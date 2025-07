L’été, le soleil, un verre à la main – que demande le peuple? Si vous ne pensez qu’au vin blanc pour l’apéritif, vous passez à côté d’alternatives pétillantes, élégantes et surprenantes, comme le crémant, le Garden Spritz, le rosé et même le vin rouge bien frais.

1/12 Du vin rouge pour l'apéro d'été ? Bien sûr que oui ! Il suffit de le servir un peu frais. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Lors des longues journées d’été, en pleine golden hour pendant les vacances, c’est le moment le plus beau de la journée: l’apéritif! Dehors, sur le balcon, sous les arbres dans le jardin ou en terrasse avec vue sur la vie. On sirote, on bavarde, on grignote. On rit. On vit. Le vin blanc est un grand classique. Rafraîchissant, léger et simple. Mais aujourd’hui, nous vous invitons à sortir des sentiers battus. Pourquoi ne pas opter pour une Dôle fraîche ou un Gamay dynamique? Un crémant aux fines bulles? Un Garden Spritz parfumé aux herbes? Ou un rosé qui a le goût des vacances? Voici nos meilleures astuces pour un apéritif savoureux et stylé.

Frais, légers, rouges: Gamay et Pinot Noir

Du vin rouge à l’apéritif? Mais oui! Les vins les plus délicats, comme le Gamay ou le Pinot Noir, apportent la fraîcheur tant attendue en fin de journée – tout particulièrement lorsqu’ils ont été gardés au frais. Souvent décrié à tort, le beaujolais offre une légèreté florale surprenante avec des vins comme le Saint-Amour. Avec la Dôle, le Valais nous apporte un classique agréablement épicé et vif: un coupage harmonieux de Pinot Noir et de Gamay, idéal pour la viande séchée du Valais, le saucisson ou le fromage d’alpage affiné.

Le fruité Pro Montagna Valais AOC Dôle Visperterminen, pour CHF 15.95 Au nez, le vin présente des arômes de cerise rouge, de framboise mûre et une pointe de sous-bois. En bouche, il se révèle frais, équilibré et juteux avec des épices délicates et des tannins doux. Les arômes frais restent présents longtemps. Ce vin accompagne à merveille la viande séchée du Valais, la Tête de Moine, le pain aux noix ou les pâtisseries feuilletées au lard.

Le dynamique Saint-Amour AOC Georges Duboeuf, pour CHF 13.95 Ce cru exhale délicatement la violette, la framboise et une pointe de poivre rouge. En bouche, il séduit par son caractère frais et fruité, ses tannins fins et son acidité élégante. Un vin charmant, vif et de caractère. Idéal avec des crostini à la tapenade, du jambon séché ou des petits biscuits aux olives.

Crémant & Garden Spritz: le pétillant, autrement

Prosecco? Champagne? Bien sûr, qui ne connaît pas? Mais un entre-deux élégant, comme le Crémant d’Alsace, est souvent le choix le plus charmant. Produit comme le champagne, mais de manière plus enjouée et plus florale, il accompagne à merveille les collations et les longues soirées. Le Garden Spritz va encore plus loin: l’équilibre parfait entre l’orange amère, les herbes et le vin mousseux. La boisson estivale pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas toujours boire de l’Apérol Spritz ou du Hugo – tout en appréciant le pétillant.

L'espiègle Crémant d'Alsace bio Naturaplan AOC Wolfberger, brut, pour CHF 13.95 Au nez, un parfum de pomme, de poire et une pointe de brioche. Elégant en bouche, il présente des bulles fines, une belle structure et une finale harmonieusement sèche. Sa fraîcheur d'agrumes et son soupçon d'amande lui donnent de la classe. Il se marie à merveille avec du fromage de chèvre sur une pâte feuilletée, des rouleaux au saumon, des sandwichs au concombre ou un fromage à pâte dure doux.

Le corsé Spritz Chandon Garden, pour CHF 19.95 Ce spritz raffiné dégage un parfum d'orange confite, d'herbes méditerranéennes et de notes florales. En bouche, il présente un équilibre habile entre le fruit, l'amertume et la fraîcheur. Une boisson estivale complexe, mais accessible. Idéal avec des chips de parmesan, des noix épicées, des brochettes caprese ou des légumes grillés sur des toasts.

Le rosé, la couleur de l’été

Pour beaucoup, le rosé, c’est mettre l’été en bouteille. Pour moi aussi: en juillet et en août, je ne bois presque rien d’autre, surtout à l’apéritif. La Provence est et reste l’eldorado du rosé: lumineux, parfumé, salé, frais. Mais l’Italie aussi en a appris des belles en matière de rosé délicat, comme le montre l’impressionnant Rosato de Ruffino. Le rosé est simple, polyvalent et souvent incroyablement élégant. Il accompagne les olives, le fromage de chèvre, les chips de légumes ou les petites quiches avec nonchalance, comme lorsqu’il brille au soleil.

L'élégant Méditerranée IGP Studio by Miraval Rosé, pour CHF 14.95 Le rosé s'ouvre sur des arômes de zestes d'agrumes, de fraises des bois et de fleurs blanches. Sec, légèrement salé en bouche, avec un fruit élégant et une minéralité délicate. La texture est soyeuse et la finale merveilleusement fraîche. Idéal avec des mini-quiches, des bruschettas à la tomate ou de la pastèque à la feta.

Le sensuel Toscana IGT Rosato Aqua di Venus Ruffino, pour CHF 18.95 Au nez, le vin séduit avec un bouquet floral, de délicates notes de zeste de mandarine et une pointe de melon mûr. En bouche, il se révèle juteux avec une acidité vive, des épices discrètes et une finale légèrement salée. Elégant, enjoué et étonnamment complexe. Parfait pour accompagner des gressins au jambon cru, des crostini à la ricotta ou des courgettes frites.

A votre santé!

L’apéritif n’est pas seulement un repas, c’est un rituel, un style de vie. Celles et ceux qui osent la nouveauté découvrent souvent les meilleurs plaisirs. Crémant, spritz, rosé ou vin rouge: tous apportent de la fraîcheur dans le verre et de la joie à table. Il ne manque plus que vos proches, quelques amuse-bouches et la soirée d’été peut commencer.

Le mûr Château La Cardonne AOC Cru Bourgeois Médoc – 19.95 CHF Un Bordeaux à la maturité exemplaire et au rapport qualité-prix imbattable. Nez de cerise noire, cassis, toasté barrique. Bouche puissante, tanins fermes mais soyeux, belle minéralité. Finale longue avec des notes de tabac et chocolat noir. Sublime avec une côte de bœuf ou une ratatouille méditerranéenne.

Un article signé Tobias Gysi, sommelier suisse et auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.