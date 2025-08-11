11 infos sur la nouvelle saison de football féminin

La plus haute ligue suisse de football féminin en est à sa 56e édition. Quelle équipe est favorite? Qui détient les records? Et comment préserver l’euphorie du Championnat d’Europe féminin? 11 questions et réponses sur la nouvelle saison de l’AXA Women’s Super League.

Pendant l’Euro l'engouement du public était là. Et en Super League? Photo: Getty Images

Article rémunéré, présenté par AXA.

Après le match, c’est déjà avant le match. Ou mieux encore: après l’EURO féminin, c’est déjà la Super League féminine. Les quatre semaines du Championnat d’Europe à domicile ont déclenché une véritable euphorie footballistique dans notre pays, avec des matchs formidables et des émotions fortes. L’AXA Women’s Super League (AWSL) reprendra le samedi 23 août. Et beaucoup de fans se posent la question: la vague d’enthousiasme va-t-elle perdurer?

Voici notre réponse à cette question et à 10 autres.

1 Comment l’euphorie du Championnat d’Europe peut-elle passer à la Super League?

«Nous sommes convaincus que l’AWSL peut profiter de l’euphorie du Championnat d’Europe», déclare Nils Sommer, porte-parole de l’AWSL. Cette confiance ne repose pas seulement sur la parenthèse enchantée de cet été en Suisse, mais aussi sur l’évolution générale de la situation ces derniers temps. «Le nombre de spectatrices et spectateurs dans le stade et devant l’écran a beaucoup évolué au cours des deux dernières années», explique-t-il. «Et les matchs se déroulent de plus en plus souvent dans de grands stades.» La vente d’abonnements saisonniers est également un bon indice. «Elle a nettement augmenté par rapport à l’année précédente, ce qui montre que l’intérêt pour l’AWSL continue de croître.»

En outre, l’AWSL est en train de consolider l’intérêt pour la ligue locale. «Avec les clubs, nous sommes en train de passer à l’étape suivante. C’est pourquoi nous lançons un nouveau concept promotionnel pour la nouvelle saison et travaillons en parallèle à une licence de la ligue révisée», explique Nils Sommer. «Ces deux mesures font partie d’un projet Legacy dans le cadre de l’UEFA Women’s EURO 2025 avec lequel nous voulons renforcer durablement le professionnalisme et la visibilité de la ligue.»

2 Quels sont les clubs concernés?

La composition de la ligue n’a pas changé par rapport à la saison précédente, car aucune des équipes n’est descendue. Thoune et Rapperswil-Jona ont toutes deux réussi à s’imposer lors du tour de descente. On retrouve donc Aarau, Bâle, le GC, Lucerne, Rapperswil-Jona, Servette, Saint-Gall, Thoune, le YB et Zurich. Si vous souhaitez soutenir votre équipe préférée, vous pouvez gagner des billets ici (plus d’informations dans l’encadré).

3 Quelle est l’équipe la plus jeune?

La moyenne d’âge est généralement plus jeune que celle des équipes masculines de la Super League. L’équipe la plus jeune pour la saison à venir est le FC Zurich avec une moyenne d’âge de 21,5 ans, suivi du FC Bâle avec 22,7 ans. Les équipes les plus âgées sont Saint-Gall avec 24,0 ans et Servette avec 25,4 ans.

4 Entre qui va se jouer le titre de championnes?

Pour les spécialistes, une chose est claire: avec le quatuor Beney, Luyet, Douma et Schärz, le YB, club détenteur du titre, a connu quelques déboires importants et n’est donc plus tout en haut de la liste des favorits pour le championnat à venir. Les pros pensent plutôt à Bâle, mais aussi au GC, l’équipe surprise de la saison passée. Grâce à l’engagement de Joao Paiva en tant qu’entraîneur-chef, et à des joueuses comme Lauren Kozal, Morgane Nicoli, Kayla Mckenna ou Dalila Ippolito, les Grasshoppers ont réussi à défier le YB jusqu’au bout, mais ont dû s’avouer vaincues aux tirs au but.

