Cette Romande dénonce des gestes déplacés de Patrick Bruel

Julie Ordon, célèbre mannequin et comédienne romande affirme avoir subi des gestes déplacés de Patrick Bruel alors qu’elle était mineure. Son témoignage relance une affaire déjà marquée par plusieurs accusations de violences sexuelles, que le chanteur conteste.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Patrick Bruel fait face à des accusations d'agressions sexuelles, notamment par huit femmes, dont une mineure, selon une enquête de Mediapart publiée le 18 mars.

Au-delà des frontières françaises, la Genevoise Julie Ordon témoigne d'un incident datant du début des années 2000.

Elle dénonce également le fait que le chanteur ait raconté publiquement cet épisode avec fierté des années plus tard. Ce résumé vous a-t-il été utile? Oui Non Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Solène Monney Journaliste Blick

L’affaire Patrick Bruel continue de susciter de vives réactions et de délier les langues. Au fil des jours, les témoignages se multiplient et contribuent à élargir le débat autour du comportement jugé problématique du chanteur. Si les premières accusations ont émergé en France, l’écho de l’affaire dépasse désormais les frontières.

En Suisse, la parole se libère également. La Genevoise Julie Ordon est sortie du silence. Le célèbre mannequin et comédienne a réagi sous une publication de l'actrice et réalisatrice Andréa Bescond, évoquant un souvenir remontant au début des années 2000. «Je pense que j'avais 16 ans quand il m'a attrapée par la taille et m'a mise sur ses genoux», écrit-elle. Elle affirme que cet épisode l’a durablement marquée.

Le 18 mars, Mediapart a publié une enquête relayant les témoignages de huit femmes accusant Patrick Bruel d’agression sexuelle, dont une mineure au moment des faits. Deux plaintes ont été déposées en France, pour viol et tentative de viol. Dans la foulée, une attachée de presse belge a également saisi la justice dans son pays pour des faits d'agression sexuelle.

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Poursuivi pendant des années

Julie Ordon décrit un traumatisme qui se serait prolongé dans le temps. Elle affirme que l’artiste aurait, des années plus tard, évoqué cet épisode publiquement, alors qu’elle était devenue une personnalité reconnue. «Il était tellement fier des années après de le raconter à tout le monde quand je suis devenue mannequin connue et actrice, que j'étais sur ses genoux à 16 ans,», écrit-elle, dénonçant une situation où, selon ses mots, son «innocence» aurait été exploitée.

A l’origine de cette prise de parole en chaîne, une publication d’Andréa Bescond décrivant une anecdote datant de 2022. L'actrice, qui a notamment co-réalisé le film «Les Chatouilles», y explique avoir refusé de siéger dans le jury d’un festival féministe, dans lequel Patrick Bruel se serait «incrusté» lors d'une soirée, alors qu'il était déjà visé à l'époque par des accusations de violences sexuelles. Celles-ci avaient été classées sans suite.

L'actrice regrette que la carrière musicale du chanteur n'a pas été impacté à la suite des premières accusations. Elle affirme que Patrick Bruel s'est «victimisé» après son refus de venir et d'avoir «bavé» sur elle. Andréa Bescond finit son message en remerciant le courage des femmes qui ont osé prendre la parole pour dénoncer les comportements du chanteur. Elle conclut par un tranchant: «Fuck you Patrick».

Les soutiens affluent

Dans ce contexte, plusieurs personnalités publiques ont exprimé leur soutien aux témoignages, parmi lesquelles Alexandra Lamy, Camélia Jordana ou encore Anouchka Delon. La publication a récolté plus de 75'000 likes et 2200 commentaires.

De son côté, Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations. Il affirme n’avoir «jamais cherché à contraindre» qui que ce soit. A ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée et la présomption d’innocence s’applique.

Reste que ces révélations relancent une question sensible en Suisse: celle du maintien ou non d’artistes controversés à l’affiche d’événements culturels. A ce jour, les festivals helvétiques programmant Patrick Bruel n’ont pas annoncé d’annulation, malgré la pression médiatique croissante.