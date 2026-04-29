Les offres pour maigrir sont nombreuses. Beaucoup promettent des résultats rapides. Mais qu'est-ce qui marche vraiment ou est nocif à notre corps? Le Professeur Arno Schmidt-Trucksäss nous dit tout sur les protéines en poudre, les cures détox et les régimes extrêmes.

Article rémunéré, présenté par Groupe Mutuel.

Le marché du poids idéal est en plein boom et brasse des milliards. Les rayons des supermarchés croulent sous les protéines en poudre et les cures de jus, et les réseaux sociaux nous submergent de challenges «Perds 5 kilos en une semaine» et autres tendances régime. Notre host Chiara a mené une expérience pour le démontrer: elle a alimenté un nouveau compte Instagram avec des likes fitness et a observé la vitesse à laquelle l'algorithme lui a proposé des offres douteuses. Dans la vidéo ci-dessus, elle décortique les promesses les plus absurdes avec Arno Schmidt-Trucksäss, professeur de médecine du sport à l'Université de Bâle.

On nous séduit pour manger

Le fossé entre ce que l'on sait et ce que l'on fait est réel: une nouvelle étude du Groupe Mutuel le confirme. Près de la moitié des personnes interrogées se considèrent en surpoids. Et la part de ceux qui s'estiment de poids normal recule d'une année à l'autre, dans presque toutes les tranches d'âge.

En théorie, on sait tous comment manger mieux. Mais la biologie et l'industrie alimentaire s'en mêlent. «Les tentations du quotidien sont si professionnellement conçues qu'on peut à peine y résister», explique Prof. Arno Schmidt-Trucksäss. Distributeurs, snacks de station-service, pièges à calories: ils sont partout. L'expert pointe un déséquilibre flagrant: «On ne nous séduit pas pour bouger, mais pour manger à chaque coin de rue.»

Alors que la nourriture nous saute littéralement dessus, l'invitation au sport, elle, fait défaut. «Il faut une séduction active au mouvement: des pistes cyclables qui vous amènent au bureau plus vite qu'en voiture, de beaux escaliers plutôt que des ascenseurs», dit-il.

Notre expert Le Prof. Arno Schmidt-Trucksäss est professeur de médecine du sport à l'Université de Bâle, où il dirige le département de médecine du sport et de l'exercice. Depuis 2012, il est également médecin-chef de la consultation de médecine du sport du Département des sports, du mouvement et de la santé (DSBG) de l'Université de Bâle. Le Prof. Arno Schmidt-Trucksäss est professeur de médecine du sport à l'Université de Bâle, où il dirige le département de médecine du sport et de l'exercice. Depuis 2012, il est également médecin-chef de la consultation de médecine du sport du Département des sports, du mouvement et de la santé (DSBG) de l'Université de Bâle.

Le danger des régimes éclair

Le Prof. Schmidt-Trucksäss est particulièrement critique envers les challenges radicaux de courte durée. Perdre massivement du poids en un temps record, c'est risquer un dangereux effet boomerang. «La perte de masse musculaire stimule la faim quatre fois plus fortement que la perte de graisse», avertit-il. Perdre 5 kilos en quelques semaines via une cure rigoureuse, c'est souvent perdre surtout du muscle. Et c'est précisément ce qui pousse le corps à frapper encore plus fort ensuite. «On passe d'effet yoyo en effet yoyo et on finit par peser de plus en plus lourd.»

Le piège minceur liquide

Les protéines en poudre, substituts de repas très en vogue, ne trouvent pas grâce non plus aux yeux du médecin. «Un shaker de protéine est inutile. Il vaut mieux apprendre à manger normalement et intégrer une alimentation saine dans son quotidien», dit-il. Son conseil: plutôt qu'un shake hors de prix, un cours de cuisine axé sur l'équilibre alimentaire est souvent l'investissement le plus rentable.

