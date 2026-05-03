Vous entendez «pilier» et vous pensez «architecture»? Pour le bien de votre future retraite, nous vous expliquons comment fonctionne la prévoyance en Suisse et pourquoi vous devriez vous en occuper. Testez vos connaissances ici et tentez de gagner de l’or.

Article rémunéré, présenté par Pax.

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Le système suisse de prévoyance vieillesse à trois piliers est considéré comme solide et est une référence dans de nombreux pays. Mais il est sous pression. Alors que les politiques débattent de l’âge de la retraite et, actuellement, du financement de la 13e rente AVS, l’incertitude grandit chez beaucoup, en particulier chez les jeunes adultes: le revenu que nous aurons à la retraite suffira-t-il à maintenir notre niveau de vie habituel?

Dans les faits, notre population vieillit. Etant donné que de plus en plus de personnes retraitées doivent être financées par de moins en moins de personnes actives, l’AVS (1er pilier) se retrouve en difficulté. En parallèle, l’espérance de vie élevée et les faibles rendements pèsent sur la prévoyance professionnelle (2e pilier), ce qui met le taux de conversion sous pression depuis des années.

L’objectif légal des 1er et 2e piliers consiste à couvrir environ 60% du dernier revenu. Est-ce que ce sera suffisant? La situation au cas par cas dépend fortement du revenu, de l’évolution de l’activité professionnelle et de la caisse de pension. Voilà pourquoi la prévoyance privée facultative (3e pilier) prend de plus en plus d’importance pour beaucoup.

Ce glossaire vous aide à comprendre les principaux termes et à évaluer correctement votre situation personnelle. Vous souhaitez tester vos connaissances en matière de prévoyance? A l’occasion de son 150e anniversaire, Pax vous propose son quiz prévoyance. Avec un peu de chance, vous pourrez gagner 10 grammes d’or.

AVS (1 erpilier): une promesse sous pression

Censée garantir le minimum vital, l’assurance-vieillesse et survivants est la conscience sociale de la Suisse. Toutefois, le système de financement par répartition – les jeunes paient pour les personnes âgées – atteint ses limites. La population vieillit, tandis que le nombre de cotisantes et cotisants diminue en proportion. Qu’il s’agisse de retenues salariales supplémentaires ou d’un âge plus tardif de départ à la retraite, le financement est une question politique récurrente. Ce que cela signifie pour vous: le 1er pilier reste le fondement du système, mais son pouvoir d’achat n’est plus une évidence.

Lacune de cotisation: le fléau insidieux des retraites

Une lacune de cotisation à l’AVS apparaît si, pendant un certain temps, vous ne versez aucune cotisation ou que celles-ci sont insuffisantes. Une telle situation est souvent due à un emploi à temps partiel, aux interruptions de l’activité lucrative (p. ex., pour des enfants ou une formation continue) ou aux séjours à l’étranger. Le problème? Chaque année manquante réduit la rente ultérieure à vie. Plus tôt vous identifiez de telles lacunes, plus tôt vous pourrez les combler, mais vous ne pouvez remonter que cinq ans en arrière. Pour savoir comment le travail à temps partiel ou l’interruption de carrière affecte le 2e pilier, consultez la rubrique «Lacune de prévoyance».

Deuxième pilier: la prévoyance professionnelle / caisse de pension

Le 2e pilier doit, avec l’AVS, assurer le niveau de vie habituel. Les personnes salariées sont obligatoirement assurées à partir d’un salaire annuel de 22'680 francs. Mais là aussi, les difficultés sont de mise: l’augmentation de l’espérance de vie met les caisses-maladie sous pression, ce qui donne souvent lieu à des débats sur la réduction des promesses de retraite.

Le concept des trois piliers, une combinaison qui fait la différence

Le système suisse repose sur trois piliers:

Prévoyance étatique (AVS/AI): garantie du minimum vital (obligatoire). Prévoyance professionnelle (LPP): maintien du niveau de vie (obligatoire pour les personnes salariées). Prévoyance privée (pilier 3a/3b): complément individuel (facultatif).

Etant donné que les deux premiers piliers sont sous pression politique et démographique, la prévoyance privée du troisième pilier devient une nécessité absolue pour la plupart des personnes.

Préparez votre avenir dès maintenant Le bonheur est aussi entre vos mains: vous souhaitez épargner pour votre retraite? Pour acheter un logement? Ou vous souhaitez assurer la sécurité financière de vos proches? Quoi qu’il en soit, la prévoyance privée vaut la peine. Connaissez-vous bien la prévoyance? Répondez au quiz prévoyance et tentez de gagner 10 grammes d’or. Le bonheur est aussi entre vos mains: vous souhaitez épargner pour votre retraite? Pour acheter un logement? Ou vous souhaitez assurer la sécurité financière de vos proches? Quoi qu’il en soit, la prévoyance privée vaut la peine. Connaissez-vous bien la prévoyance? Répondez au quiz prévoyance et tentez de gagner 10 grammes d’or. Faire le quiz prévoyance pour tenter de gagner de l’or

Troisième pilier (prévoyance privée): votre bouée de sauvetage

Avec la prévoyance privée, vous gardez le contrôle total. On lui distingue deux formes:

Pilier 3a (prévoyance liée): l’Etat vous récompense pour votre épargne. En tant que personne salariée, vous pouvez verser 7'258 francs par an au maximum et déduire directement ce montant de votre revenu imposable. Les personnes indépendantes sans caisse de pension peuvent verser 20% de leur revenu net ou au maximum 36'288 francs par an dans le pilier 3a. L’argent est réservé pour la vieillesse (lié), mais peut être retiré de manière anticipée pour financer l’achat d’un logement, ainsi qu’en cas de départ à l’étranger ou d’activité indépendante.

l’Etat vous récompense pour votre épargne. En tant que personne salariée, vous pouvez verser 7'258 francs par an au maximum et déduire directement ce montant de votre revenu imposable. Les personnes indépendantes sans caisse de pension peuvent verser 20% de leur revenu net ou au maximum 36'288 francs par an dans le pilier 3a. L’argent est réservé pour la vieillesse (lié), mais peut être retiré de manière anticipée pour financer l’achat d’un logement, ainsi qu’en cas de départ à l’étranger ou d’activité indépendante. Pilier 3b (prévoyance libre): flexible comme un compte d’épargne ou une assurance, disponible à tout moment, mais sans les importants avantages fiscaux du pilier 3a.

