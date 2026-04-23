Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?

Pas de «crac», pas de «plop»: et c’est là toute sa force. La capsule à vis s’est depuis longtemps affranchie de son image bas de gamme et est aujourd’hui synonyme de précision, de fraîcheur et de sécurité. Il est temps d’en finir avec les vieux préjugés.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Il existe peu de sujets aussi chargés d’émotion dans le monde du vin que celui du bouchon. Le discret, mais évocateur «plop» à l’ouverture d’une bouteille est, pour beaucoup, indissociable du plaisir, de la tradition et de la qualité. Le liège naturel incarne l’histoire, le savoir-faire et une culture viticole séculaire, surtout en Europe. C’est pourtant là que le bât blesse: car ce qui séduit sur le plan émotionnel n’est pas toujours la meilleure option dans le verre. Le liège naturel possède incontestablement de grands atouts. Sa structure poreuse permet un apport minimal en oxygène, ce qui joue un rôle décisif, en particulier pour les grands vins de garde. Au fil des années, voire des décennies, ce contact contrôlé avec l’oxygène donne naissance à des arômes dits «tertiaires»: cuir, tabac, fruits secs ou sous-bois – des notes complexes qui font l’essence des grands vins. Sur ce point, le liège naturel reste inégalé jusqu’à aujourd’hui.

Le liège, un luxe coûteux

Mais cet avantage a un prix. Le liège naturel de haute qualité est rare et onéreux. Depuis des décennies, les meilleures pièces sont réservées en exclusivité aux grands noms, aux prestigieux châteaux de Bordeaux et à quelques domaines d’élite. Pour de nombreux produits de milieu ou d’entrée de gamme, il ne reste souvent que du liège de seconde catégorie. Et c’est précisément là que réside le risque. En effet, environ 1% des bouteilles fermées avec du liège naturel sont concernées par le redouté goût de bouchon. Le vin sent alors le moisi, le carton mouillé ou la cave humide – et, dans le pire des cas, il devient simplement imbuvable. Un défaut irréversible qui, en cas de doute, finit directement dans l’évier. Une véritable frustration pour les consommateurs et consommatrices et les producteurs et productrices!

Le Nouveau Monde donne le ton

C’est ici que la capsule à vis entre en scène. Longtemps raillée, souvent sous-estimée, elle est pourtant une prouesse technologique. Elle protège efficacement le vin contre toute entrée indésirable d’oxygène, empêche totalement le goût de bouchon et préserve toute la fraîcheur et la précision notamment des vins fruités. C’est un atout inestimable, en particulier dans le domaine des vins blancs, où les arômes, la clarté et la vivacité sont au premier plan. Le «Nouveau Monde» l’a compris depuis longtemps. Dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l’Australie, la capsule à vis n’est pas un compromis. Un grand sauvignon blanc de Marlborough ou un shiraz de McLaren Vale y est tout naturellement mis en bouteille avec une capsule à vis, quel que soit le niveau de prix. Ici, la qualité ne se définit pas par le bruit à l’ouverture, mais par l’expérience dans le verre.

L’Europe à la traîne

L’Europe, en revanche, a encore du mal à s’y faire. A l’exception de l’Autriche, où la capsule à vis a été largement adoptée même dans le segment haut de gamme, le liège naturel continue de dominer pour des raisons d’image. En fin de compte, ce sont les consommateurs et consommatrices qui ont le dernier mot. Tant que le liège sera perçu comme «plus noble», il restera présent sur le marché, même si des arguments objectifs plaident en sa défaveur. Pourtant, le constat est simple: si l’on ne souhaite pas conserver un vin pendant des décennies, mais le boire dans les deux à trois ans, mieux vaut opter pour une capsule à vis. Cette dernière offre sécurité, constance et préserve avec précision la fraîcheur qui caractérise de nombreux vins modernes. Dans le segment intermédiaire notamment, elle est souvent supérieure au liège naturel – tout simplement parce que la qualité du liège y est rarement équivalente.

Il est donc temps de prendre position. Non pas contre le bouchon, mais pour une vision plus nuancée. La capsule à vis n’est pas un signe de moindre qualité. Dans bien des cas, elle constitue même le choix le plus judicieux et le plus honnête. Et parfois aussi le meilleur!

