode opératoire est décrit, dans un même lieu, l'hôtel particulier parisien de M. Miller.

Ces femmes «étaient âgées de 14 à 25 ans au moment des faits décrits», selon le parquet, qui a écarté «certains de ces faits», «susceptibles de qualification pénale» mais qui «sont apparus prescrits».

Des dizaines d'autres cas

Selon Elle et Mediapart, plusieurs dizaines d'autres femmes se sont déclarées victimes de M. Miller, pour des faits allant du comportement déplacé aux violences sexuelles.

Fin janvier 2024, le psychanalyste avait d'abord contesté les premiers témoignages sur X. «Avec toutes les femmes, j'ai la conviction de n'avoir contraint personne, prenant au pied de la lettre tout embarras, tout refus et ce, tout particulièrement quand je m'engageais sur le chemin de la séduction», avait-il soutenu.

Il réfutait également avoir pratiqué l'hypnose à son cabinet ou à son domicile, mais toujours en public.

Au moment de l'ouverture de l'enquête préliminaire, il avait indiqué à l'AFP être «certain de n'avoir commis aucune infraction» et se disait «prêt à répondre sur chacun des faits reprochés». Jeudi, l'AFP n'a pu le joindre, ni son avocat.

