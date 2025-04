Depuis la cabane Britannia, la vue s’étend jusqu’en Italie et sur de nombreux sommets culminant à plus de 4000 mètres.

Robin Wegmüller

La période n’est pas simple pour le Club alpin suisse (CAS). Le réchauffement climatique met à rude épreuve ses cabanes de montagne. Toujours fidèles à leur mission, ces hébergements veulent préserver la nature et encourager un tourisme doux. Mais les attentes d’une clientèle majoritairement jeune, en quête de découverte alpine, ne cessent de croître. Beaucoup tiennent à une douche après une longue randonnée, ou réclament une option végétalienne pour le repas du soir.

A cela s’ajoutent des défis financiers de plus en plus lourds. Philippe Chanton, vice-président de la section Monte Rosa du CAS en Valais, déclarait récemment au «Walliser Bote» qu’«un refuge de montagne sur dix seulement est économiquement viable».

Et pourtant, les cabanes du CAS restent un pilier de la randonnée en Suisse. Et elles le resteront. D’ici 2040, le Club alpin prévoit d’investir 425 millions de francs dans ses infrastructures. Le nombre de nuitées reste stable: les 147 cabanes ouvertes du CAS ont accueilli 360'741 nuitées l’an dernier, soit seulement 4% de moins que le record absolu de 2022. Mais alors, quelles sont les cabanes les plus populaires du pays? Blick vous dévoile les dix plus fréquentées en 2024.

10 La cabane Blüemlisalp (BE)

La Blüemlisalphütte se trouve au-dessus de Kandersteg, dans le canton de Berne, non loin du très prisé lac d’Oeschinen, à 2840 mètres d’altitude. En 2024, ce refuge de montagne a comptabilisé 5649 nuitées, soit une baisse de 5,6% par rapport à l’année précédente. Ce refuge bernois brille surtout en été: la quasi-totalité des nuitées y est enregistrée durant la belle saison. Résultat, la Blüemlisalphütte se hisse à la deuxième place des cabanes les plus fréquentées durant les mois chauds.

9 La cabane de Lidernen (UR)

La Lidernenhütte se niche au cœur de la Suisse centrale, bien au-dessus du lac des Quatre-Cantons. En 2024, 6026 personnes y ont passé la nuit, soit une hausse de 3,7%. Cela équivaut à 16 nuitées par jour. Ce chalet en bois, perché à 1727 mètres d’altitude, est un point de départ apprécié pour les cours de formation alpine, les camps d’escalade ou les randonnées à ski, y compris pour les écoles et les familles.

8 La cabane Konkordiah (BE)

La cabane Konkordiah trône bien au-dessus du glacier d’Aletsch, à 2850 mètres d’altitude, en plein cœur du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. Construite en 1877, elle se trouvait alors à environ 50 mètres au-dessus de la glace. Aujourd’hui, elle en est éloignée de près de 200 mètres. En 2024, cette cabane du CAS a enregistré 6062 nuitées.

7 La cabane de Weissmies (VS)

La cabane la plus fréquentée durant l’été 2024 est la Weissmieshütte, dans le canton du Valais, avec 5708 nuitées. Sur l’ensemble de l’année, cette cabane du CAS, perchée au-dessus de Saas-Grund, n’en comptabilise que 400 de plus. Située à 2726 mètres d’altitude, elle se trouve directement sur la piste de ski du village valaisan. Ces derniers mois, son projet de transformation à 4 millions de francs a régulièrement fait les gros titres.

6 La cabane de Tracuit (VS)

La sixième cabane du CAS la plus fréquentée de Suisse se trouve elle aussi en Valais. La Cabane de Tracuit, perchée à 3256 mètres d’altitude, domine la vallée de Zinal. Parmi les dix refuges les plus populaires, c’est elle qui affiche la deuxième plus forte hausse de fréquentation. Avec 6236 nuitées en 2024, le chiffre a progressé de 6%.

5 La cabane de Maighels (GR)

La cabane Maighels se situe dans le Val Maighels, dans le massif du Gothard, à 2313 mètres d’altitude. L’an dernier, 6490 personnes y ont passé la nuit, soit une baisse de 12%. Facilement accessible en été comme en hiver, la cabane affiche un nombre de nuitées presque équivalent sur les deux saisons. Proche de la source du Rhin, elle compte parmi les refuges de montagne les plus adaptés aux familles.

4 La cabane Kesch (GR)

La cabane Kesch – aussi appelée Chamanna digl Kesch – figure juste derrière les trois refuges de montagne les plus fréquentés. Construite à 2625 mètres d’altitude, entre Davos et le col de l’Albula, elle est nichée au cœur du parc naturel Ela. En 2024, cette cabane du CAS a enregistré 6750 nuitées, soit une baisse de 4,6% par rapport à l’année précédente.

3 La cabane Britannia (VS)

La cabane Britannia se situe à 3030 mètres d’altitude, dans le canton du Valais, au-dessus de Saas-Fee. Depuis le refuge, la vue s’étend jusqu’en Italie et sur de nombreux sommets culminant à plus de 4000 mètres. Elle constitue notamment un point de départ prisé pour la traversée alpine de la Haute Route, à pied ou à ski. Sans surprise, 7406 personnes y ont passé la nuit en 2024, soit seulement 3,1% de moins qu’en 2023.

2 La cabane du Mont-Rose (VS)

Photo: profifoto.ch

La cabane du Mont Rose affiche une spectaculaire hausse de fréquentation en 2024: +21,2%. Au total, 7821 personnes y ont passé la nuit. Situé à 2883 mètres d’altitude, en Valais, ce refuge à l’architecture audacieuse évoque un cristal de roche, avec sa forme angulaire et son enveloppe en aluminium argenté. L’énergie et la domotique sont pilotées par un logiciel développé à l’EPFZ.

1 Lämmerenhütte (VS)

L’hébergement de montagne le plus visité en 2024 est la Lämmerenhütte. Située en Valais, à proximité de la frontière bernoise, cette cabane du CAS a accueilli 8017 hôtes, malgré une baisse de fréquentation de 8%. Cela représente environ 22 nuitées par jour. Perchée à 2502 mètres d’altitude, elle est idéale pour les familles et constitue un point de départ populaire pour des randonnées vers Loèche-les-Bains, Kandersteg ou Adelboden, été comme hiver.