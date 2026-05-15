Jeunes, ambitieux et les meilleurs dans leur domaine. Trois anciens lauréats des SwissSkills et WorldSkills racontent comment les championnats des métiers ont changé leur vie.

Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ

Article rémunéré, présenté par SwissSkills.

Shania Colombo (24 ans), de Münchwilen (TG), connaît elle aussi bien la scène de la compétition. Aux SwissSkills 2020, cette professionnelle de la restauration n'a pas seulement décroché l'or: elle a obtenu le score le plus élevé de l'ensemble du championnat. Pour se mesurer au niveau international, la Thurgovienne a consacré une année entière à sa formation continue.

Elle a effectué des stages dans des établissements prestigieux: l'hôtel Les Trois Rois à Bâle, le Grand Hyatt à Hong Kong, le Restaurant Waldmannsburg et le Bar am Wasser à Zurich. La préparation a porté ses fruits. Aux WorldSkills 2022 Special Edition, Shania Colombo décroche le bronze. «Être troisième meilleure du monde est une performance énorme, même si mon objectif initial était la victoire», dit-elle avec le recul. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, elle a profité du momentum pour franchir la prochaine étape: quitter la scène de la compétition pour rejoindre les bancs de l'école. Elle a entamé des études à l'école hôtelière, qu'elle a brillamment achevées fin mars de cette année.

Elle est aujourd'hui Event Operation Coordinator à l'Hôtel Vitznauerhof, au bord du lac des Quatre-Cantons. Elle y gère en toute autonomie la planification et l'organisation d'événements complexes et de mariages, de la conception des menus jusqu'aux moindres détails. Si elle a pu décrocher ce poste, elle le doit aussi au réseau des championnats: «L'ancien participant SwissSkills et juré David Füger m'a mis en contact avec cet employeur. Je lui en suis extrêmement reconnaissante.»

Un emploi de rêve sur mesure

Son engagement est si convaincant que sa supérieure a créé un nouveau poste pour elle: dès juillet, elle sera Junior Event Manager. «Je voulais assumer plus de responsabilités et j'ai exprimé ce souhait ouvertement», explique-t-elle.

Dès août, elle ajoutera encore une corde à son arc: un jour par semaine, elle sera formatrice en service chez Gastro Saint-Gall. «Je me réjouis d'apporter ma passion pour le métier dans la formation et de soutenir les jeunes talents sur leur chemin.»

Giulia Liberti (25 ans), de Burgdorf (BE), vit son rêve d'enfance. Alors que beaucoup de ses contemporains cherchent encore leur place dans la vie professionnelle, elle dirige déjà une petite entreprise de cinq employées. En juillet dernier, elle a repris l’institut Schoenzeit GmbH dans sa ville natale, le salon où elle avait elle-même fait ses classes. «C'est beaucoup de travail, mais il me remplit de fierté et me procure énormément de plaisir», dit la Bernoise. «De mon rêve d’esthéticienne aux championnats des métiers, jusqu'à mon propre salon: mon histoire est mon propre happy end.»

Giulia Liberti a remporté le titre de championne suisse en esthétique aux SwissSkills 2020 et décroché de convoité «Medallion for Excellence» aux WorldSkills 2022 Special Edition. «Ces expériences m'ont encouragée à franchir le pas vers l'indépendance, malgré mon jeune âge», dit-elle. «Pendant la préparation, j'ai bénéficié de formations continues que je n'aurais jamais pu me payer à titre privé.» Aujourd'hui, elle transmet cet esprit. Son employée Jara Galli (22 ans) se rend en septembre aux WorldSkills à Shanghai. Giulia l'accompagnera, vivant l'aventure cette fois du côté de l'employeuse. «Les WorldSkills sont ma passion. Je me réjouis de transmettre mon savoir à Jara pour cette mission.»

UBS – partenaire principal de SwissSkills L'apprentissage et la diversité des métiers sont un facteur de succès essentiel pour la place économique suisse. Pour que les jeunes puissent découvrir et développer tout leur potentiel, UBS s'engage pleinement dans le cadre de toutes les plateformes SwissSkills, dont l'objectif est de renforcer durablement l'excellence des métiers en Suisse. Ces plateformes comprennent notamment les championnats suisses SwissSkills à Berne, SwissSkills City, ainsi que le soutien au SwissSkills National Team dans sa préparation aux compétitions internationales, comme les WorldSkills 2026 à Shanghai. Ringier Médias Suisse est partenaire médias officiel de SwissSkills. L'apprentissage et la diversité des métiers sont un facteur de succès essentiel pour la place économique suisse. Pour que les jeunes puissent découvrir et développer tout leur potentiel, UBS s'engage pleinement dans le cadre de toutes les plateformes SwissSkills, dont l'objectif est de renforcer durablement l'excellence des métiers en Suisse. Ces plateformes comprennent notamment les championnats suisses SwissSkills à Berne, SwissSkills City, ainsi que le soutien au SwissSkills National Team dans sa préparation aux compétitions internationales, comme les WorldSkills 2026 à Shanghai. Ringier Médias Suisse est partenaire médias officiel de SwissSkills. En savoir plus

Un génie informatique à l'EPFZ

Thomas Gassmann (25 ans), d'Uffikon (LU), a lui aussi fait de son apprentissage un tremplin. L'informaticien a remporté deux fois l'or aux SwissSkills (en 2020 et 2022) et s'est classé sixième aux WorldSkills 2022 Special Edition.

Ce succès a été le coup d'envoi de son parcours académique. Il a obtenu sa maturité grâce à une passerelle et est aujourd'hui en plein master d'informatique à l'EPFZ. Le Lucernois vient de prouver une fois de plus qu'il appartient aux meilleurs: «J'ai présenté mon travail de bachelor à l'ASPLOS à Pittsburgh, l'une des conférences les plus prestigieuses au monde en systèmes informatiques. J'en suis très fier.» Malgré le rythme soutenu de l'université, il continue de travailler à 40% comme software engineer chez Swiss GRC AG, à Lucerne. Doctorat ou entrée directe dans l'économie après le master? «Je suis encore au début de ma carrière et très ambitieux. Je laisse encore ouverte la voie que j'emprunterai.»

Un message à la prochaine génération

Giulia Liberti, Shania Colombo et Thomas Gassmann le prouvent: participer aux SwissSkills et WorldSkills peut être un véritable accélérateur de carrière. Au-delà des médailles, c'est une question de confiance en soi, de formation au plus haut niveau et de contacts qui ouvrent des portes.

«Je suis régulièrement contacté par des entreprises qui mentionnent explicitement mon succès aux WorldSkills», dit Thomas Gassmann. «Le temps investi dans la préparation se rentabilise énormément sur le plan professionnel.»

Giulia Liberti encourage elle aussi les jeunes à tenter leur chance lors des présélections. «Le chemin jusqu'aux SwissSkills et WorldSkills est intense, mais ça en vaut la peine. On n'a rien à perdre, on ne peut que gagner en expérience et en force mentale.»

Shania Colombo retient surtout une leçon: «J'ai appris à quel point l'entraînement mental est décisif. Quand on reste concentré, on peut atteindre tous ses rêves et objectifs.»