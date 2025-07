Le bénévolat est important et précieux, y compris à l’UEFA Women’s EURO 2025. Sabine Bühlmann y a investi beaucoup de temps et de passion ces derniers mois, contribuant ainsi à faire de ce tournoi une fête populaire en Suisse.

1/6 Depuis le début de l’année, Sabine Bühlmann est une bénévole pleine d’enthousiasme à l’UEFA Women’s EURO 2025. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

L’UEFA Women’s EURO 2025 fascine la Suisse. Entre les défilés de supporters dans les villes et les stades bondés, l’enthousiasme général et une remarquable couverture médiatique accompagnent le plus grand événement que la Suisse a connu depuis de nombreuses années. Des images hautes en couleur de personnes joyeuses traversent les frontières et présentent le pays hôte sous son meilleur jour. Cela est également dû à la bonne organisation et aux quelque 2500 bénévoles qui s’activent dans tout le pays.

L’une d’entre elles s’appelle Sabine Bühlmann (35 ans), une bénévole pleine d’enthousiasme qui est présente depuis le début de l’année. «C’est une belle activité qui a du sens, déclare-t-elle. Et c’est un sentiment formidable que de pouvoir participer à ce tournoi grandiose.»

En tant que bénévole de longue date, Sabine Bühlmann a déjà mené de nombreux entretiens avec des candidates et candidats pour les sites de Berne et de Thoune en février et en mars. Elle était elle-même basée à Thoune pendant l’UEFA Women’s EURO 2025. «L’euphorie et la joie des spectatrices et spectateurs sont contagieuses», affirme-t-elle.

Les bénévoles sont l’essence même du tournoi

Au total, 1012 entretiens ont été réalisés rien que pour Berne et Thoune. En fin de compte, à peine 240 bénévoles ont été en poste à Thoune pour l’UEFA Women’s EURO 2025. 200 personnes travaillaient au stade et 40 dans la fan zone du centre-ville. Sabine Bühlmann a elle-même fait partie des volontaires en place pour aider spontanément en cas d’incendie et s’assurer qu’il y ait toujours assez d’eau à disposition pour le grand nombre de bénévoles en période de fortes chaleurs. «Notre équipe est bien rodée», assure-t-elle avec enthousiasme.

Ces volontaires viennent en aide à toutes les équipes de projet pour les demandes de dernière minute: volontaires supplémentaires, remplacements en cas d’absence ou de défaillance. Grâce à la polyvalence de leur poste, ils et elles ont une vue d’ensemble sur une diversité de rôles et de projets. «Nous sommes une sorte de carte joker» explique Sabine Bühlmann, le sourire aux lèvres.

Le bénévolat est précieux et important, il est au centre de toutes les activités relatives aux événements aux associations et aux fédérations. Bénévoles, en avant! Une devise bien connue chez les enfants. Et selon l’Observatoire du bénévolat de l’Office fédéral de la statistique, près de 10 milliards d’heures de travail non rémunéré ont été effectuées en Suisse en 2020, ce qui inclut les tâches ménagères. La valeur de ces activités non rémunérées est estimée à 434 milliards de francs. En Suisse, 39% des personnes âgées de 15 ans et plus sont bénévoles au sein d’associations ou d’organisations.

Sabine Bühlmann en fait notamment partie. Âgée de 35 ans, elle a déjà exercé des activités bénévoles, par exemple dans des associations de musique folklorique ou dans un club de gymnastique. Il lui tient à cœur de s’engager dans la société. Elle travaille depuis deux ans chez AXA en tant qu’assistante de direction sur le site régional de Berne et fêtera au mois d’août ses 20 ans dans l’entreprise, après avoir travaillé aux assurances-maladie. Originaire de Lucerne, elle vit toujours en Suisse centrale et a déjà travaillé sur les sites AXA de Kriens, Zoug et Zurich.

Plus de 12 000 candidatures

Et parce qu’AXA soutient le football féminin avec force, notamment en sponsorisant la Première Ligue suisse et en étant partenaire de l’UEFA, l’Union européenne des associations de football, il allait de soi pour Sabine qu’elle souhaitait s’engager à l’UEFA Women’s EURO 2025. Elle était présente lors du lancement officiel de l’événement le 1er octobre 2024 au Jungfraujoch. Elle a d’ailleurs volontiers apporté son aide pour les préparatifs et a finalement pris son poste à Thoune. «J’apprécie beaucoup que mon travail soit diversifié.»

Lors des entretiens, Sabine Bühlmann devait trouver des candidates et candidats à la hauteur, ainsi que les rôles qui leur conviendraient. Au total, un peu plus de 12 000 candidatures ont été reçues pour les 2500 postes de bénévoles à l’UEFA Women’s EURO 2025. Les sites les plus populaires ont été les grandes villes Zurich, Bâle et Berne, mais la ville de Thoune a également été prisée. Non seulement en raison des trois rencontres sportives qui y sont organisées, mais aussi parce que les hôtes qui viennent de l’étranger aiment visiter cette magnifique ville aux portes de l’Oberland bernois. Sans oublier que le camp de base de l’équipe nationale suisse se trouve à Thoune. «Les rencontres avec les supporters et supportrices sont enrichissantes, déclare Sabine Bühlmann. Ces fans font preuve de bonne humeur, de décontraction et de reconnaissance vis-à-vis de l’aide que nous pouvons leur apporter.»

Une ambiance détendue et contagieuse

Quoi qu’il en soit, on se souviendra encore longtemps de l’UEFA Women’s EURO 2025. Les spectatrices et spectateurs originaires des Pays-Bas font de magnifiques photos, les fan zones dans les centres-villes regorgent de monde, l’ambiance est détendue et contagieuse. Sabine Bühlmann se laisse également emporter, même si elle n’est pas une accroc du football. «Par contre, lors des grandes compétitions, je suis toujours devant la télévision, explique-t-elle. Et maintenant, c’est formidable d’être plus qu’une simple téléspectatrice.» Il lui tient particulièrement à cœur que les bénévoles se sentent bien pendant l’UEFA Women’s EURO 2025. «Avant, je connaissais la plupart des bénévoles uniquement grâce aux entretiens. Mais depuis, chaque jour de match à Thoune a été un moment de rencontre et nous avons travaillé en étroite collaboration.»

Selon Sabine Bühlmann, il est essentiel que ce grand nombre de bénévoles ne ressentent pas seulement de la reconnaissance et de l’estime, mais aussi que leur approvisionnement soit approprié. De plus, les bénévoles recevront des vêtements officiels, et une grande fête aura eu lieu après le dernier match à Thoune. Sabine Bühlmann s’est donc rapprochée du football ces dernières semaines, mais elle aura toujours une préférence pour la course à pied. Elle aime notamment courir sur route et faire des semi-marathons. Elle a déjà participé au marathon de la Jungfrau dans l’Oberland bernois. Elle connaît donc l’importance de la volonté, de l’endurance et de l’état d’esprit. Ces qualités l’aident même en tant que bénévole à l’UEFA Women’s EURO 2025 pour relever les défis de cet événement de grande ampleur.