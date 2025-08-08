Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole

Le Portugal a bien plus à offrir que son Porto sucré. Des vignerons audacieux, des cépages anciens et des idées novatrices font de ce pays un haut lieu de découvertes gustatives.

1/11 Les vignobles en terrasses de la vallée du Douro sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et forment l'un des paysages culturels les plus spectaculaires d'Europe. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Pendant longtemps, le Portugal a été presque exclusivement dédié au porto et aux perles rares. Mais le pays s’est transformé, passant d’un gardien de la tradition à un laboratoire d’innovation. Des avant-gardistes comme Dirk Niepoort et des régions émergentes comme l’Alentejo ont redynamisé son potentiel. Les personnes qui se lancent dans le voyage découvrent des terroirs d’une diversité unique, des cépages autochtones et des vins qui séduisent par leur personnalité et leur fraîcheur – authentiques, autonomes et savoureux.

Douro: là où tout a commencé

La vallée du Douro est non seulement le berceau du célèbre porto, mais aussi le théâtre d’une révolution viticole portugaise. Au début des années 2000, c’est Dirk Niepoort qui a été le premier à reconnaître le potentiel des vins tranquilles de qualité. Avec de jeunes collègues surnommés les «Douro Boys», il a bouleversé la carte des vins locale en proposant des cuvées audacieuses et un marketing innovant dans un profond respect du terroir. Les pentes raides et en terrasses le long du fleuve Douro sont aujourd’hui inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des cépages comme le touriga nacional, le tinta roriz (tempranillo) et le rabigato mûrissent sur des sols schisteux et granitiques en pente extrême. Le climat est continental: chaud et ardent en été, avec des nuits froides qui donnent de la structure et de la fraîcheur aux vins. Le Fabelhaft de Niepoort est devenu culte, non seulement en raison de son étiquette ironique et espiègle, mais aussi parce que ce vin montre à quel point le douro peut être accessible. Outre Niepoort, d’autres maisons se sont également établies, comme Quinta do Vallado, riche en traditions, qui s’est fait un nom grâce à l’agriculture biologique et au travail artisanal. Le Douro est une région qui produit aujourd’hui des vins profonds et élégants avec une empreinte minérale, aussi bien en blanc qu’en rouge.

L'exemplaire Douro DOC Fabelhaft Branco Niepoort, pour 14.95 francs Au nez, ce vin blanc envoûte par ses notes d'agrumes, de pomme, de fleurs blanches, un soupçon de concombre et une pointe d'herbes aromatiques. En bouche, il séduit par son acidité vive, sa structure précise et sa minéralité délicate. Il accompagne parfaitement du poisson grillé, du calamar avec de l'ail ou encore une salade légère à la morue.

La légende Douro DOC Fabelhaft Niepoort, pour 16.80 francs Le bouquet est dominé par des baies noires, des épices et une pointe de tabac. En bouche, le vin se révèle juteux et puissant avec des tannins souples et une acidité fraîche. Un douro rouge plein de finesse. Il se marie à merveille avec des côtelettes d'agneau, des saucisses de gibier ou de la «feijoada», le ragoût de haricots portugais.

L'équilibré Naturaplan Bio Douro DOC Quinta do Vallado, pour 16.95 francs Ce vin biologique exhale des arômes de cerise noire, de cassis et d'herbes aromatiques. Harmonieux et équilibré en bouche, il offre des fruits mûrs, des tannins délicats et une note épicée en finale. Un régal avec un rôti de porc noir, des plateaux de fromage ou des plats de champignons au romarin.

Vinho verde – la fraîcheur du nord

Le vinho verde est plus qu’un vin: c’est un art de vivre. Le terme signifie «vin vert» en référence à sa jeunesse et à sa fraîcheur. La région du même nom, située dans le nord-ouest pluvieux du Portugal, entre le Minho et l’Atlantique, offre des conditions idéales pour des vins blancs fins et vifs, avec une teneur en alcool modérée et une acidité pétillante. Il y règne un climat atlantique, humide, frais et verdoyant. Les précipitations sont abondantes, les vignobles sont petits et les sols dominés par le granit. De nombreuses vignes poussent encore sur des systèmes de pergola, un spectacle que l’on croyait presque disparu. Le cépage le plus noble de la région mérite une attention particulière: il s’agit de l’alvarinho, connu en Espagne sous le nom d’albariño. Dans la sous-région Monção e Melgaço, au nord de l’appellation, l’alvarinho donne des vins blancs avec beaucoup d’expression, de densité et de profondeur, mais qui conservent toute leur légèreté. Solar de Serrade fait partie des fers de lance de cette région. Son alvarinho monocépage montre parfaitement à quel point le vinho verde peut avoir du caractère lorsqu’il est vinifié sérieusement.

Le minéral Vinho Verde DOC Alvarinho Solar de Serrade Monção, pour 14.95 francs Cet alvarinho monocépage s'ouvre sur des notes d'agrumes, de pêche blanche et une pointe de fruit de la passion. Juteux et légèrement salé en bouche, il présente une acidité fraîche et une finale longue et élégante. Il accompagne à merveille de la pieuvre grillée, des huîtres ou de délicieuses salades de fruits de mer.

Alentejo: le nouvel espoir viticole du Portugal

L’Alentejo est une région douce, vallonnée et vaste – l’exact opposé du Douro, mais tout aussi intéressante. Cette région du sud du pays est considérée comme le grenier à blé du Portugal. Mais elle devient de plus en plus le berceau d’excellents vins, puissants et aromatiques sans jamais être lourds. Les journées sont chaudes, les nuits courtes, les précipitations faibles. Néanmoins, grâce à un système d’irrigation moderne et à un choix judicieux des emplacements, les vignerons parviennent à produire des vins frais et structurés. Le secret réside dans les sols (granite, schiste, argile) et dans la sélection des cépages. Les cépages autochtones y dominent, comme l’alicante bouschet, la trincadeira ou l’antão vaz, complétés par des classiques internationaux comme la syrah et le cabernet sauvignon. Avec son vin Reserva, Herdade do Rocim montre à quel point il est possible de moderniser la vinification de l’alentejo: une extraction contrôlée, une utilisation ciblée du bois et une nette priorité accordée à la fraîcheur. Joâo Portugal Ramos, un pionnier de la région, mise lui aussi sur une culture durable. Son vin bio montre à quel point l’alentejo peut être accessible sans perdre en profondeur.

Le dense Vinho Regional Alentejano Reserva Herdade do Rocim, pour 21.95 francs Le nez révèle des baies sombres bien mûres, des épices sucrées et une pointe de bois de cèdre. Puissant en bouche, il présente un fruit dense, des tannins ronds et une fraîcheur élégante. Il accompagne à merveille les grillades, le rôti de bœuf braisé ou l'agneau aux herbes de Provence.

Le délicatement corsé Naturaplan Bio Alentejo DOC Marquês de Borba Colheita Joâo Portugal Ramos, pour 9.95 francs Des arômes délicats de fruits rouges, d'herbes sauvages et une pointe de réglisse. Doux et fruité en bouche, il présente de délicates notes épicées et une acidité bien intégrée. Un délice avec du poivron farci, du couscous de légumes ou du fromage de brebis affiné.

Un article signé Tobias Gysi, sommelier suisse et auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.