Patrick Sébastien est visé par une enquête pour exhibition sexuelle après un concert controversé au Cap d'Agde en 2025. Le parquet de Béziers a confirmé des images troublantes diffusées dans l'émission «Complément d'enquête».

L'animateur Patrick Sébastien doit être entendu fin avril dans une enquête pour exhibition sexuelle après une scène suggérant une fellation en plein concert dans un camping naturiste du Cap d'Agde l'été dernier, a indiqué mercredi à l'AFP le parquet de Béziers, confirmant une information de l'émission Complément d'enquête. Le procureur de Béziers, Arnaud Faugère, a précisé que cette enquête était confiée au commissariat d'Agde. «Nous contestons fermement l'accusation et nous tenons à la disposition de la justice», a réagi auprès de l'AFP l'avocat de l'humoriste et chanteur, Me Robin Binsard.

L'ouverture de ce dossier est l'une des révélations de ce nouveau numéro de Complément d'enquête qui sera diffusé jeudi sur France 2. Intitulé «Profession provocateur», il aborde les «1000 vies» de l'animateur, imitateur et chanteur devenu star de la télé grâce au «Grand bluff» sur TF1 puis au «Plus grand cabaret du monde» sur France 2, et qui nourrit désormais l'ambition de «peser» sur la présidentielle de 2027.

L'affaire avait été révélée l'été dernier par Mediapart. Des vidéos montrent l'animateur en concert dans un camping naturiste du Cap d'Agde, entouré sur scène de plusieurs spectatrices, dont l'une s'agenouille devant lui, dans une posture suggérant une fellation, alors qu'il tourne le dos au public. Complément d'enquête a eu accès à de nouvelles images de l'épisode.

«Patoche président!»

L'avocat du chanteur, Me Robin Binsard, avait indiqué que la scène était «mimée» et Patrick Sébastien s'était défendu en évoquant les lieux comme «un temple du libertinage». Or, d'après des éléments révélés par l'émission, le camping avait signifié à l'équipe du chanteur qu'il s'agissait d'un événement «familial» et des mineurs étaient présents dans la foule, au moins au début de la soirée. Plusieurs proches de l'artiste ou des collaborateurs ayant travaillé avec lui s'expriment dans ce film d'environ une heure du journaliste Julien Daguerre, que l'AFP a pu visionner mercredi. Patrick Sébastien, qui a accueilli dans un premier temps l'équipe de Complément d'enquête, a ensuite exigé que l'affaire du Cap d'Agde ne soit pas évoquée et refusé de participer au documentaire.

En revanche, il a répondu à la traditionnelle interview du journaliste Tristan Waleckx sur le fauteuil rouge de Complément d'enquête. L'émission s'interroge sur les ambitions politiques de l'animateur, qui fait volontiers reprendre des «Patoche président !» par les spectateurs lors de ses concerts. Les images le montrent bien accueilli sur les ronds-points du mouvement des «gilets jaunes» (2018-2019) ou plus récemment parmi des agriculteurs de la Coordination rurale, mais aussi en contact avec le député RN Sébastien Chenu, avec lequel il échange par SMS.

«Je ne me présente à rien. (...) Je ne veux pas être président de la République», avait indiqué l'humoriste à l'automne, tout en disant vouloir recueillir les propositions de «la France qui en a marre» pour exercer «un chantage démocratique» sur les deux finalistes de la présidentielle.