Même constat pour les cures de jus, particulièrement populaires au printemps. Ce que beaucoup prennent pour un nettoyage sain peut se retourner contre eux. «Pendant une cure de jus, les protéines manquent: on absorbe principalement du sucre. Dans ce déficit calorique, c'est la masse musculaire qui part», explique le Prof. Schmidt-Trucksäss. Résultat: au lieu de purifier le corps, le supposé redémarrage mène droit à un micro-effet yoyo. Pour vraiment faire du bien à son organisme, mieux vaut miser sur l'autophagie: accorder au corps des pauses alimentaires d'environ huit heures — pendant lesquelles le nettoyage cellulaire s'active — plutôt que de l'inonder en permanence de fructose.

Votre partenaire pour une vie saine En tant que l'une des principales assurances-maladie de Suisse, Groupe Mutuel s'engage pour davantage de sensibilisation et une prévention efficace. Avec cette étude sur l'alimentation et l'exercice, elle met en lumière les lacunes du quotidien et accompagne les personnes assurées vers un équilibre durable entre information et santé. En tant que l'une des principales assurances-maladie de Suisse, Groupe Mutuel s'engage pour davantage de sensibilisation et une prévention efficace. Avec cette étude sur l'alimentation et l'exercice, elle met en lumière les lacunes du quotidien et accompagne les personnes assurées vers un équilibre durable entre information et santé. Plus d'infos ici

L'injection minceur: bienfait ou tricherie?

Peu de sujets font l'objet de débats aussi vifs. Une révolution pour les uns, une solution de facilité pour les autres. Pour le Prof. Schmidt-Trucksäss, ce n'est ni l'un ni l'autre: c'est un outil médical à utiliser avec discernement. «C'est un vrai soutien pour ceux qui sont nettement en surpoids et pensent à manger en permanence», explique-t-il. Beaucoup de patient·e·s sont pour la première fois soulagés que leur tête ne tourne plus constamment autour du prochain repas.

Mais il met en garde contre son détournement comme simple instrument de beauté pour quelques kilos superflus. «Que se passe-t-il quand on arrête? Le corps n'a plus de perception normale de la satiété», avertit-il. «Les patient·e·s qui stoppent la thérapie du jour au lendemain reprennent du poids relativement vite.» Sans changement de mode de vie, l'injection reste une solution de transition coûteuse et rien de plus.

Regarder au-delà de la balance

Une fois dissipé le brouillard des shakes, cures et programmes en tout genre, la stratégie gagnante à long terme est étonnamment simple. Selon le professeur bâlois, la clé c'est une alimentation mixte à dominante végétale. La viande? À savourer consciemment, comme un «rôti du dimanche» — pas comme la norme quotidienne. «Une alimentation mixte à tendance végétarienne est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace pour atteindre durablement un meilleur poids.»

Le tout couplé à une activité physique alliant force et endurance. Pas pour brûler des calories, mais pour renforcer la musculature, principal contrepoids à la faim. Et le facteur décisif reste la durabilité. «Il ne faut pas que manger devienne une corvée. Ce n'est que si c'est agréable que ce sera durable.»

Le principal obstacle? Le manque de temps.

Selon l'étude du Groupe Mutuel, les personnes interrogées font en moyenne quatre heures de sport par semaine, une tendance à la hausse. Les jeunes et les femmes sont aujourd'hui nettement plus actifs qu'avant. Mais un quart des répondants ne bouge pas du tout. Première raison invoquée: le manque de temps (51%), suivi d'un manque de motivation (47%).

La solution pragmatique du Prof. Schmidt-Trucksäss? Le vélo électrique. Voici son astuce personnelle: «Le matin, glissez jusqu'au bureau avec assistance moteur. Et le soir, rentrez sans aide: je vous garanti que c'est un entraînement efficace.» Le mouvement s'intègre ainsi naturellement à la semaine, sans passer des heures en salle de sport.

Le verdict de ce fact-checking est sans appel: maigrir durablement n'est pas de la «rocket science». C'est une résistance consciente contre un monde conçu pour nous faire manger et rester assis. Qui active ses muscles et remet du mouvement dans son quotidien gagne la bataille, sans avoir besoin de toutes ces prétendues armes miracles qui ne font qu'engloutir votre argent.