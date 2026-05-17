Les e-bikes cartonnent et le choix est immense. Tout comme le risque de se tromper. Pour que votre nouveau vélo soit source de plaisir et non de frustration, mieux vaut connaître les pièges. Conseils d’un spécialiste: André Duss.

Article rémunéré, présenté par e-FRAMER

André Duss est responsable de filiale et régional chez Ochsner Sport à Stans (NW). Il connaît le sujet sur le bout des doigts et passe en revue les points essentiels: type de vélo, puissance du moteur, qualité de la batterie, freins, suspension… Tout pour que tu trouves le modèle qui te correspond vraiment.

1 Définissez vos besoins

L'erreur la plus fréquente : tu ne définis pas assez clairement l'utilisation du vélo. Un VTT électrique a certes l'air cool, mais pour ton trajet quotidien en ville, il est souvent moins pratique qu'un vélo électrique de ville ou de SUV avec porte-bagages.

Conseil d'André Duss: «Réfléchissez bien: à quelle fréquence et où tu roules? Tu veux faire des trails et as besoin d'une bonne suspension? Ou tu fais le trajet domicile-travail? Tu cherches un vélo de randonnée pour les longues distances ou un compagnon pratique pour les courses?»

«Réfléchissez bien: à quelle fréquence et où tu roules? Tu veux faire des trails et as besoin d'une bonne suspension? Ou tu fais le trajet domicile-travail? Tu cherches un vélo de randonnée pour les longues distances ou un compagnon pratique pour les courses?» Remarque: faites le test en fin d'article, cela peut vous aider à trouver le bon vélo.

2 Le moteur et la motorisation doivent te correspondre

Newtonmètres élevés, puissances affichées, autonomies annoncées: ces chiffres peuvent induire en erreur. Ce qui compte vraiment, c'est que l'assistance du moteur corresponde à votre façon de pédaler. Sinon la motivation s'envole vite, parce que ça rame trop, ou parce que la motorisation est trop agressive..

Conseil d'André Duss: «Si vous n'avez pas fait de vélo depuis longtemps, je vous conseille un moteur et une batterie avec une assistance puissante. Pour des modèles comme e-FRAMER, nous utilisons des moteurs Bosch CX avec jusqu'à 100 newtonmètres de force. Vous avez ainsi toujours le choix de la quantité d'effort personnel avec laquelle vous pouvez monter la côte.»

3 Estimer l'autonomie de manière réaliste

Ne vous fiez pas aveuglément aux chiffres théoriques des fabricants. Dans la pratique, une mauvaise utilisation des vitesses ou le mode Boost en continu vident la batterie bien plus vite que prévu.

Conseil d'André Duss : «Commencez toujours votre trajet en mode éco. Ainsi, vous travaillez avec le dérailleur et vous ménagez la batterie. Ce n'est que quand la puissance manque en première qu'il faut passer au niveau supérieur. Vous augmentez ainsi votre autonomie de façon significative. Et rappellez-vous: au quotidien, vous avez rarement besoin des 150 kilomètres d'une traite.»



4 L'ergonomie, c'est décisif

Acheter un e-bike «standard» sans l'adapter à son corps, c'est risqué. Une mauvaise géométrie entraîne des douleurs au dos, aux jambes ou à la nuque, et gâche durablement le plaisir de rouler..

Conseil d'André Duss: «Faites toujours un essai. Faites mesurer votre taille au préalable. Beaucoup de choses peuvent être optimisées — potence, guidon, selle — pour autant que la taille de base soit correcte.».



«Faites toujours un essai. Faites mesurer votre taille au préalable. Beaucoup de choses peuvent être optimisées — potence, guidon, selle — pour autant que la taille de base soit correcte.». Le service en plus: Chez e-FRAMER, chaque e-bike est livré à domicile et réglé directement sur place. S'il ne convient pas, vous pouvez le retourner ou l'échanger dans les 30 jours. Les modèles e-FRAMER peuvent également être essayés en magasin chez Ochsner Sport..



