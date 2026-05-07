Certaines marques vieillissent. D'autres s'installent. Porte de Novembre, par la Maison Gilliard est restée parce qu'elle a toujours su ce qu'elle était: une gamme de vins faits pour être ensemble, tout simplement.

Article rémunéré, présenté par Maison Gilliard.

Depuis 1960, cette gamme emblématique de la Maison Gilliard accompagne les apéros qui s'improvisent, les soirées qui se prolongent et les tablées où l'on rit plus qu'on ne parle de vin. Pas de prétention, pas de dress code nécessaire. Juste du plaisir, dans le verre et autour.

Une signature valaisanne, génération après génération

Derrière la gamme Porte de Novembre, il y a la Maison Gilliard: 75 hectares de vignes entre Loèche et Chamoson, un savoir-faire valaisan construit depuis 1885. Mais surtout une conviction restée intacte: les meilleurs vins sont ceux qu'on partage.

«Depuis 1960, Porte de Novembre n'a jamais été pensée comme un simple vin, mais comme un compagnon de moments. C'est cette idée de partage, restée intacte au fil du temps, qui fait encore aujourd'hui sa force», confie Grégory Dubuis, directeur de la Maison Gilliard.

Ce positionnement accessible, sincère et sans chichi explique une longévité que bien des marques lui envient. Porte de Novembre ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à rassembler. C'est une nuance qui change tout.

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Une gamme pour chaque moment de la vie

Porte de Novembre, c'est sept vins pour au moins autant d'occasions!

Le Johannisberg reste le fleuron de la gamme: un blanc riche et identitaire, vendangé en novembre quand les autres cépages dorment déjà depuis longtemps en cave. Ce choix tardif lui confère une plénitude rare et une personnalité immédiatement reconnaissable. Un vin qui vaut la peine d'attendre.

Pour les moments plus festifs, le Mousseux et les références ICE (pétillantes, douces, rafraîchissantes) s'imposent naturellement dès que les verres s'entrechoquent. Le Rosé mi-doux accompagne à merveille tapas, terrasses et fins d'après-midi estivaux. Et l'assemblage Rouge, souple et fruité, s'invite sans façon autour d'un plateau de fromages ou d'un dessert chocolaté.

Plus qu'un vin: un écosystème à vivre

Ce qui distingue Porte de Novembre, c'est aussi ce qui se passe autour des bouteilles. À Sion, la cave de la Maison Gilliard se visite comme un lieu à part: dégustations conviviales, soirées thématiques, animations festives. Un espace pensé pour explorer la gamme sans se prendre au sérieux, entre amis ou en famille.

Tout au long de l'année, la marque est présente là où ça se passe: à la Fête des Vendanges de Neuchâtel, aux Caves Ouvertes en Valais, et surtout au Gilliarday Festival. C'est le rendez-vous incontournable chaque été à Sion, qui réunit musique, vin et une communauté dans une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La prochaine édition se tient du 28 au 31 juillet 2026. Infos et billets sur www.gilliarday.ch.

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Une nouvelle génération, mais un même ADN

Depuis l'été 2025, c'est Malorie Blanc qui incarne Porte de Novembre. À 22 ans, la skieuse valaisanne apporte à la marque ce qu'elle a toujours cultivé: une énergie spontanée, une authenticité sans calcul et ce naturel qui met à l'aise immédiatement.

Dans le même esprit d'ouverture, la gamme accueille désormais ICE 0.0%: une alternative sans alcool, sans sucres ajoutés ni arômes artificiels, élaborée à partir de raisins 100% valaisans AOC. Pétillant, rafraîchissant, pensé pour celles et ceux qui veulent célébrer autrement.

«Avec ICE 0.0%, nous avons voulu proposer une nouvelle façon de partager un moment, fidèle à l'esprit Porte de Novembre: plus libre, plus moderne, mais toujours aussi convivial», résume Damian Indermitte, Directeur Marketing de la Maison Gilliard.

Soixante ans après ses débuts, Porte de Novembre continue d'évoluer sans jamais perdre ce qui a tout déclenché: l'envie simple d'être ensemble autour d'un bon verre.