Les plages suisses font la guerre aux nudistes

Les nudistes suisses sont sous pression. A Yvonand (VD), ils ont été bannis de la plage. A Zurich, les riverains ont lancé une pétition pour interdire le naturisme sur la Werdinsel. Et en Autriche, on s'inquiète d'un afflux de touristes suisses nudistes.

1/5 Les naturistes apprécient particulièrement les endroits loin du tourisme de masse. Photo: Blick

Céline Zahno

Ils ne veulent pas lâcher leur petit paradis. A Yvonand, dans le canton de Vaud, la plage de la Petite Amérique est appréciée des naturistes, étant l'un des derniers endroits de la région où la baignade nudiste était tacitement tolérée. Sauf que depuis avril, aller à la plage sans maillot de bain est interdit.

«Pour nous, c'est une injustice», confie Malou à «Arcinfo». Cette interdiction suscite également le mécontentement de Phil, un habitué des lieux depuis 15 ans déjà. Il a l'espoir que la commune change d'avis pour continuer à profiter de son «petit coin de paradis». Mais cela ne semble pas être parti sur un bon pied. Si la commune affirme avoir toléré le naturisme sur cette plage durant des années, elle explique que «de nombreux citoyens et visiteurs» lui ont fait part «de situations très désagréables» récemment.

Pour les adeptes du naturisme d'Yvonand, c'est l'incompréhension. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent être pénalisés à cause d'une petite minorité problématique.

Une pétition lancée à Zurich

Il n'y a pas qu'à Yvonand que les baigneurs nudistes sont sous pression. A Zurich aussi, une pétition vient d'être lancée pour supprimer la zone nudiste sur la petite île de la Werdinsel, sur la Limmat. «La zone nudiste de la Werdinsel nous dérange, nous, riverains et riveraines, et demandons sa fermeture», stipule la lettre adressée à Ville de Zurich. Les signataires indiquent que l'atmosphère serait «excluante» et affirment que les familles éviteraient l’endroit, jugeant excessif que la zone dédiée au naturisme couvre près de la moitié de l’île. Ils rapportent aussi que des actes sexuels ont été observés à plusieurs reprises.

A noter que la lettre a été rédigée anonymement, ce qui ne permet pas de vérifier si elle provient réellement de riverains. Il semble en revanche qu’un réel malaise existe: cinq plaintes pour exhibitionnisme à la Werdinsel ont été déposées depuis 2022, comme l’a rapporté le «Tages-Anzeiger». Un porte-parole de la police précise que les relations sexuelles en plein air ne sont pas interdites en soi, mais qu'il est possible de porter plainte pour harcèlement sexuel.

L'Autriche s'inquiète

Comme les nudistes ne sont plus bienvenus en Suisse, ils se rendent parfois à l'étranger. A Genève, par exemple, il suffit de se rendre sur la rive française du lac, où se trouve une plage naturiste très appréciée.

Mais cette pratique ne fait pas l’unanimité. En Autriche, certains s’inquiètent de l’arrivée de touristes naturistes venus de Suisse. A Bregenz, par exemple, sur les rives du lac de Constance, le nudiste a récemment été officiellement autorisé dans une zone bien délimitée.

Cette décision a provoqué des remous: la zone se trouve juste à côté d’une réserve naturelle où pousse notamment le rare myosotis du lac de Constance. Des associations environnementales ont mis en garde contre une trop forte fréquentation — et contre un afflux de naturistes suisses. «Les Suisses qui aiment se baigner nus viendraient alors à Bregenz. Et cela nuirait fortement à l’environnement», a averti une organisation écologiste.