«Je ne compte plus le nombre de fois où il l'a frappée»

1/4 L'acteur français Alain Delon en 1967 dans le film «Le Samouraï». Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

BliKI et Saskia Schär

Il était autrefois considéré comme «l'homme le plus beau du monde»: l'acteur français Alain Delon est décédé en août dernier à l'âge de 88 ans. Si de son vivant, il avait déjà provoqué de vives polémiques, ce que révèle aujourd'hui son fils ne redore pas son blason.

Dans son nouveau livre «Les derniers jours du samouraï», deux journalistes d'investigation françaises Laurence Pieau et Françoise Vignolle indiquent que Delon aurait été régulièrement violent avec les femmes. Son plus jeune fils, Alain-Fabien Delon, porte des accusations particulièrement graves contre son père. Il le décrit comme un homme brutal, imprévisible et obsédé par les armes.

Les accusations de violences physiques sur l'ex-compagne de Delon, Rosalie van Breemen, la mère d'Alain-Fabien, semblent ici se confirmer: «Il l'a frappée à la tête. Il lui a cassé huit côtes et deux fois le nez». Alain-Fabien Delon avait déjà fait état d'accusations de ce type en 2013 dans le magazine italien «Vanity Fair». Alain Delon lui-même ne s'est exprimé que vaguement à ce sujet, se contentant de dire lors d'une interview télévisée française en 2019: «Si une gifle c'est macho, alors je suis macho».

Des munitions remplacées par des balles à blanc

Le livre révèle aussi des incidents à propos de la dernière compagne et gouvernante de Delon, Hiromi Rollin. «Je ne peux même pas compter le nombre de fois où il l'a frappée.», raconte son fils. Toujours selon lui, il aurait enfoncé à plusieurs reprises un pistolet dans la nuque d'Hiromi Rollin, remplaçant les munitions de ses nombreuses armes par des cartouches à blanc pour quand même pouvoir tirer.

Les relations au sein de la famille Delon sont également très tendues. Entre les trois enfants issus de différentes relations – Anthony, Anouchka et Alain-Fabien – les relations se sont envenimées juste avant la mort de Delon, avec une dispute concernant sa garde et sa fortune. Un conflit que l'ancien acteur semble avoir attisé.

Si la fille Anouchka – «la femme de ma vie» – était dans les bonnes grâces de son père, la situation était toute autre pour ses fils Anthony et Alain-Fabien. Mais c'est surtout sa relation avec son cadet qui était considérée comme dévastatrice.