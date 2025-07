Le concert de Patrick Sébastien a fait le tour des réseaux sociaux. Dans le public, des enfants ont vu cette fellation «mimée». Photo: Capture d'écran/Twitter

Léo Michoud Journaliste Blick

Le petit bonhomme s'est fait mousser. Pas connu pour son humour fin et délicat, le chanteur français Patrick Sébastien fait l'objet d'une enquête de Mediapart, ce mardi 29 juillet. Une semaine plus tôt, lors d'un concert dans un camping naturiste du Cap d'Agde, il a tourné le dos au public pour qu'une spectatrice lui fasse – ou simule – une fellation.

Problème? Ce «concert-showcase festif, chaleureux et haut en couleur» était vendu comme «ouvert à tous, dans une ambiance conviviale et joyeuse». De quoi attirer 2000 personnes devant l'interprète des «Sardines», parmi lesquelles famille et enfants. Selon un spectateur ayant filmé la scène, le chanteur semble avoir «été pris dans l'euphorie du moment» et «oublié» qu'il n'était «pas dans une boîte libertine».

Sur le rythme de Patoche

Une vidéo de ce moment précis a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux – faisant rire, mais laissant aussi certains internautes sous le choc. Sur une de ses chansons, qui fait danser la foule derrière lui, on voit l'artiste en chemise hawaïenne apprécier la fellation de la part d'une femme d'âge mûr en petite tenue.

Après quelques secondes, le Français de 71 ans remonte sa braguette, replace son pantalon et se retourne pour continuer le show. «Et en rythme!», lâche-t-il en se marrant, selon Mediapart, avant de faire un high five à la juillettiste.

Son avocat conteste l'exhibition

Contacté par le média français, l'avocat de Patrick Sébastien évoque une fellation «mimée» et «conteste tout comportement d'ordre sexuel». Il évoque une intervention «ni prévue, ni souhaitée» de la vacancière et une attitude qui a «vraiment surpris» son client, lequel n'aurait «pas manqué de mettre fin à cette mise en scène».

Selon Mediapart, cette situation pourrait être considérée – simulée ou non – comme de l'exhibition sexuelle. Un délit passible en France d'un an d'emprisonnement et de 15'000 euros d'amende. Pour Me Robin Binsard, son client n'a commis «aucune infraction» et la responsabilité incombe à la spectatrice.