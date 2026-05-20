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Pour protéger sa défense
Le maire de Paris appelle Patrick Bruel à annuler son concert

Face aux accusations de violences sexuelles contre Patrick Bruel, le maire de Paris a appelé l'artiste à suspendre son concert du 8 octobre au Zénith pour protéger sa défense.
Publié: il y a 42 minutes
Patrick Bruel au Panthéon, à Paris, le 21 février 2024.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a estimé mercredi sur France 2 que Patrick Bruel devrait «mettre entre parenthèses sa carrière» et annuler lui-même son concert prévu le 8 octobre au Zénith de Paris, face aux enquêtes pour violences sexuelles visant l'artiste.

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«La présomption d'innocence doit être garantie, mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement il devrait se retirer», a déclaré l'élu lors de l'émission «Les 4 vérités», refusant toutefois de réclamer au préfet l'interdiction du spectacle.

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