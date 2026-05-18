Le quartier El Raval à Barcelone possède cette aura fascinante qui rend les grandes villes si excitantes et dynamiques, avec une diversité d’art, de musique et de gastronomie. Voici où trouver des endroits qui rappellent El Raval en Suisse.

Article rémunéré, présenté par CUPRA.

Des graffitis illuminent les murs des maisons, du linge flotte au vent sur les balcons et ça sent le kebab et l’asphalte humide. Des rires, de la musique et l’odeur du café filtre s’échappent d’un bar. Au coin de la rue, une discussion dans une langue qu’il est difficile de reconnaître au milieu de l’agitation. El Raval, le quartier créatif et souvent brut du cœur de Barcelone, est étroit, bruyant et hétéroclite: des épiceries pakistanaises côtoient des bars à vin branchés, alors que des snack-bars bon marché jouxtent des concept stores au design soigné. dans la rue, enfants, petits délinquants, artistes et touristes se croisent entre les galeries et les œuvres de street art qui ornent les murs. Tout semble naturel et authentique. Cool, mais pas surjoué.

Ce qui était autrefois un quartier ouvrier et industriel, puis un quartier chaud marqué par la pauvreté et la criminalité, est aujourd’hui considéré comme branché et dynamique. Et ce, aussi parce que l’art ne se trouve pas derrière une vitrine, mais foisonne dans l’espace public. Le street art, en particulier, n’est pas un élément décoratif, mais un langage à part entière qui rend visible ce qui passe habituellement inaperçu.

Mais qu’est-ce qui fait le charme et l’intérêt d’un tel «non-lieu», brut et rebelle plutôt que fraîchement rénové? C’est le théâtre d’une véritable vie urbaine. Et donc rare. Car où trouve-t-on encore aujourd’hui véritablement de la place pour tout le monde, pour les différentes cultures, réalités de vie et classes sociales? Ici, la diversité naît de la confrontation. C’est cet ADN hors du commun que la nouvelle Cupra Raval apporte également sur les routes suisses. Avec son look sportif et agressif, cette mini-voiture électrique musclée fait honneur à son nom «Raval», en référence au quartier urbain aux multiples facettes de Barcelone.

Les melting-pots culturels de la Suisse sont tout aussi dynamiques que ce modèle avant-gardiste de Cupra. Bien que plus petits, plus dispersés et plus discrets que dans d’autres grandes villes, ils existent. Il suffit de savoir où. The streets await.

Montrez-nous votre coin d’El Raval et gagnez un voyage à Barcelone! Participez au concours de CUPRA: quel endroit en Suisse voua fait penser au quartier branché d’El Raval? Remplissez le formulaire ci-dessous et, avec un peu de chance, gagnez un voyage inoubliable pour deux personnes d’une valeur de 2000 francs à Barcelone, la ville natale de la CUPRA Raval. Voici ce qui vous attend : Deux billets d'avion en classe économique au départ de Zurich pour Barcelone

Deux nuits en chambre double dans un hôtel 5 étoiles Plongez au cœur de cette métropole vibrante où la CUPRA Raval puise ses origines: Barcelone, une ville débordante d'énergie, de créativité et de style de vie urbain. Découvrez une architecture emblématique, la joie de vivre méditerranéenne et une culture de rue unique qui façonne l'esprit de CUPRA. Qu'il s'agisse d'une promenade dans les ruelles animées du quartier d’El Raval, de tapas dans des bars authentiques ou d'un verre au coucher du soleil avec vue sur la ville: ce voyage vous emmène exactement là où l'inspiration de la CUPRA Raval est née. Le bon est valable un an à compter de sa date d'émission et peut être utilisé selon les disponibilités. La date limite de participation est le 31 mai 2026. Les gagnants seront ensuite désignés et informés. En participant, vous acceptez les conditions générales et les dispositions relatives à la protection des données. Participez au concours de CUPRA: quel endroit en Suisse voua fait penser au quartier branché d’El Raval? Remplissez le formulaire ci-dessous et, avec un peu de chance, gagnez un voyage inoubliable pour deux personnes d’une valeur de 2000 francs à Barcelone, la ville natale de la CUPRA Raval. Voici ce qui vous attend : Deux billets d'avion en classe économique au départ de Zurich pour Barcelone

