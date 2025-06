En Allemagne, en Toscane ou dans le Tyrol du Sud, ces cinq vigneronnes marquent l’univers du vin par leur passion, leur savoir-faire et leur personnalité. Cinq noms, cinq parcours et cinq vins, qui montrent ce qui peut naître quand des femmes prennent les commandes.

1/10 Eva Fricke voulait initialement brasseuse. Heureusement, elle a changé d'avis. Photo: Zvg

Le monde du vin a longtemps été un domaine masculin. De la cave à vin jusqu'à la scène des grandes présentations de vin, ce sont les hommes qui ont fixé les règles, les noms et les gros titres pendant des décennies. Les femmes étaient souvent actives, au mieux, en arrière-plan, collaborant et soutenant, mais en étant rarement visibles. Mais les choses changent. De plus en plus de femmes prennent des responsabilités dans le vignoble, dans la cave, dans la commercialisation et surtout sur l'étiquette. Elles représentent une nouvelle génération qui s'affirme avec assurance, qui ont des connaissances spécialisées et un style propre. Elles travaillent souvent plus discrètement, avec plus de précision et moins d'effets de manche, mais avec des visions claires.

Les cinq viticultrices dont nous avons fait le portrait illustrent parfaitement cette évolution: courageuses, indépendantes, couronnées de succès. Et elles montrent que les grands vins ne sont plus depuis longtemps l'apanage des hommes.

Eva Fricke: un riesling de caractère

Eva Fricke ne se destinait pas au vin: née à Brême, elle voulait devenir brasseuse. Heureusement, un stage dans un domaine viticole a changé sa trajectoire. Elle a étudié ensuite l’œnologie, fait ses armes dans des maisons réputées comme Leitz avant de fonder son propre domaine en 2011 dans le Rheingau. Aujourd’hui, elle cultive environ 17 hectares, souvent à la main, avec exigence et clarté. Ses rieslings ne sont jamais convenus : tendus, droits, précis – ils revendiquent leur origine. Et surtout une vision.

Elisabetta Geppetti: la dame du Morellino

À 20 ans, Elisabetta reprend le domaine familial en Maremme, une région alors méconnue. Elle en fait un terroir de référence pour les grands vins italiens. Première femme à diriger le consortium du Morellino di Scansano DOCG, elle transforme la Fattoria Le Pupille en une référence internationale. Élégance toscane, tempérament bien trempé: ses vins reflètent sa personnalité.

Elena Walch: la grande dame du Tyrol du Sud

Architecte de formation, Elena Walch a repris le domaine viticole de sa belle-famille et l’a entièrement repensé. Pionnière dans sa région, elle mise sur la qualité, les parcelles uniques et des cépages internationaux. Son influence sur la réputation viticole du Tyrol du Sud est immense. Aujourd’hui, ses filles Julia et Karoline poursuivent l’aventure, mais Elena reste l’âme du domaine: visionnaire, élégante et fidèle à ses racines.

Katrin Wind: la nouvelle école du Palatinat

Katrin Wind incarne une nouvelle génération de vigneronnes allemandes: discrètes, déterminées, axées sur la qualité. Formée à Geisenheim, elle fonde son propre domaine en 2011 à Arzheim, en lisière de la forêt du Palatinat. Elle produit des vins qui ne cherchent pas à impressionner, mais qui racontent leur terroir avec finesse. Entre tradition et purisme moderne, elle suit son propre chemin, et cela se sent!

Bettina Bürklin-von Guradze: la visionnaire

Quand Bettina reprend en 1990 le domaine familial «Dr. Bürklin-Wolf», vieux de 400 ans, elle prend un virage radical: biodynamie, valorisation du terroir et des vins secs uniquement. Une petite révolution dans la très traditionnelle région Rhénanie-Palatinat. Aujourd’hui, le domaine est une référence en Allemagne, grâce à sa vision et sa constance. Pour elle, le vin est une culture, pas un produit. Son credo: moins de spectacle, plus de profondeur.

Article signé Tobias Gysi, diplômé de l’Académie du vin et sommelier suisse. Il est l’auteur de la rubrique Château Gysi pour Mondovino.