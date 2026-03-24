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Huit femmes l'accusent de violences sexuelles
En l'état, les concerts romands de Patrick Bruel sont toujours au programme

Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles par huit femmes, reste programmé dans plusieurs festivals romands. L'Arena de Genève, le Pully Live Festival et le Bellarena Indoor de Fribourg répondent aux appels à déprogrammer.
Publié: 16:30 heures
|
Dernière mise à jour: 16:36 heures
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Certaines personnes demandent la déprogrammation de Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles par 8 femmes dans une enquête de Mediapart.
Photo: Getty Images
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Léo MichoudJournaliste Blick

«Patriiick!» Les fans du chanteur Patrick Bruel pourront-ils (ou plutôt elles) crier son nom dans les festivals et sur les scènes romandes ces prochains mois? Le Français commence sa tournée «Alors Regarde 35», qui fête l'anniversaire de l'album qui a propulsé sa carrière.

Et il a des concerts prévus entre mars et novembre en Suisse romande. Plusieurs dates à Fribourg pour commencer – où la «Grève féministe Fribourg» dénonce sa venue et demande sa déprogrammation, rapporte le média Frapp. Puis à un festival de Pully et à l'Arena de Genève.

Mais ça, c'était avant les révélations de Mediapart, le 18 mars dernier: huit femmes l'accusent de violences sexuelles et dénoncent une forme d'«omerta». L'une était mineure au moment des faits qu'elle décrit, et deux autres ont déposé plaintes pour viol et tentative de viol, dont la directrice générale d’Unifrance, l'organe de promotion du cinéma français à l’étranger.

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Présumé innocent, Patrick Bruel a démenti toute violence sexuelle évoquée dans cette enquête fouillée. Mais à leur tour, des célébrités et des internautes ont dénoncé des comportements problématiques. Reste à savoir ce que feront les festivals et les salles de ces informations, et si une déprogrammation est envisagée. 

«Trop tôt» pour déprogrammer

Ce mardi 24 mars, Blick a pu joindre plusieurs chargés de communication par téléphone. La présence de Patrick Bruel fait office de caillou dans la chaussure des programmateurs culturels romands, qui préfèrent botter en touche pour le moment.

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Le chanteur devrait se produite sur la grande scène du Pully Live Festival le 25 juin prochain, comme tête d'affiche de la prochaine édition aux côtés de Ricky Martin et Jason Derulo. Contactée, la direction du festival communique qu'il «est trop tôt pour décider de quoi que ce soit».

Du côté de Fribourg, plusieurs concerts de Patrick Bruel sont prévus en cette fin du mois de mars, lors d'évènements semi-privés à l'Alfagamme, une salle de concert sélect à Givisiez. Mais surtout, lors d'une date ouverte à tous, le 26 juin prochain au Bellarena Indoor Festival, dans la patinoire du HC Fribourg-Gottéron. Contacté par Blick, les organisateurs indiquent que la direction ne communique pas et que «pour le moment, il n'y aucune annulation» de prévue.

«Tant que le type n'a pas été jugé coupable...»

Enfin, Patrick Bruel est toujours au programme de l'Arena de Genève, le 18 novembre. Contacté par Blick jeudi dernier, Jean-Pierre Simonin, directeur général de la salle de concerts aux 9500 places, n'avait pas pris connaissance de l'enquête de Mediapart. Il a tout de même fait savoir qu'il ne sera pas question de déprogrammation «tant que le type n'a pas été jugé coupable».

Ce n'est pas la première fois que Patrick Bruel est accusé de violences sexuelles. En 2019, plusieurs masseuses l'avaient poursuivi en justice. L'enquête avait finalement été classée sans suite et le chanteur n'a jamais été condamné.

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