5 Quelles joueuses faut-il suivre?

A priori, Emanuela Pfister, Noémi Potier et Janina Egli (toutes du GC), Lia Kamber du FC Bâle et Caterina Tramezzani du YB seront les attractions de la ligue.

6 Quelle joueuse détient le record de participation?

Fabienne Humm (36 ans) a joué sans interruption au FC Zurich de 2009 à sa retraite en mai 2024. Pendant cette période, elle a joué 400 matchs, un record dans l’AWSL. Son palmarès impressionnant: dix titres de championne, sept victoires en coupe et cinq titres de meilleure buteuse de l’AWSL.

Fabienne Humm (à dr.) célèbre l'un de ses nombreux buts avec Meriame Terchoun. La photo montre le 3-1 contre GC lors de la finale de la Coupe 2022. Photo: Benjamin Soland

7 Quelle est la joueuse qui a marqué le plus de buts?

Pas étonnant donc que ce titre soit aussi attribué à Fabienne Humm. Au cours de sa carrière en Super League, elle a marqué pas moins de 265 buts. Elle est en tête de ce classement, et de loin!

8 Quelle équipe a remporté le plus de fois le championnat?

Si le FC Zürich est en tête de ce classement, c’est en grande partie grâce à Fabienne Humm qui a joué toute sa longue carrière dans ce club. Fabienne Humm a pu soulever onze trophées pendant sa carrière zurichoise. Au total, le Stadtzürcher Klub remporte 24 fois le championnat, soit deux fois plus que le YB qui la talonne. En troisième et quatrième position se trouvent Lucerne (5 titres de championnes) et Aarau (4 titres). Autre fait intéressant: les grandes équipes féminines ont changé la structure de leur association à plusieurs reprises au cours de leur histoire. Il en va de même pour le FCZ: à l’origine, la section féminine du club était le SV Seebach, qui avait déjà remporté douze trophées dans les années 1980 et 1990. Pendant une courte période, l’association s’est rebaptisée FFC Zurich Seebach (avec un titre en 2008), avant de se renommer en 2008 en tant que FC Zurich Frauen.

9 Quel est le nombre record de spectatrices et spectateurs des matchs?

La saison dernière a attiré plus de fans que jamais: le record AWSL s’élève au total à 84 240 spectatrices et spectateurs. Autre point frappant: les deux records d’affluence de la saison ont été établis au Wankdorf à Berne: 10 647 lors du duel de qualification féminin du YB contre le GC en mars 2025 et 10 040 lors du match retour de la finale des play-offs le 17 mai. La moyenne des spectatrices et spectateurs de l’AWSL a également fait un bond: de 657 en pré-saison à 773 en 2024/25. L’effet du Championnat d’Europe fera-t-il encore grimper ces chiffres?

YB attire en moyenne le plus de supporters au stade. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

10 Quelles sont les joueuses les plus chères?

Selon le site soccerdonna.de, l’équivalent du célèbre portail transfermarkt.de, les cinq joueuses ayant la valeur marchande (fictive) la plus élevée jouent toutes chez Servette: l’attaquante Gloria Marinelli (Italie), la gardienne Enith Salon (Espagne), Joana Marchao (Portugal), la milieu de terrain Ghoutia Karchouni (Algérie) et Asun Martinez (Espagne) atteignent des valeurs comprises entre 50 000 et 55 000 euros selon la base de données.

11 Quelle victoire a été la plus écrasante?

Une victoire haut la main du GC contre le FC Baden le 28 mai 2004 est considérée comme la victoire la plus écrasante de l’histoire de l’AWSL avec un score de 17 à 0. Étonnamment, ce record n’a pas été mentionné dans les médias. Les archives en ligne ne commenceront qu’à partir de la saison 2000/2001.

Quels records cette nouvelle saison va-t-elle battre? De quels matchs parlerons-nous encore longtemps? Et qui fera sensation? Une chose est sûre avant le coup d’envoi: grâce à l’«europhorie» suisse, la saison 2025/2026 a les meilleures chances de devenir l’une des plus intéressantes des 56 ans d’histoire de la ligue. Selon la devise: Keep on Kicking!