L’innovation est souvent vue comme un moment: une découverte, une avancée! En réalité, ce n'est que le début d'un chemin, celui qui transforme la connaissance en solutions concrètes.

Présenté par nous-la-suisse.ch

Sur des sujets très actuels comme le stress, le sommeil, le burn-out, la recherche progresse rapidement! Il est primordial de mieux comprendre ces mécanismes humains. Pourquoi? Cela permet de détecter certains troubles plus tôt, d'éviter des complications et, souvent, d'alléger les traitements. En somme, une prise en charge plus précoce, plus précise, plus simple.

À Genève, un lieu regroupe sur le même site des chercheurs, des médecins, des ingénieurs et des entrepreneurs. C'est le Campus Biotech. Là, tous ces corps de métier travaillent ensemble pour accélérer le passage de la connaissance issue de la recherche à l’action. Ainsi, grâce à cette proximité entre les disciplines, une idée née en laboratoire peut devenir, en quelques années seulement, un outil de diagnostic, une technologie médicale ou une application utile au quotidien. Cette proximité est essentielle: elle permet d’aller plus vite, mais surtout de répondre à des besoins réels.

Ce qui se joue au Campus Biotech est souvent invisible, mais déterminant. Entre une avancée scientifique et une solution accessible, il faut tester, structurer et valider avant de déployer. C’est un processus exigeant mais décisif: c'est là que l’innovation devient réellement utile.

La Suisse offre un terrain particulièrement favorable à cette transformation. La collaboration étroite entre recherche, médecine et entrepreneuriat crée un environnement où les idées ne restent pas théoriques. Elles évoluent, s’adaptent et finissent par améliorer concrètement la prise en charge des patients, tout en rendant le système plus efficace dans son ensemble.

Car, au fond, innover, ce n’est pas seulement découvrir. C’est réussir à transformer les découvertes en solutions tangibles. Et surtout, garantir que ces progrès se traduisent par des bénéfices concrets pour chacun d’entre nous.

Texte de Nicolas Durand, directeur de la Fondation Campus Biotech Geneva. Ingénieur et entrepreneur, il est aussi impliqué au sein d’Abionic, société qu’il a fondée il y a quatorze ans.

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