L’exotique Wairau Valley Marlborough Sauvignon Blanc Reserve Villa Maria, 24.95 francs. Le nez révèle un jeu aromatique expressif de groseille à maquereau, de citron vert et d’herbes fraîches, accompagné d’une pointe de fruit de la passion. En bouche, le vin se révèle précis et vif avec une acidité croquante qui lui confère une fraîcheur exceptionnelle. La capsule à vis conserve précisément cette clarté. Il se marie à merveille avec du fromage de chèvre, des plats asiatiques ou une salade César classique. Wairau Valley Marlborough Sauvignon Blanc Reserve Villa Maria, 24.95 francs. Le nez révèle un jeu aromatique expressif de groseille à maquereau, de citron vert et d’herbes fraîches, accompagné d’une pointe de fruit de la passion. En bouche, le vin se révèle précis et vif avec une acidité croquante qui lui confère une fraîcheur exceptionnelle. La capsule à vis conserve précisément cette clarté. Il se marie à merveille avec du fromage de chèvre, des plats asiatiques ou une salade César classique. Commander maintenant

Le corsé McLaren Vale Shiraz Kangarilla Road, 20.50 francs. Le nez séduit par des baies noires, de la cerise noire et des notes épicées de poivre et de réglisse. En bouche, ce shiraz se révèle puissant avec des tannins mûrs et une structure juteuse qui, malgré son ampleur, reste élégante. La capsule à vis garantit une évolution nette et sans défaut. Il accompagne parfaitement la viande grillée, l’agneau ou le bœuf braisé. McLaren Vale Shiraz Kangarilla Road, 20.50 francs. Le nez séduit par des baies noires, de la cerise noire et des notes épicées de poivre et de réglisse. En bouche, ce shiraz se révèle puissant avec des tannins mûrs et une structure juteuse qui, malgré son ampleur, reste élégante. La capsule à vis garantit une évolution nette et sans défaut. Il accompagne parfaitement la viande grillée, l’agneau ou le bœuf braisé. Commander maintenant

Le rectiligne Kamptal DAC Riesling Domäne Gobelsburg, 16 francs. Au nez, ce vin séduit avec des arômes délicats de pêche blanche et d’agrumes, ainsi qu’une pointe de minéralité. En bouche, il se montre tendu, net et doté d’une structure acide précise qui lui donne de la longueur. La capsule à vis souligne le style de ce Riesling puriste. Il se marie parfaitement avec des poissons d’eau douce, des sushis ou des entrées légères. Kamptal DAC Riesling Domäne Gobelsburg, 16 francs. Au nez, ce vin séduit avec des arômes délicats de pêche blanche et d’agrumes, ainsi qu’une pointe de minéralité. En bouche, il se montre tendu, net et doté d’une structure acide précise qui lui donne de la longueur. La capsule à vis souligne le style de ce Riesling puriste. Il se marie parfaitement avec des poissons d’eau douce, des sushis ou des entrées légères. Commander maintenant

Le simple Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling-Sylvaner Klushof, 13.95 francs. Le nez révèle des notes florales, de la pomme verte et une pointe de muscade. En bouche, ce vin est frais, simple et présente un fruité agréable, porté par une acidité douce. La capsule à vis préserve parfaitement les arômes juvéniles. Servez-le à l’apéritif, avec des asperges ou un fromage doux. Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling-Sylvaner Klushof, 13.95 francs. Le nez révèle des notes florales, de la pomme verte et une pointe de muscade. En bouche, ce vin est frais, simple et présente un fruité agréable, porté par une acidité douce. La capsule à vis préserve parfaitement les arômes juvéniles. Servez-le à l’apéritif, avec des asperges ou un fromage doux. Commander maintenant

Le moderne Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl Charles Smith, 14.95 francs. Au nez, ce vin séduit avec des arômes intenses de pêche, d’abricot et d’agrumes, accompagnés d’une fine note épicée. En bouche, il se révèle juteux, avec de légers sucres résiduels et une acidité vivifiante qui le rend très agréable à boire. La capsule à vis garantit cette fraîcheur. Un accompagnement rafraîchissant pour les plats asiatiques piquants ou les currys épicés. Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl Charles Smith, 14.95 francs. Au nez, ce vin séduit avec des arômes intenses de pêche, d’abricot et d’agrumes, accompagnés d’une fine note épicée. En bouche, il se révèle juteux, avec de légers sucres résiduels et une acidité vivifiante qui le rend très agréable à boire. La capsule à vis garantit cette fraîcheur. Un accompagnement rafraîchissant pour les plats asiatiques piquants ou les currys épicés. Commander maintenant

Le salin Valais AOC Fendant Dame de Sion, 14.50 francs. Au nez, ce vin dévoile des arômes typiques de fleurs blanches, d’agrumes et une pointe de silex. En bouche, il est léger et frais avec une minéralité subtile qui le rend élégant. La capsule à vis assure un style clair et authentique. Il se marie à merveille avec une raclette, une fondue ou des plats de poisson simples. Valais AOC Fendant Dame de Sion, 14.50 francs. Au nez, ce vin dévoile des arômes typiques de fleurs blanches, d’agrumes et une pointe de silex. En bouche, il est léger et frais avec une minéralité subtile qui le rend élégant. La capsule à vis assure un style clair et authentique. Il se marie à merveille avec une raclette, une fondue ou des plats de poisson simples. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.