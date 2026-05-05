Article rémunéré, présenté par CFF.

Le printemps a ce don particulier d'inviter à l'aventure. Et si, cette saison, vous laissiez un train décider du chemin? Chaque heure, le train InterCity 51 relie Lausanne à Bâle sans changement en moins de 2h30. Un trajet qui vaut déjà le détour: paysages spectaculaires à travers la Suisse romande et la Suisse alémanique, et surtout, la liberté de voyager sans contrainte. En chemin, les possibilités s’enchaînent: flâner dans des vieilles villes pleines de caractère, s’immerger dans des réserves naturelles préservées, pousser la porte de musées inattendus, ou simplement s’attarder sur une terrasse animée. Chaque arrêt a son rythme, à vous de choisir le vôtre. Montez à bord, installez-vous confortablement, et profitez du trajet: sans bouchons, sans souci de parking, juste la liberté de voyager léger. Découvrez nos coups de cœur.

Premier arrêt: Yverdon-les-Bains

Après 26 minutes de trajet, vous voici déjà à Yverdon-les-Bains. Autour de la place Pestalozzi, le temps semble s'être figé. Les façades anciennes et le château médiéval veillent sur la vieille ville propice à la flânerie. Posez-vous en terrasse pour un café, puis profitez-en pour pousser la porte du musée d'Yverdon et région, situé justement dans le château, pour y découvrir 10'000 ans d'histoire de la région. Si le temps se prête à la promenade, alors laissez-vous guider jusqu'aux rives du lac de Neuchâtel, à quelques minutes à pied. On peut s'y promener ou y flâner paisiblement, mais c'est aussi le point de départ d’une balade au cœur de la Grande Cariçaie.

C'est un monde à part! La Grande Cariçaie, plus grande réserve naturelle lacustre de Suisse, s'étend sur plus de 3000 hectares. Cette réserve, composée en réalité de 8 parcelles protégées, abrite une biodiversité insoupçonnée. On peut la parcourir à pied ou à vélo, au fil de sentiers qui s'effacent dans les roseaux. Et bien que le site soit reconnu à l'échelle internationale, il reste étrangement discret: on ne l'attend pas si près d'une ville comme Yverdon-les-Bains.

Offre spéciale: billet accompagnant·e pour 39.- Que diriez-vous de partir à deux en excursion? Ne manquez pas notre offre: jusqu’au 29 mai 2026, avec le billet accompagnant·e, la personne de votre choix voyage dans la même classe que vous pendant une journée entière dans toute la Suisse, pour 39 francs seulement. Que diriez-vous de partir à deux en excursion? Ne manquez pas notre offre: jusqu’au 29 mai 2026, avec le billet accompagnant·e, la personne de votre choix voyage dans la même classe que vous pendant une journée entière dans toute la Suisse, pour 39 francs seulement. Profiter de l‘offre

Prochain arrêt: Neuchâtel

Le parcours se poursuit et le prochain arrêt n'est que vingt minutes plus loin. Neuchâtel, avec son élégance tranquille est perchée sur les rives du lac qui porte son nom. La ville mêle architecture médiévale et douceur de vivre presque méditerranéenne. Neuchâtel regorge d'activités: de nombreux musées et galeries vous y attendent. Perdez-vous dans ses ruelles colorées, faites une halte gastronomique parmi les bonnes tables qu'elle compte, puis descendez vers le bord du lac pour une promenade. En passant, vous remarquerez peut-être une jolie tour: cette dernière mérite un détour!

Nichée dans les anciennes prisons et la tour médiévale de la ville, la Tour du Fantastique réserve une surprise de taille. Ce musée dédié à l'imaginaire — fantasy, science-fiction, création visuelle — transforme un lieu chargé d'histoire en véritable espace d'évasion. Un rendez-vous incontournable pour qui aime les univers qui sortent de l'ordinaire. Vous y pénétrerez dans l'univers de John Howe, dont les œuvres de l'univers de Tolkien ont inspiré entre autres Peter Jackson pour ses films. Quatre étages sont dédiés à ses dessins, tandis que le sommet de la tour présente l'implication du NIFFF dans la création artistique et culturelle.

Prochain arrêt: Bienne

À seulement 18 minutes de Neuchâtel, Bienne joue sur deux tableaux avec une aisance déconcertante: cité industrielle d'un côté, vieille ville médiévale de l'autre. Ses arcades abritent galeries, petits commerces, théâtres et cafés dans une ambiance vivante et authentique. Baladez-vous à travers le marché de fruits et légumes, qui anime plusieurs fois par semaine la pittoresque place du Bourg. Bon plan: ne manquez pas les visites guidées thématiques, pour découvrir des pans de l'histoire de Bienne que vous ne soupçonneriez pas.

Prochain arrêt: Delémont

30 minutes de train plus tard, vous voilà à Delémont. La capitale du Jura dévoile une vieille ville pleine de charme — et quelques secrets bien gardés. Le «Circuit secret» vous remet entre les mains une clé numérique qui ouvre sept curiosités cachées: la Porte au Loup, le clocher de l'église Saint-Marcel, le Corps de Garde du château, la Villa Vermeille... Chaque lieu prend vie grâce aux animations de l'artiste jurassien Dexter Maurer, mêlant histoire, culture et fantaisie dans une expérience à nulle autre pareille. À faire absolument!

Terminus: Bâle

Dernier arrêt: Bâle. La ville rayonne d'un dynamisme culturel que l'on sent dès les premières rues. Musées, galeries, terrasses animées au bord du Rhin — il y a de quoi s'y perdre avec plaisir. Flânez dans la vieille ville, puis rejoignez les rives du fleuve à l'heure dorée. Incontournable: le Kunstmuseum, réparti sur trois espaces, qui invite à traverser cinq siècles d'histoire de l'art — de Hans Holbein le Jeune à Andy Warhol, en passant par Rembrandt, Cézanne, Monet et Picasso. Plus de 300'000 œuvres sous un même toit. Conseil: en voyageant en transports publics, vous bénéficiez de réductions attrayantes avec RailAway.