Tout inclus, sans mauvaises surprises Chez e-FRAMER, pas de mauvaises surprises. Vous recevez un e-bike de qualité à un prix juste. Et tout ce qui ailleurs se facture en option est inclus d'emblée: livraison à domicile, extension de garantie à quatre ans (avec service de retrait), entretien annuel gratuit les deux premières années, pièces d'usure défectueuses comprises. Tout est dans le prix. Le tout chez une marque suisse qui préfère construire des e-bikes fiables plutôt que cacher des clauses dans les petits caractères. Chez e-FRAMER, pas de mauvaises surprises. Vous recevez un e-bike de qualité à un prix juste. Et tout ce qui ailleurs se facture en option est inclus d'emblée: livraison à domicile, extension de garantie à quatre ans (avec service de retrait), entretien annuel gratuit les deux premières années, pièces d'usure défectueuses comprises. Tout est dans le prix. Le tout chez une marque suisse qui préfère construire des e-bikes fiables plutôt que cacher des clauses dans les petits caractères. Découvrir e-FRAMER

5 Les composants font la différence

Ne regardez pas que le moteur et la batterie. Les e-bikes sont plus lourds et plus rapides: des freins et dérailleurs bas de gamme s'usent à toute vitesse. Résultat: des coûts imprévus et une sécurité compromise..

Conseil d'André Duss: «Vous avez besoin de composants fiables et peu exigeants en entretien. Pensez aux freins à disque de qualité et à une fourche à air réglable selon votre poids.».



«Vous avez besoin de composants fiables et peu exigeants en entretien. Pensez aux freins à disque de qualité et à une fourche à air réglable selon votre poids.». Bon à savoir: e-FRAMER mise sur des composants éprouvés — motorisation Bosch Performance Line, dérailleurs et freins Shimano, fourches et amortisseurs Rock Shox ou Suntour.

6 Choisir un revendeur avec un vrai servic e

Un e-bike, ça s'entretient. Le support technique est donc aussi important que le vélo lui-même. Sans mises à jour logicielles régulières pour la motorisation, la durée de vie de votre investissement en pâtit..

Conseil d'André Duss: «Un service annuel est incontournable. Après les 500 premiers kilomètres, faites faire un contrôle de sécurité pour vérifier vitesses et freins.»



«Un service annuel est incontournable. Après les 500 premiers kilomètres, faites faire un contrôle de sécurité pour vérifier vitesses et freins.» Bon à savoir: Chez e-FRAMER, un service est inclus chaque année, les deux premières années, dans tous les ateliers Ochsner Sport. Plaquettes de frein, roulements, cassettes, chaînes: tout est gratuit. En cas de garantie, l'e-FRAMER est même récupéré à domicile..



7 Vérifiez le poids

Un e-bike lourd devient un problème dès qu'il faut le porter: dans la cave, dans la voiture, dans le train. Ignorer la maniabilité à l'achat, c'est s'assurer de le regretter à chaque transport.

Conseil d'André Duss: «En roulant, le poids se fait à peine sentir. Mais dès qu'on sort des chemins, chaque kilo compte pour la maniabilité. Si vous cherchez quelque chose de plus léger, regardez les versions ‹Light› avec batterie réduite. Elles sont nettement plus légères, mais demandent plus d'effort.»



8 Pensez aux règles et aux accessoires

Avez-vous pensé aux prescriptions légales? Sans éclairage adéquat ni pédales appropriées, vous n'êtes ni en règle, ni en sécurité.

Conseil d'André Duss : «Sur la route, les lumières sont obligatoires; c'est la loi pour tous les e-bikes. Réfléchissez aussi au choix des pédales: les pédales plates permettent de se dégager rapidement du vélo. Les pédales automatiques offrent plus de traction et de vitesse».



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