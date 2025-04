Les lieux de vacances les plus populaires déçoivent souvent les attentes des voyageurs. Une analyse de 100'000 commentaires Google montre que des villes comme Cancun, Antalya et Punta Cana n'ont pas très bonne réputation.

1/4 Malgré l'eau turquoise et les complexes hôteliers de luxe, 14,2% des visiteurs ont été déçus par leur séjour à Cancun. Photo: Barcroft Media via Getty Images

Patrik Berger

L'anticipation peut bien souvent nous jouer des tours. Lorsqu'on réserve un voyage dans un endroit encore inconnu, on se laisse bien volontiers guider par des photos, des récits sur les réseaux sociaux ou des récits de voyages sur des blogs ou des magazines dédiés. Et cette amie qui vous parle avec enthousiasme de son dernier voyage qui lui a «ouvert les yeux sur le monde», n'a pas calmé nos ardeurs.

Mais une fois arrivé à destination, le décor imaginé s'écroule: L'hôtel réputé est un taudis crasseux, le logement Airbnb se trouve au bord d'une voie rapide et le moindre restaurant suffit à créer un gouffre béant dans le porte-monnaie.

Une évaluation récente du service de bagages Radical Storage montre quelles villes déçoivent le plus souvent les voyageurs. Pour ce faire, les auteurs de l'étude ont analysé plus de 100'000 commentaires Google. Ils obtiennent ainsi un classement des destinations qui ne répondent pas (ou plus) aux attentes des voyageurs.

Plages bondées et arnaques

Cancun, au Mexique, a «l'honneur» d'être en tête de cette liste: plus de 14% des touristes donnent de mauvaises notes à leur séjour dans cette ville de 745'000 habitants. Les raisons? Des prix exorbitants, des commerçants agressifs (peut-être épuisés par le tourisme de masse) et un certain manque d'authenticité. Antalya en Turquie (2e place) est également très critiquée pour ses plages bondées et ses services médiocres.

La troisième place est occupée par Punta Cana, le rêve des Caraïbes incarné. Mais cette ville de République dominicaine cache aussi son côté sombre: de nombreux clients trouvent les complexes hôteliers monotones et les prix élevés. Dans la métropole chinoise de Pékin et à Orlando en Floride, le mélange de smog, de tourisme de masse et de longues files d'attente est également devenu source de frustration.

Voici le top 10 des destinations les plus décevantes avec le pourcentage d'avis négatifs :

1. Cancun Mexique 14,2% 2. Antalya Turquie 12,2% 3. Punta Cana République dominicaine 11,9% 4. Pékin Chine 11,2% 5. Orlando Etats-Unis 10,6% 6. Mumbai Inde 10% 7. Honolulu Hawaï 9,9% 8. Johor Bahru Malaisie 9,4% 9. Kyoto Japon 9,1% 10. Playa del Carmen Mexique 9%

La mégapole indienne Mumbai, Honolulu et Playa del Carmen sur la côte caraïbe mexicaine déçoivent par leur chaos, leur bruit ou leur trop grand commerce. Même Kyoto, l'incarnation de la culture traditionnelle japonaise, a perdu de sa magie auprès de certains visiteurs en raison d'un trop grand nombre de touristes, toujours selon l'analyse des commentaires Google.