Deux nuits en chambre double dans un hôtel 5 étoiles Plongez au cœur de cette métropole vibrante où la CUPRA Raval puise ses origines: Barcelone, une ville débordante d'énergie, de créativité et de style de vie urbain. Découvrez une architecture emblématique, la joie de vivre méditerranéenne et une culture de rue unique qui façonne l'esprit de CUPRA. Qu'il s'agisse d'une promenade dans les ruelles animées du quartier d’El Raval, de tapas dans des bars authentiques ou d'un verre au coucher du soleil avec vue sur la ville: ce voyage vous emmène exactement là où l'inspiration de la CUPRA Raval est née. Le bon est valable un an à compter de sa date d'émission et peut être utilisé selon les disponibilités. La date limite de participation est le 31 mai 2026. Les gagnants seront ensuite désignés et informés. En participant, vous acceptez les conditions générales et les dispositions relatives à la protection des données.

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La Langstrasse zurichoise

Avec plus de 500 bars et clubs, Zurich détient le record de la plus forte densité de clubs en Suisse. La plupart d’entre eux se trouvent à la Langstrasse, au cœur de la ville. C’est le mythe d’un coin de terre sauvage qui ne dort jamais: ici, les étudiantes et étudiants, les banquières et banquiers tout comme les travailleuses et travailleurs du sexe font la fête dans des clubs branchés et des institutions établies de longue date. Un univers parallèle contrastant avec la ville de Zurich, d’ordinaire si impeccable, et dont les rues brillent de propreté. C’est sale, bruyant, sauvage. Celles et ceux que la nuit recrache peuvent se rassasier dans l’une des boutiques ouvertes 24 h/24 ou découvrir des concepts gastronomiques innovants et des vernissages d’artistes émergents. On est tellement proche du peuple que parfois les toilettes se transforment en salle d’exposition.

Kleinbasel à Bâle

Tantôt appelé la «Petite Istanbul», tantôt la «Bâle miniature». Pendant longtemps, le quartier ouvrier autour de l’église Saint-Mathieu a été considéré comme un coin sinistre en raison de sa forte proportion de personnes étrangères et de son taux de criminalité extrêmement élevé. Considéré comme le melting-pot le «plus authentique» de Suisse, Kleinbasel vaut bien mieux que sa réputation. Cela tient notamment à la nouvelle construction du parc des expositions, qui accueille des événements de renommée internationale tels qu’Art Basel. Le Basel Art Center se situe à la croisée entre galerie et salle d’exposition, tandis que les petites galeries dégagent des ambiances d’off-space. Autour de la Feldbergstrasse et de la Rheingasse, on trouve une multitude de bars, de cafés et de restaurants raffinés. Des concerts et des performances expérimentales sont au programme dans des lieux culturels tels que la Caserne. La forte concentration de glaciers à Kleinbasel montre bien qu’ici, on est vraiment du bon côté de la vie.

CUPRA Raval: rouler petit, voir grand La Raval marque le début d’une nouvelle ère pour CUPRA. Elle associe un design audacieux et affirmé, des performances électrisantes et des fonctionnalités progressistes, spécialement conçues pour séduire une nouvelle génération de conducteurs et de conductrices. La Raval bouscule les codes et prouve qu'une voiture électrique urbaine peut être un véritable couteau suisse. Elle est idéale pour ceux qui ont besoin de dimensions compactes sans pour autant vouloir faire de compromis sur l'espace intérieur, qu'il s'agisse de pendulaires, de citadins, de jeunes professionnels ou comme second véhicule agile pour la famille. Cette voiture s'adresse à tous ceux pour qui le design n'est pas une simple décoration, mais une véritable posture, et qui recherchent une voiture électrique qui ne soit pas seulement raisonnable, mais qui suscite de vraies émotions. La Raval marque le début d’une nouvelle ère pour CUPRA. Elle associe un design audacieux et affirmé, des performances électrisantes et des fonctionnalités progressistes, spécialement conçues pour séduire une nouvelle génération de conducteurs et de conductrices. La Raval bouscule les codes et prouve qu'une voiture électrique urbaine peut être un véritable couteau suisse. Elle est idéale pour ceux qui ont besoin de dimensions compactes sans pour autant vouloir faire de compromis sur l'espace intérieur, qu'il s'agisse de pendulaires, de citadins, de jeunes professionnels ou comme second véhicule agile pour la famille. Cette voiture s'adresse à tous ceux pour qui le design n'est pas une simple décoration, mais une véritable posture, et qui recherchent une voiture électrique qui ne soit pas seulement raisonnable, mais qui suscite de vraies émotions. En savoir plus

