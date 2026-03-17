Alain-Fabien Delon a justifié mardi devant le tribunal de Paris avoir diffusé une conversation privée pour «protéger» la mémoire d'Alain Delon, décédé en août 2024. Sa sœur Anouchka l'accuse d'atteinte à la vie privée.

Sur fond de guerre de succession, Alain-Fabien Delon, poursuivi par sa soeur Anouchka pour avoir enregistré et publié une conversation privée entre elle et le célèbre acteur français, a affirmé mardi devant le tribunal de Paris avoir agi pour «protéger son père». «J'entends que je salis (son) image. (...) Je fais tout pour honorer la mémoire de mon père qui ne pouvait pas se défendre à la fin de sa vie», a déclaré à la barre le cadet de la famille Delon.

Les deux fils d'Alain Delon – décédé en août 2024 à 88 ans –, Anthony, 61 ans, et Alain-Fabien, 31 ans, sont poursuivis par leur soeur âgée de 35 ans, après la diffusion d'une conversation avec son père dans la résidence de l'acteur à Douchy, à une centaine de kilomètres au sud de Paris.

«On est en train de te prendre pour un débile (...) et moi une conne qui manipule son père», y entend-on. «(On dit) que t'es gâteux, qu'Anthony va te mettre sous tutelle», poursuit la fille de l'acteur, dans un enregistrement daté du 5 janvier 2024 et diffusé à l'audience, à laquelle elle est absente.

Alain-Fabien est poursuivi pour l'enregistrement de cette conversation et sa diffusion sur Instagram qu'il a depuis supprimée «par respect, le jour de la mort» d'Alain Delon. Son frère Anthony, en tournage en province, est quant à lui mis en cause pour la seule diffusion de cet extrait, toujours en ligne sur son compte Instagram.

Les avocates d'Anouchka Delon ont demandé au tribunal que sa décision, attendue le 3 juin prochain, soit publiée sur les réseaux sociaux des deux frères.

Le testament suisse en cause

Les enfants d'Alain Delon se déchirent autour de sa succession depuis la détérioration de l'état de santé de l'acteur qui avait fait un AVC en 2019. Anthony et Alain-Fabien estimaient que leur père était manipulé par Anouchka, qui leur aurait caché son état de santé, et souhaitait le ramener en Suisse pour éviter de payer trop d'impôts sur l'héritage.

Anouchka reprochait à ses frères de mettre en péril la vie de l'acteur et affirmait avoir voulu emmener leur père en Suisse pour qu'il puisse continuer à y être soigné.

Le cadet de la famille Delon a saisi la justice en septembre 2025 pour faire annuler le dernier testament de son père, de droit suisse, plus favorable à Anouchka.

Cette procédure devant la justice française a récemment été suspendue afin de se concentrer sur celle engagée en Suisse. Une audience est prévue le 1er juin, a indiqué Alain-Fabien Delon, précisant qu'il n'était pas autorisé à s'exprimer sur cette affaire à la demande des autorités judiciaires suisses.