Et si, cet été, vous partiez en train vivre une aventure en famille? En Suisse romande, certaines lignes ferroviaires réservent bien plus que de simples trajets: elles sont le point de départ de découvertes inoubliables entre lacs, montagnes et musées.

Article rémunéré, présenté par CFF.

Avec les transports publics, le voyage devient déjà un moment fort de votre excursion. Voici comment transformer une escapade en famille en véritable aventure à chaque arrêt. Cet été, la Suisse romande vous invite à découvrir ses trésors: sa nature préservée, son patrimoine vivant, ses curiosités ludiques, le tout le long de lignes ferroviaires choisies pour leur richesse et leur variété. Le principe est simple: vous montez à bord d'un train, vous descendez où vous voulez et vous composez votre propre itinéraire, comme un carnet d’excursions à vivre au rythme de vos envies. Sans embouteillages, sans stress: juste la liberté et le confort des transports publics.

Aventures et découvertes de Bienne à La Chaux-de-Fonds

1/7 La croisière de Soleure à Bienne sur l’Aar passe notamment par la ville historique de Büren an der Aare. Photo: Stefan Weber

À votre arrivée à Bienne, prenez le temps d’apprécier cette ville à la double identité, où l’allemand et le français cohabitent aussi harmonieusement que les styles.

Profitez de l’été pour apprécier une croisière sur l’Aar au départ du port de Bienne, qui vous emmène jusqu’à Soleure, en passant par la colonie de cigognes d’Altreu et la charmante bourgade de Büren an der Aare. Une escapade au fil de l’eau entre patrimoine et paysages. De plus, avec l'offre RailAway Explore’n’Rail Croisière sur l’Aar, vous bénéficiez de réductions intéressantes.

Besoin de fraîcheur? À quelques minutes du centre, les mythiques gorges du Taubenloch offrent un sentier accessible à toute la famille. L’eau y a sculpté la roche, créant un décor presque féerique – parfait pour une pause en pleine nature.

Envie de douceur? Depuis Bienne, rejoignez Courtelary en 20 minutes, où la maison Camille Bloch vous ouvre ses portes. C'est là qu'ont été inventés le Ragusa et le Torino. Le centre visiteurs propose un parcours sensoriel et interactif, entre démonstrations, ateliers et dégustations.

À 5 minutes de Courtelary, le funiculaire de St-Imier vous conduit sur le Mont-Soleil. Là, l’Espace Énergie propose une découverte ludique des énergies renouvelables. Le Sentier des Monts complète l’expérience avec ses panneaux didactiques, entre éoliennes et pâturages.

Et si maintenant vous preniez un peu de hauteur? Le Chasseral vous tend les bras. Les week-ends, durant la belle saison, une navette de bus au départ de St-Imier vous dépose à l’hôtel éponyme et de là, une randonnée facile vous mène aux Prés-d’Orvin, avec une vue imprenable sur les trois lacs et même, par temps clair, jusqu'aux Alpes.

Terminez votre excursion à La Chaux-de-Fonds, où deux visites sont à ne pas manquer: le Muzoo – qui combine un zoo et le Musée d’histoire naturelle – et le Musée International d’Horlogerie, où quelque 4000 pièces retracent l’histoire du temps, du cadran solaire à l’horloge atomique moderne en passant par de précieuses montres à gousset et pendules.

Entre gorges, sommets et animaux avec le Mont-Blanc Express

1/6 À bord du Mont-Blanc Express, traversez des paysages impressionnants, entre montagnes, gorges et barrages. Photo: Omaire

Vivez une expérience unique à bord du Mont-Blanc Express, entre Martigny et Le Châtelard (VS). Traversez des paysages impressionnants, entre montagnes, gorges et barrages, et laissez-vous surprendre par les richesses naturelles et culturelles du Valais. À chaque arrêt, de nombreuses activités vous attendent pour agrémenter votre aventure.

Depuis le village du Trétien, à seulement 30 minutes de Martigny, partez explorer les gorges du Triège. Ce torrent alpin a creusé la roche sur des siècles. Le sentier, sécurisé mais impressionnant, alterne passerelles suspendues et recoins sauvages. Un bon moyen d’initier les enfants à la randonnée.

Un peu plus loin, depuis Le Châtelard (VS), vous pouvez prendre de la hauteur avec les installations de VerticAlp Emosson. Trois moyens de transport vous élèvent progressivement jusqu’à 1965 mètres d’altitude: un funiculaire vertigineux, un petit train accroché à la montagne, puis un minifuniculaire. Cette ascension vous offre des vues à couper le souffle sur la vallée du Trient et le mur du barrage d'Emosson, dévoilant progressivement ses eaux turquoises et son panorama grandiose sur le Mont-Blanc. De là, plusieurs balades et tours peuvent vous emmener sur les divers sommets de la région ou même jusqu'aux fameuses traces de dinosaures. En plus, profitez d'un rabais avec l’offre RailAway Mountain’n’Rail VerticAlp Emosson.

Sur le retour, les Marécottes vous réservent un moment de calme et d’émerveillement. Dans le plus haut zoo d’Europe, vous croiserez des espèces alpines comme l’ours, le lynx ou la marmotte. Et si le soleil tape fort: ne manquez pas de piquer une tête dans la piscine creusée dans la roche. Un coup de frais garanti, le tout avec vue sur les sommets.

Traditions vivantes, paysages alpins et aventures palpitantes entre Aigle et Champéry

1/5 Le Château d’Aigle abrite un musée de la vigne, du vin et de l’étiquette. De quoi mêler terroir et histoire.

Le dernier tour débute à Aigle. À deux pas de la gare, le château surplombe les vignes. À l’intérieur, vous trouverez le Musée de la vigne, du vin et de l'étiquette. De quoi mêler histoire, terroir et curiosité visuelle. Une jolie balade familiale au fil des cépages.

À Troistorrents, les Vieux Moulins de la Tine racontent un autre chapitre du patrimoine local. Le site, ouvert durant l’été, permet de découvrir d’anciens moulins restaurés et de plonger dans un quotidien d’autrefois, avec l’eau, une fois encore, comme fil conducteur.

À Champéry, place à l’action. L’Organic Adventure Park propose des parcours accrobranche adaptés à tous les âges. On y accède à pied ou avec le petit train gratuit des Dents du Midi. Envie de prolonger l’effort? Empruntez la Galerie Défago, un sentier spectaculaire creusé dans la paroi rocheuse, suspendu au-dessus de la vallée.

Et pour clore la journée, montez jusqu’à la Croix-de-Culet avec le téléphérique depuis Champéry. Là-haut, une vue époustouflante vous attend, et un snack – Le R.E.D. – pour recharger les batteries sur la terrasse ensoleillée. Parfait pour savourer les derniers instants d’une journée bien remplie.