Les Pâquis à Genève

À Genève, quand on flâne de la gare jusqu’au lac, on découvre le monde en version condensée: les personnes habitant le quartier sont plus nombreuses que la moyenne à ne pas avoir de passeport suisse. Mais plus qu’un melting-pot de nationalités où l’on sert aussi bien de la fondue que du kebab ou du curry, le quartier des Pâquis est un endroit où se côtoient les couches sociales les plus diverses. Les gangsters et les travailleuses et travailleurs du sexe cherchent à attirer la clientèle, un peu plus loin, des gens branchés sirotent leur cold brew, des jeunes hommes aux coiffures soignées fument de la chicha et, devant l’hôtel cinq étoiles de la promenade du lac, des voitures de luxe sont garées. Un havre de paix au cœur de l’agitation: les Bains des Pâquis avec vue sur la célèbre fontaine du Léman d’un bleu profond, le Jet d’eau.

Quartier BaBeL à Lucerne

C’est là que l’idylle de la carte postale de Lucerne se fissure légèrement, mais de manière charmante: la Baselstrasse fait penser à une ruelle louche d’une grande ville animée. Ce n’est pas un hasard si le quartier de la Baselstrasse et de la Bernstrasse à Lucerne est également appelé «Untergrund» en plus de «Quartier BaBeL». Ça sent la lessive bon marché, les plats mexicains à emporter et le service de retrait de colis, avec une touche de magasin de curry sri-lankais. Près de 80 nations parlent toutes dans un mélange de langues qui n’a rien de suisse – on pourrait raconter les anecdotes les plus insolites. On en discute par exemple au «Café International», où des personnes du monde entier se retrouvent le vendredi pour discuter, boire un café et jouer. Les nouveaux cafés, les projets créatifs et les magasins de seconde main attirent les jeunes.

Le Flon à Lausanne

Dans les années 1980, des artistes, des musiciens et des marginaux se sont installés dans la friche industrielle du Flon, tandis que, parallèlement, l’histoire de la culture pop s’écrivait à la Dolce Vita, club légendaire lausannois. Keith Haring en a conçu le logo, Stephan Eicher s’y est révélé en tant qu’artiste solo, le combo de hip-hop Sens Unik s’y est formé et le groupe Public Enemy y a fait du bruit. Dans les années 1990, des soirées drum’n’bass illégales mais avant-gardistes se déroulaient au Flon, et puis… le quartier a perdu un peu de son charme impétueux, car dès le début des années 2000, le site a été réaménagé à des fins commerciales. Mais entre les nouvelles boutiques, les longues nuits en boîte et les combats de boxe dans les gymnases continuent d’attirer les foules.

Street Art all over Lugano

C’est précisément là, où l’espace alpin rencontre l’ambiance méditerranéenne, qu’on s’attend le moins à trouver des graffitis illégaux et du street art: et non, Lugano n’a pas son Banksy. Bon nombre de ces fresques murales sont en fait des commandes pour lesquelles la ville a réussi à recruter des artistes intéressants ces dernières années. Les premières œuvres, réalisées en 2010, ont ouvert la voie à un nouvel art dans l’espace public, qui a d’abord dû se faire accepter par la population. C’est ainsi que le street art s’invite parfois de manière tout à fait civilisée: par exemple dans le petit village idyllique du Monte Bré, à Viganello ou dans la banlieue de Sorengo avec ses nouvelles constructions futuristes. Cette carte Arte Urbana vous aide à trouver votre bonheur.