Etant donné que l’argent de la prévoyance privée est généralement épargné sur une longue période, il est préférable de l’investir pour profiter ainsi à long terme de meilleures perspectives de rendement.

Les solutions d’assurance modernes tiennent compte d’un horizon temporel à long terme et offrent une très grande souplesse: l’assurance risque intermédiaire permet de suspendre l’épargne jusqu’à un an si la situation de vie change. Cerise sur le gâteau: la couverture reste intégrale malgré l’arrêt des versements de la prime d'épargne. Ainsi, l’assurance est aussi flexible qu’un compte ou un dépôt 3a, tout en offrant un filet de sécurité fiable.

Etant donné que, lors du retrait des fonds du pilier 3a, le montant total doit être retiré et qu’il est imposé, il est recommandé de détenir plusieurs comptes 3a. Ainsi, le versement du capital de vieillesse peut être échelonné sur plusieurs années, ce qui peut réduire la progression fiscale, selon le canton.

Assurance-vie: placement de capitaux et protection

C’est le filet de sécurité de votre planification. Une assurance-vie couvre vos proches en cas de décès ou peut servir de placement de capital à long terme. Outre l’assurance-vie classique, il existe également des assurances-vie liées à des participations. L’avoir d’épargne est investi en totalité ou en partie dans des fonds de placement (p. ex., fonds en actions, obligataires ou mixtes).

Contrairement à l’assurance-vie classique, il n’y a pas de garanties, ou seulement des garanties limitées, sur l’épargne ou la prestation à l’échéance; en contrepartie, les perspectives de rendement sont plus élevées, mais les risques d’investissement sont également plus importants.

La valeur de l’assurance change en fonction de l’évolution de celle des fonds choisis. Si les fonds sont en hausse, elle augmente également; s’ils baissent, il est possible qu’elle diminue en conséquence.

Pax fête ses 150 ans et vous pouvez gagner de l’or La prévoyance doit donner l’impression d’être familière: simple, fiable et sans détours. C’est ce que défend Pax depuis 1876. En tant qu’assurance ancrée dans le modèle coopératif, nous offrons une expertise et un conseil complets en prévoyance privée et professionnelle. Pour une sécurité qui relie les générations. Depuis 150 ans. Pour son anniversaire, Pax met en jeu 15 × 10 grammes d’or. Testez vos connaissances avec notre quiz prévoyance et tentez de gagner de l’or. La prévoyance doit donner l’impression d’être familière: simple, fiable et sans détours. C’est ce que défend Pax depuis 1876. En tant qu’assurance ancrée dans le modèle coopératif, nous offrons une expertise et un conseil complets en prévoyance privée et professionnelle. Pour une sécurité qui relie les générations. Depuis 150 ans. Pour son anniversaire, Pax met en jeu 15 × 10 grammes d’or. Testez vos connaissances avec notre quiz prévoyance et tentez de gagner de l’or. Gagnez de l’or avec le quiz prévoyance

Taux de conversion: une rente plus faible pour le même investissement?

Ce facteur détermine la part du capital de votre caisse de pension qui vous est versée chaque année sous forme de rente. Le minimum légal est actuellement de 6,8%.

Par exemple: pour un avoir d’épargne de 100'000 francs dans la caisse de pension, vous recevez 6'800 francs de rente annuelle au titre du 2e pilier. Etant donné que la population vieillit, ce taux est soumis à une pression politique constante. En d’autres termes, le taux de conversion pourrait baisser, ce qui réduirait la rente.

Lacune de prévoyance: un risque sous-estimé

Les prestations perçues au titre des 1er et 2e piliers couvrent environ 60% du dernier revenu. Mais les lacunes de prévoyance peuvent faire baisser ce pourcentage. Une lacune de prévoyance peut notamment survenir en cas de réduction du taux d’occupation pendant la vie professionnelle. Une réduction de seulement 20% se répercute déjà sur l’AVS et la caisse de pension de par la baisse des cotisations salariales. Un congé parental ou une formation sans versement entraînera d’autres lacunes de cotisation. Si vous avez des coûts fixes élevés ou souhaitez prendre une retraite anticipée, vous devez impérativement combler cette lacune de votre côté. Vous pouvez le faire, d’une part, par le biais de la prévoyance privée avec le 3e pilier ou, d’autre part, par des rachats volontaires dans la caisse de pension.

Analyse de prévoyance: votre bilan financier individuel

Il s’agit de l’examen systématique de votre situation. Un expert ou une experte vérifie ce qui se passe en cas d’invalidité, ce qui se passe en cas de décès et ce qui vous reste à la retraite. L’objectif est d’identifier les lacunes dès aujourd’hui afin d’éviter les mauvaises surprises demain.

L’époque où l’on pouvait compter sur l’Etat en toute sérénité est révolue. Même celles et ceux qui sont encore jeunes aujourd’hui doivent prendre leurs responsabilités. La première étape? Réaliser un bilan consciencieux de sa situation de prévoyance.