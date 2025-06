1/5 Sandro Zinggeler, ancien jeune chef cuisinier de l’année, aime s’adonner à sa passion en pleine nature. Photo: Noë Flum

Article rémunéré, présenté par Lexus

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Petit, il ne mangeait presque que des pâtes. Rien ne le prédestinait à devenir l’un des chefs les plus créatifs de la scène culinaire suisse. «J’étais très difficile et j’ai longtemps refusé d’essayer de nouveaux plats», raconte Sandro Zinggeler (34 ans).

C’est à l’école qu’il prend ses premiers cours de cuisine, mais il passe plus de temps puni devant la porte que derrière les fourneaux. Mais tout change avec un stage dans un restaurant. C’est le déclic. Il découvre le plaisir de bien manger, se passionne pour la cuisine et décide d’en faire son métier.

Il décroche une place d’apprentissage au prestigieux Gasthof Löwen, à Bubikon (ZH). À 18 ans, il est nommé «Jeune cuisinier de l’année» et enchaîne ensuite les postes dans des restaurants réputés: Epoca à Flims, Mesa, Rigiblick ou Münsterhof à Zurich.

La liberté avant les étoiles

Tout semblait l’emmener vers une brillante carrière de chef étoilé. Mais c’est une autre voie qu’il va choisir. «Je n’ai jamais été du genre à vouloir passer toute ma journée enfermé en cuisine», confie-t-il. Ce que d’autres voient comme un rêve, il le vit comme une contrainte. À 24 ans, il lance ainsi sa propre entreprise de catering et d’événementiel, anime une émission pour le magazine LandLiebe et publie un livre de cuisine.

Aujourd’hui, Sandro est chef indépendant, directeur créatif et est une référence de la cuisine en plein air. Dans son studio à Zurich, il imagine des concepts culinaires et crée du contenu pour les réseaux sociaux.

Un pionnier de la mobilité électrique Chez Lexus, on croit à ceux qui tracent leur propre chemin – comme Sandro Zinggeler. C’est pourquoi il a choisi le tout nouveau Lexus RZ, un SUV 100 % électrique. Précurseur sur le marché, Lexus a été le premier constructeur à proposer une large gamme de véhicules électrifiés – hybrides et électriques – avec une garantie inédite de 10 ans. Pour vous aussi, c’est peut-être le moment de faire le pas. Chez Lexus, on croit à ceux qui tracent leur propre chemin – comme Sandro Zinggeler. C’est pourquoi il a choisi le tout nouveau Lexus RZ, un SUV 100 % électrique. Précurseur sur le marché, Lexus a été le premier constructeur à proposer une large gamme de véhicules électrifiés – hybrides et électriques – avec une garantie inédite de 10 ans. Pour vous aussi, c’est peut-être le moment de faire le pas. Essayez-le dès maintenant

En route! Sandro Zinggeler effectue tous ses trajets privés et professionnels à bord de son Lexus RZ. Photo: Noë Flum

Loin aussi des algorithmes

Sur Instagram, le jeune chef cartonne. «On ne regarde pas ce qui marche. On fait ce qu’on aime», dit-il. Parfois, une vidéo explose et c’est tant mieux. Mais l’essentiel, pour lui, c’est de rester fidèle à lui-même. Et son public le lui rend bien.

Un chef qui aime l’air libre

Quand il n’est pas en studio ou sur un événement, Sandro sillonne la Suisse avec son Lexus RZ. Ce SUV électrique est devenu son allié au quotidien. «C’est ma première voiture électrique et je ne reviendrais jamais à l’essence», affirme-t-il. «Une voiture électrique, ça oblige à ralentir. On planifie mieux les voyages, on s'arrête pour manger… Ça devient une expérience.» Le SUV Lexus l’accompagne en tournage, en événement, mais aussi en pleine nature. Car ce qu’il préfère, c’est cuisiner dehors, au feu de bois.

«Le feu m’a toujours fasciné. Savoir le maîtriser, c’est encore mieux. Et quand on découvre tout ce qu’on peut en faire, c’est magique.»

Moins de show, plus de vrai

Pour lui, cuisiner dehors n’a rien d’une démonstration. «Ce n’est pas ce que tu cuisines qui compte, mais le fait de le faire», insiste-t-il. Parfois, c’est juste une saucisse grillée et du vin chaud dans la neige, parfois un cervelas avec du pain serpent entre amis. Pas besoin d’impressionner.

En plus du feu, Sandro trouve son équilibre dans le surf, le vélo ou le golf. «Je suis toujours en quête de quelque chose: la vague parfaite, le meilleur spot pour faire du feu. C’est le même esprit.»

Sandro Zinggeler fait griller une truite au-dessus du feu. Photo: Noë Flum

Et puis, dehors, rien n’est jamais pareil. «Pas de four avec un thermostat exact, pas de plaques de cuisson. Il faut remettre du bois, parfois tout tombe, tu te brûles les doigts, tu sens la fumée. Mais c’est ce qui rend l’expérience unique. Chaque plat est différent!»

Loin des étoiles, près du feu

Sandro Zinggeler incarne une autre façon de faire de la cuisine. Plus libre, plus ancrée. Il ne cherche pas les récompenses, mais une connexion avec le produit, le moment, les gens. Bref, il se concentre sur l’essentiel. Il n’est pas le chef qui brille en cuisine, il est celui qui rassemble autour du feu.