Article rémunéré, présenté par l'Union fribourgeoise du Tourisme.

On a tous l'impression de connaître Fribourg... mais qu'en est-il vraiment? Fribourg, c'est bien plus qu'une ville et des montagnes. C'est aussi un coin où les fans d'adrénaline y trouveront leur compte, où les amateurs de bonne musique peuvent profiter d'un festival unique, où les adeptes de baignades ne seront pas en reste et où les coureurs du dimanche sauront allier gourmandise et effort! Envie d’un été qui change? Fribourg est là, tout près!

Une matinée verticale à Charmey

Photo: © UFT / FTV

Prenez de la hauteur! À Charmey, la journée commence par une montée en télécabine jusqu’à l’entrée de la via ferrata. Trois parcours au choix: du plutôt sportif au niveau extrême. Mais rassurez-vous, même les débutants peuvent passer le premier parcours sans trop d'encombre avec un accompagnant. Une fois sur la paroi, chaque prise compte, chaque pas vous ancre dans l’instant. Plus un bruit, plus de réseau. Juste vous, la roche, votre souffle... et une vue imprenable sur le pays de La Gruyère.

Sur le chemin du retour, un ultime frisson: une passerelle suspendue de 66 mètres. Traverser ce pont, c’est emporter avec soi bien plus qu’un panorama. C’est un shoot d’adrénaline et de clarté d’esprit.

Schwarzsee: là où la musique rencontre la montagne

Photo: © UFT / FTV

Du bon son, des lumières, le tout pieds nus dans l’herbe: bienvenue au Schwarzsee Festival. Du 21 au 23 août, cette perle des Préalpes devient une scène à ciel ouvert. Rock, blues, pop, indie: de Bonnie Tyler à Annie Taylor, le line-up a du style, mais reste accessible. Ce n’est pas un show, c’est une vibe.

Pour ne s'inquiéter de rien, il y a des offres tout compris: pass, nuitées ET cadre de rêve. Sans oublier ce moment magique où musique, lac et montagnes ne font plus qu’un. Même le verre à la main semble meilleur quand les étoiles se reflètent dans l’eau.

Le lac de Morat: chill, sport ou les deux

Photo: © UFT/FTV / Nicole Schafer Photo & Film

Stand up Paddle, kayak, pédalo ou baignade: au lac de Morat, tout le monde y trouve son compte. Au centre nautique «La Bise Noire», vous louez votre matos et hop, à l’eau! Et pour les plus chill: prenez un petit pédalo depuis le port, tranquillou.

Le décor? Une vieille ville charmante, des vignobles et une vue qui s’étire loin. Un plongeon, une brasse, un regard vers la rive. Et ce sentiment que les vacances, les vraies, viennent de commencer.

Trail Gourmand aux Paccots

Photo: © UFT/FTV

Les sentiers des Paccots, c’est du velours sous les pieds et du paysage plein les yeux. On alterne forêt, alpages et crêtes panoramiques. Le parcours de 14 km du Trail Gourmand offre 760 mètres de dénivelé… et deux pauses gourmandes bien méritées.

Buvette rustique pour l’entrée, hôtel de charme pour le plat – avec une vue à tomber, évidemment. Ici, on court pour le plaisir, pas pour la performance. Les Paccots, c’est le genre d’endroit où on arrive pour bouger et où on repart avec la tête (et le cœur) plus léger.

Alors, envie d'un été qui change? Fribourg vous attend.