La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma

Il a inventé un système d'alerte aux séismes et un appareil anti-rhume des foins. Mais c'est avec le sextoy le plus vendu au monde que le bricoleur allemand Michael Lenke est entré dans la légende. Son histoire incroyable arrive au cinéma.

L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde

Article rémunéré, présenté par Amorana.

Tout a commencé par une statistique. Il y a plus de dix ans, Michael Lenke (74 ans) tombe sur une étude américaine qui le laisse sans voix: plus de 50% des femmes n'ont jamais d'orgasme. Là où d'autres auraient haussé les épaules, le bricoleur allemand y voit une mission.

«C'était immédiatement un signal de départ pour moi», se souvient-il. «L'orgasme est un droit humain!» Il se plonge dans le sujet, épluche des ouvrages médicaux, consulte des gynécologues.

Sa femme était testeuse en chef

La théorie, c'est une chose. La pratique en est une autre. C'est là qu'entre en jeu la femme la plus importante de sa vie: son épouse Brigitte. Pendant que Michael expérimente dans son atelier bavarois, elle prend le rôle de testeuse en chef. Avec engagement et de nombreux auto-tests, Brigitte contribue à mettre au point la technologie révolutionnaire à ondes de pression du Womanizer.

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Il faudra deux ans de bricolage, de vibrations et d'optimisations. Mais le résultat en vaut le coup: le Womanizer est aujourd'hui le toy le plus convoité au monde, décliné en toute une gamme de modèles. Son principe? La Pleasure Air Technology brevetée stimule le clitoris sans contact direct — une innovation qui a durablement transformé le ressenti du plaisir de nombreuses femmes.

«J'ai résolu le problème de l'orgasme», dit Michael Lenke avec fierté. «99% des femmes atteignent l'orgasme avec le Womanizer. Ça me rend heureux.»

La mission orgasme sur grand écran

Cette histoire, de l'atelier bavarois au phénomène mondial, arrive dans les cinémas suisses dès le 6 mai. La comédie française «Pour le Plaisir» de la réalisatrice Reem Kherici (43 ans) s'en inspire librement.

L'intrigue: Fanny et Tom sont mariés depuis 20 ans, heureux en apparence. Puis un secret éclate: Fanny n'a jamais eu d'orgasme. Pour Tom, ingénieur de profession, cela devient une mission obsessionnelle. Il veut créer un toy qui révolutionne le plaisir féminin. Ensemble, le couple se lance dans un voyage émotionnel, comique et audacieux qui va tout bouleverser.

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Le plaisir féminin, longtemps tabou

«Pour le Plaisir» ne parle pas seulement d'une invention. Le film aborde aussi la communication, les insécurités, les tabous — et la question de pourquoi le plaisir féminin a si longtemps été passé sous silence.

Un sujet qui a longtemps préoccupé Michael Lenke. «De nombreuses cultures, y compris la nôtre, ont voulu réprimer la sexualité et le droit au plaisir de la femme. Maintenant les temps ont changé, et la liberté gagne du terrain dans le monde entier. C'est une évolution très positive.»

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