1/4 Cette zone du lac de Constance est depuis longtemps considérée comme un lieu de rencontre pour les amateurs de nudisme. Photo: Imago/Alexander Rochau

Sven Altermatt

C'est officiel: la ville autrichienne de Bregenz, au bord du lac de Constance, prévoit une plage nudiste. Une section de la rive était déjà depuis longtemps considérée comme un point chaud de la culture des corps libérés. La zone est à peine visible et aucun problème n'a été signalé jusqu'à présent.

Mais il y a un hic: l'endroit est directement adjacent à une zone naturelle protégée, où fleurit notamment un myosotis très rare. Les défenseurs de l'environnement mettent donc en garde contre une occupation excessive des rives du lac et craignent notamment un afflux de touristes suisses.

«Cela ne fait aucun doute, les Suisses qui aiment se baigner nus viendront à Bregenz, a déclaré Christian Schuhböck, directeur de l'association Alliance for Nature. La zone serait alors davantage polluée.» Les écologistes demandent donc de ne pas faire de publicité pour cet endroit et de renoncer à toute infrastructure supplémentaire sur les bords du lac. Pour l'heure, seules des bornes en bois et des panneaux d'information doivent délimiter la zone de la réserve naturelle. De leur côté, les autorités se montrent convaincues que la zone nudiste «n'affectera pas de manière significative» la réserve naturelle.

Les règles suisses sont-elles vraiment strictes?

Les naturistes suisses se rendent déjà volontiers en Autriche, notamment à Hard, ville voisine de Bregenz. Il existe depuis longtemps une zone naturiste dont l'accès est payant. De nombreux Suisses font partie des habitués.

En Suisse, la culture du nudisme est généralement moins répandue qu'en Autriche ou en Allemagne. Les lieux correspondants sont généralement non officiels et simplement «tolérés» par les autorités. On trouve par exemple une zone naturiste au bord du lac de Neuchâtel. Mais voilà, dès que quelqu'un s'en offusque, les affaires se compliquent car de nombreux cantons répondent rapidement à l'infraction de «comportement indécent».

Et sur la rive suisse du lac de Constance? «En principe, il n'y a pas d'interdiction de se baigner nu, ni de disposition pénale explicite pour le canton de Thurgovie», répond le porte-parole de la police thurgovienne Robin Bernhardsgrütter. Les communes ou les exploitants de piscines peuvent toutefois établir leurs propres règles concernant la nudité. «Dans tous les cas, toute personne, nue ou non, ayant un comportement à caractère sexuel ou provocateur est punissable», explique le porte-parole.