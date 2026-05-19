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Plaintes pour violences sexuelles
Des concerts de Patrick Bruel annulés au Québec

Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre 2026 au Québec ont été annulés, a annoncé Gestev mardi, en raison de multiples plaintes pour violences sexuelles visant le chanteur.
Publié: 20:40 heures
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Dernière mise à jour: 20:43 heures
Trois concerts de Patrick Bruel prévus au Québec ont été annulés mardi.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre au Québec sont annulés, a annoncé mardi l'agence d'événementiel Gestev chargée de l'organisation, après la multiplication de plaintes pour violences sexuelles contre le chanteur français.

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«Compte-tenu du contexte actuel et de l'impossibilité d'assurer la promotion», Gestev a décidé d'annuler les spectacles de Patrick Bruel en décembre prochain, a dit l'organisateur à l'AFP. Ces concerts devaient se tenir au Théâtre Capitole de la ville de Québec début décembre. Lors de cette tournée canadienne, le chanteur doit aussi se produire sur scène lors de trois autres dates à Montréal, fin novembre, concerts qui sont pour l'heure maintenus.

Patrick Bruel, 67 ans, est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Et de nouvelles plaintes doivent être déposées dans les prochains jours, a annoncé mardi l'avocate de l'animatrice télé Flavie Flament, qui accuse elle-même le chanteur et acteur de viol alors qu'elle était mineure.

Pétition signée

Il nie les faits qui lui sont reprochés. «Je continuerai de faire mon métier», a déclaré le chanteur dimanche dans une publication sur Instagram en affirmant n'avoir «jamais forcé une femme».

Patrick Bruel, qui joue actuellement au théâtre à Paris, doit entamer le 16 juin une tournée qui le mènera dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada. Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui a recueilli plus de 22'000 signatures mardi, demande l'annulation de ces concerts.

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