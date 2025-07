1/4 Ce sont les petits et les grands moments qui nous unissent, parce que nous les vivons ensemble. Que ce soit lors d’une soirée barbecue improvisée avec le voisinage … Photo: Getty Images

Chez nous, en Suisse, ce ne sont pas les grands gestes qui comptent, ce sont les petites choses. Des attentions que personne ne demande, mais que tout le monde apprécie. Ce vivre-ensemble que l’on n’a pas besoin de planifier, puisqu’il fait déjà partie du quotidien. Des Alpes au Plateau, dans les petits villages jusque dans les villes: partout, les gens se rencontrent, s’entraident, rient, font la fête ensemble et maintiennent ainsi la cohésion qui règne dans le pays. Car ça tient à nous.

Selon une étude représentative de Feldschlösschen, la cohésion est une valeur indispensable pour la population suisse. Seulement 4% des personnes interrogées estiment que c’est (plutôt) sans importance. 90% d’entre elles sont satisfaites du nombre d’amitiés qu’elles ont et peuvent se fier aux personnes de leur entourage.

L’esprit du vivre-ensemble

On dénombre plus de 100 000 associations qui représentent l’essence même de notre culture. Qu’il s’agisse de chorales, d’associations de tir, de casernes de pompiers, de fanfares ou de clubs de gymnastique, la communauté n’est pas qu’un mot, mais un concept de vie. Les associations sont à la fois un lieu de rencontre, un foyer, un espace de loisirs et une école de la vie. On y apprend l’esprit d’équipe, on y assume des responsabilités et on y noue des amitiés. Et ce, souvent tout au long de sa vie. Ces lieux sont un foyer, même pour les personnes qui viennent d’arriver. Quiconque a fait l’expérience de l’accueil naturel que l’on nous réserve lors d’un barbecue associatif sait ce que signifie le sentiment d’appartenance.

C’est précisément ce vivre-ensemble que Feldschlösschen souhaite mettre en avant. Postulez dès maintenant, que ce soit avec vos amis et amies, en tant qu’association, colocation ou que collectif de quartier, et montrez à la Suisse l’art de vivre de votre communauté. Car après tout, cela dépend de tout le monde.

En effet, les associations ne sont pas les seules à véhiculer cet esprit du vivre-ensemble. Les réunions d’anciens et d’anciennes élèves, les fêtes de quartier, les parties de jass ou les spectacles de danse rapprochent toute la population suisse. Ces évènements illustrent notre joie de nous réunir, nos traditions, notre proximité. C’est en buvant une bière sur la place du village, en chantant avec une chorale ou en plaisantant au bistrot que naissent les discussions et les relations.

La communauté par l’estomac

Manger et boire ensemble est considéré par plus de deux tiers des personnes interrogées dans le cadre du baromètre de Feldschlösschen comme la meilleure forme de cohésion. Typiquement suisse: les grillades, la randonnée et la bière sont les activités les plus populaires et favorisent le sentiment de cohésion. Ces expériences offrent des opportunités d’échanges et de discussions conviviales qui renforcent le ciment social.

Petit pays au grand cœur

Ce qui caractérise notre pays, ce n’est pas seulement un paysage à couper le souffle, une stabilité politique ou une économie florissante, mais aussi notre proximité au quotidien, notre vivre-ensemble. Dans un monde en constante évolution, la cohésion est un bien précieux qui est encore fortement présent en Suisse.

C’est justement dans les périodes difficiles que l’on prend conscience de la solidité de notre socle social. Lorsqu’on fait des courses pour nos voisins et nos voisines, que des associations apportent leur aide ou que des communes coopèrent, le constat est simple: tout le monde se serre les coudes.

La Suisse est peut-être petite sur la carte, mais elle a un grand cœur. Et ce cœur bat au rythme de notre communauté. Nous pouvons en tirer une certaine fierté. En effet, la véritable richesse de notre pays ne réside pas seulement dans notre secteur bancaire ou dans notre capacité d’innovation, elle réside dans notre communauté et dans la chaleur de nos rencontres, de notre écoute mutuelle et de notre célébration collective de la vie.