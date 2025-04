Le printemps est là: voici les 5 plus belles balades dans le canton de Vaud

Cascades, sentiers en forêt... Ces balades en nature sont idéales pour la saison printanière. Photo: Shutterstock

Aline Hofer

Le mois d’avril est là, et avec lui – espérons-le – de belles journées printanières en perspective! Que ce soit pour vous remettre gentiment en jambe après la pause hivernale ou simplement pour vous aérer, les cinq propositions de balade ci-dessous vous donneront sans aucun doute envie de préparer pique-nique, chaussures de marche et bâtons de randonnée afin d’aller profiter du retour des beaux jours!

1 La Tour Plein-Ciel – Le Mont Pélerin

Amateurs de vues panoramiques, cette balade devrait vous plaire! Nous vous proposons en effet un joli parcours ayant pour but la Tour Plein-Ciel, tour de télécommunication située sur les hauteurs du village du Mont-Pèlerin. Un ascenseur permet de grimper jusqu’à une plateforme d’observation offrant une vue à 360° sur la région lémanique, les Préalpes et l’arrière-pays. Tentés?

Le départ de la balade, qui est balisée par de petits panneaux bruns, se fait au centre du village du Mont-Pèlerin, à l’arrivée du funiculaire qui monte depuis Vevey. Après quelques centaines de mètres sur le trottoir, le chemin prend rapidement de la hauteur grâce à plusieurs volées d’escaliers, afin de rejoindre la forêt, que vous ne quitterez plus jusqu’à arriver au pied de la tour. L’ascenseur est ouvert tous les jours du 28 mars au 3 novembre, mais fermé en cas de vent puissant ou de mauvais temps. Le site tourpleinciel.ch vous renseignera en temps réel sur les possibilités d’accès.

Informations pratiques: Balade allez-retour d’environ 2h (6km pour 315m de dénivelé positif et négatif). Accès à la tour, CHF 5 fr. par adulte et CHF 3 fr. par enfant (paiement sur place via un automate en cash, carte de crédit/débit ou par twint).

Depuis le sommet de la tour, on peut admirer une vue à 360° sur la région lémanique et les Préalpes. Photo: DR

2 Le sentier des Toblerones

Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, il ne s’agit pas d’un sentier didactique dédié à notre chocolat triangulaire national. Ce parcours, long de 18km, doit son nom à la ligne de fortification érigée durant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher l’invasion par les troupes ennemies, et dont la forme rappelle la fameuse gourmandise chocolatée.

S’il est évidemment possible de le parcourir dans son entier, de Bassins à Nyon, nous vous proposons de découvrir le tronçon qui nous a le plus charmés, entre Begnins et Nyon. Comme il ne s’agit pas d’une boucle et afin d’éviter de l’effectuer sous forme d’aller-retour, nous vous conseillons de vous parquer à la gare de Nyon et de rejoindre l’arrêt Begnins–Scierie en car postal. Le sentier débute à environ 300m de là et serpente entre la rivière et les fameuses fortifications, offrant une balade bucolique et accessible à tous les niveaux!

Informations pratiques: Balade d'approximativement 1h15 (5km pour 125m de dénivelé négatif). L’entier du parcours se fait en environ 4h30 (18km, 160m de dénivelé positif et 520m de dénivelé négatif).

Photo: La forme de cette ligne de fortification construite à la Seconde Guerre mondiale rappelle les célèbres chocolats.

3 La cascade du Dard et les gorges du Nozon

Les amateurs de chutes d’eau le savent: c’est évidemment au début du printemps qu’elles sont les plus majestueuses! La cascade du Dard, entre Romainmôtier et La Sarraz n’y fait pas exception et représente une destination parfaite pour cette période de l’année. Il existe différents parcours vous permettant d’aller l’admirer, mais nous vous conseillons ici un itinéraire d’environ 6.5km reliant le village de Croy à celui de La Sarraz, en longeant la rivière du Nozon.

Comme il ne s’agit pas d’une boucle, il est conseillé de parquer votre voiture à la gare de La Sarraz et de rejoignez Croy en train (deux trains par heure, 10min de trajet). Les panneaux de tourisme pédestre vous indiqueront le chemin à prendre pour rejoindre les gorges du Nozon puis la cascade qui se trouve à 20 minutes de la gare. Poursuivez ensuite votre balade le long du cours d’eau, à travers la forêt, afin de rejoindre La Sarraz.

Informations pratiques: Balade d’environ 1h40 (6.5km pour 75m de dénivelé positif et 225m de dénivelé négatif).

Le printemps est la meilleure période pour admirer les cascades. Photo: DR

4 Les gorges de l’Orbe – Le Saut du Day

Autre chute toute aussi impressionnante en cette période de l’année: le Saut du Day, dans les gorges de l’Orbe. Là encore, différents itinéraires permettent d’y accéder, du plus court (1.5km depuis la gare du Day) au plus long (13.5km depuis Orbe, à travers les gorges, sans compter le retour). Nous vous conseillons, pour notre part, de couper la poire en deux et de longer – à notre avis – la plus jolie partie des gorges depuis le village des Clées. Afin d’éviter d’avoir à revenir ensuite sur vos pas, le plus simple est de vous garer à Vallorbe et de prendre le bus jusqu’à l’arrêt «Les Clées, la Russilles, croisée» (deux bus par heure pour env. 30min de trajet).

S'ensuivra un cours passage le long d’une route peu passante afin de descendre jusqu’aux Clées et de rejoindre le joli sentier qui vous permettra de remonter le fil de la rivière jusqu’au Saut du Day. Une fois les environs de la chute explorés (ne manquez pas le tunnel, vestige d’une ancienne usine hydroélectrique, qui permet de rejoindre la rive opposée!), il ne vous restera plus qu’à continuer votre chemin, toujours bien fléché, pour rejoindre Vallorbe et votre véhicule.

Informations pratiques: Balade d’environ 3h (11.5km pour 330m de dénivelé positif et 200m de dénivelé négatif).

Depuis la gare du Day, une balade de 1.5 km permet d'accéder à la cascade. Photo: DR

5 Le sentier du Talent

Direction le Gros-de-Vaud pour notre dernière proposition, avec une balade d’environ 10km le long des berges du Talent. Le parcours, joliment aménagé et très bien balisé, permet de relier les villages d’Echallens et de Montheron à travers la forêt. Le long du chemin, diverses places de pique-nique invitent à la pause et à profiter de la quiétude des lieux, réputés pour leur faune et leur flore variées.

Il est évidemment possible d’écourter la balade à tout moment, en revenant sur ses pas ou en rejoignant l’un des nombreux villages à proximité (Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Morens, Assens ou Bottens). Ceux-ci sont tous desservis plus ou moins fréquemment par les transports publics qui vous permettront de rejoindre votre point de départ. Les amateurs d’art et d’architecture profiteront, eux, de coupler la balade à la visite de l’Abbaye de Montheron, de l’Espace culturel d’Assens ou des galeries du Moulin de Cugy.

Informations pratiques: Balade totale d’environ 2h30 (10km pour 200m de dénivelé positif et 120m de dénivelé négatif).

Le parcours qui longe les berges du Talent vous emmène au cœur de la forêt. Photo: DR

Cet article a été republié pour le printemps 2025. Sa première parution date d'avril 2024.