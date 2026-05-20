AFP Agence France-Presse
Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a estimé mercredi sur France 2 que Patrick Bruel devrait «mettre entre parenthèses sa carrière» et annuler lui-même son concert prévu le 8 octobre au Zénith de Paris, face aux enquêtes pour violences sexuelles visant l'artiste.
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«La présomption d'innocence doit être garantie, mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement il devrait se retirer», a déclaré l'élu lors de l'émission «Les 4 vérités», refusant toutefois de réclamer au préfet l'interdiction du spectacle.
Victime ou témoin d’une agression sexuelle?
- Police: 117
- Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours)
Centres d’aide aux victimes LAVI
Et pour les jeunes:
- Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
- Pro Juventute (24/7): 147
- Patouche: 0800 800 140
- Police: 117
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