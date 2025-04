1/6 Maratea, en Basilicate, arrive en tête des recherches. Photo: Zvg

Christian Kolbe

Il n'est pas toujours nécessaire d'aller à Rome, Venise, Milan ou Florence pour découvrir l'Italie. Le pays a beaucoup d'autres endroits à offrir où l'on peut savourer le «dolce far niente» italien, où l'espresso au bar ne coûte pas une fortune et où les sentiers touristiques ne sont pas encore battus.

Le portail de locations de vacances Holidu a analysé les petites villes italiennes les plus populaires de moins de 5000 habitants en se basant sur des recherches numériques. L'évaluation montre quelles villes jouissent d'une popularité croissante et offre une bonne source d'inspiration pour votre prochain voyage en Italie. Que vous partiez à Pâques, à la Pentecôte ou pendant les vacances d'été.

Plages de sable et vue imprenable

Toutefois, certaines de ces destinations deviennent de plus en plus prisées. Le prix de l'hébergement en est le meilleur indicateur: plus le prix est élevé, plus d'autres touristes ont déjà découvert cet endroit. Mais dans l'évaluation de Holidu, on peut tout à fait trouver de bonnes affaires. Par exemple Maratea avec sa vue du Monte San Biagio et ses nombreuses grottes dans les environs. Ou San Vito Lo Capo avec sa plage de sable et son festival annuel du couscous. On trouve également des hébergements abordables à Favignana, Sperlonga ou Pienza.

Les petites villes italiennes les plus populaires en 2025



Ville Région Habitants Prix du logement (moyen) 1 Maratea Basilicate 4943 112 francs 2 San Vito Lo Capo Sicile 4779 102 francs 3 Positano Campanie 3836 585 francs 4 Portofino Ligurie 372 384 francs 5 Amalfi Campanie 4901 258 francs 6 Favignana Sicile 4289 167 francs 7 Sperlonga Latium 3199 167 francs 8 Courmayeur Vallée d'Aoste 2761 212 francs 9 Pienza Toscane 2056 168 francs 10 Bormio Lombardie 4160 203 francs

(Source : holidu.ch)

Certaines de ces petites villes sont facilement accessibles depuis la Suisse en train ou en voiture. Mais la Sicile est également facile d'accès grâce à des vols directs au départ de Zurich, Bâle ou Genève. Ceux qui souhaitent se passer de l'agitation des grandes villes pendant leurs vacances trouveront donc en «Bella Italia» quelques destinations qui valent le détour.